Cyan Worlds brengt Myst-remake uit 2021 uit voor moderne iOS-apparaten

De remake van puzzelgame Myst komt naar iOS en iPadOS. Moderne iPhones en iPads met een A12-chip kunnen de game draaien. De mobiele port van de remake uit 2021 draait net als die versie op de Unreal Engine en kost 15 euro.

Ontwikkelaar Cyan Worlds schrijft op Twitter dat het met een nieuwe versie van Myst Mobile komt. Dat is een port van 2021 Myst, een remake van de game die in dat jaar uitkwam. De makers zeggen dat die game 'van de grond af aan opnieuw is opgebouwd' en nu beschikbaar komt voor iOS. 2021 Myst is gebouwd op de Unreal Engine en kwam twee jaar geleden uit voor de pc en Oculus vr-headsets. Er zijn in het verleden al meerdere remakes van Myst geweest die ook mobiel speelbaar waren, waaronder realMyst waarin voor het eerst 3d-graphics te zien waren.

De nieuwe port is alleen te spelen op iOS-apparaten met een A12 Bionic-cpu of hoger erin. Dat zijn momenteel iPhones sinds de XS en XS Max en de XR. Ook de achtste generatie iPad en derde generatie iPad Air en nieuwere modellen kunnen de game draaien. De game is gratis te downloaden, maar spelers kunnen alleen het eerste level, Myst Island, gratis spelen. Daarna moeten ze 15 euro betalen.