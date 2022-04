Belg maakt software die tweet als politici smartphone gebruiken in vergadering

De Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter heeft software gemaakt die via machinelearning en gezichtsherkenning ziet wanneer een politicus op zijn of haar smartphone zit tijdens een overheidsvergadering. De software maakt daarna een Twitter- en Instagram-bericht aan.

Het project heet The Flemish Scrollers en werkt met YouTube-livestreams van vergaderingen van de Vlaamse overheid. Tijdens een livestream scant de software, die gemaakt is in Python, naar smartphones en probeert de software een 'afgeleid politicus' te vinden. Hiervoor gebruikt Depoorter machinelearning en gezichtsherkenning.

Een korte clip van een gevonden, 'afgeleid' politicus wordt via Twitter en Instagram gedeeld. Wanneer er geen livestream gaande is, scant de software eerder geüploade YouTube-video's. Depoorter zegt tegen Datanews voor de software onder meer Tensorflow te gebruiken en dat tablets en pc's niet worden meegenomen door The Flemish Scrollers. Deze apparaten zouden vaker gebruikt worden om te werken dan smartphones.