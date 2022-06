AMD brengt FidelityFX Super Resolution-plug-in uit voor Unreal Engine 4

AMD heeft via zijn GPUOpen-initiatief een FSR-plug-in uitgebracht voor Unreal Engine 4. Game-ontwikkelaars kunnen de techniek daarmee gemakkelijker implementeren in games die gemaakt zijn met die engine.

De plug-in is bedoeld voor Unreal Engine 4.27.1 en nieuwer en AMD geeft op de GPUOpen-website tips en aanbevelingen over hoe FSR is toe te passen in games. Ontwikkelaars kunnen zelf het upscalingpercentage instellen dat gebruikt wordt bij de verschillende kwaliteitsopties. AMD raadt echter aan om de standaardwaarden te gebruiken.

Het was al mogelijk om games die gemaakt zijn in Unreal Engine van FSR te voorzien. Godfall was een van de eerste FSR-games en is met die engine gemaakt. Met de komst van de plug-in is de techniek echter makkelijker te implementeren. Unreal Engine 4 is een van de meest gebruikte game-engines van de afgelopen jaren.

AMD bracht FidelityFX Super Resolution in juni uit. De techniek is een tegenhanger voor Nvidia's DLSS, ondanks dat de techniek erachter anders is. Beide technieken renderen games in een lagere resolutie en passen daarna upscaling toe. Dat levert hogere framerates op dan renderen in native resolutie. Nvidia's DLSS werkt alleen op GeForce-videokaarten en gebruikt AI-upscaling. AMD's FSR werkt in principe op alle videokaarten.

Momenteel zijn er 35 games beschikbaar met FSR-ondersteuning en er staan er nog eens 23 op een lijst die 'binnenkort' ondersteuning krijgen. Naast pc-games zijn dat ook enkele consoletitels. DLSS, dat al langer bestaat, is beschikbaar bij meer dan 120 pc-games.