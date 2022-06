Myst-remake is eerste game met FidelityFX Super Resolution op Xbox Series S en X

De remake van Myst wordt de eerste game op de Xbox Series X en S die AMD FidelityFX Super Resolution ondersteunt. De game komt op 26 augustus uit voor Xbox-consoles en pc's. Myst komt ook naar het Xbox Game Pass-abonnement en de pc-versie ondersteunt VR-headsets.

Ontwikkelaar Cyan schrijft dat Myst van de grond af opnieuw is opgebouwd en goed zal presteren op allerlei gamesystemen. Daarbij wijst het bedrijf op het gebruik van AMD FidelityFX Super Resolution. Hiermee wordt het volgens Cyan mogelijk om de graphics in een hogere kwaliteit weer te geven dan voorheen mogelijk was. Myst kan hierdoor in 4k-resolutie en met 60fps draaien op de Xbox Series X in combinatie met de hoogste grafische instellingen. Op de Xbox Series S wordt een resolutie van 1440p met 60 fps genoemd. Ook wordt een vorm van raytracing ondersteund.

Cyan zegt dat FidelityFX Super Resolution een prestatieverbetering van ongeveer 75 procent mogelijk maakt als de game op de Xbox Series X en S wordt gecombineerd met een 4k-scherm, zonder dat er sprake is van een wezenlijke opoffering van de visuele beeldkwaliteit.

FidelityFX Super Resolution is AMD's tegenhanger van Nvidia's DLSS en is bedoeld om hogere framerates in games mogelijk te maken door ze op een lagere resolutie te renderen en de beelden vervolgens te upscalen. Het is nu ongeveer anderhalve maand geleden dat er FidelityFX Super Resolution-ondersteuning kwam voor de Xbox Game Development Kit. Er is al een game met FidelityFX Super Resolution voor de PlayStation 5, te weten Arcadegeddon.

Myst krijgt nieuwe ontwerpen, geluiden, interacties en de optie van willekeurigheid bij de puzzels. De adventuregame kwam oorspronkelijk in 1993 uit voor Mac OS en een jaar later voor Windows 3.11. In de loop van de jaren verscheen de game op allerlei verschillende platforms en kwamen er allerlei versies uit. In 2000 was er al een remake voor de pc, genaamd Myst: Masterpiece Edition. Eind vorig jaar kwam er ook een vr-versie uit voor de Oculus Quest.