'Bedrijven gaan duizend dollar per maand betalen voor gouden vinkje op Twitter'

Twitter zou bedrijven duizend dollar per maand willen vragen voor een gouden verificatievinkje. Het bedrijf legt momenteel de laatste hand aan plannen daarvoor, al zou die prijs nog kunnen veranderen, schrijft The Information.

The Information heeft interne documenten weten te bemachtigen waarin staat dat het bedrijf duizend dollar, omgerekend 923 euro, per maand zou vragen voor de goudgele vinkjes die inmiddels op het platform bestaan. Dat bedrag zou per bedrijf gelden, niet per account. Twitter wil naast de duizend dollar ook vijftig dollar vragen voor verificatievinkjes van aanverwante acounts.

Volgens de documenten van The Information wordt het plan momenteel afgerond, maar kunnen de prijzen nog wel veranderen. Bedrijven die niet betalen voor verificatie, verliezen hun vinkje in de toekomst automatisch, al is nog niet duidelijk op welk moment dat precies gebeurt.

Twitter probeert sinds de overname door Elon Musk op verschillende manieren geld te verdienen aan verificatievinkjes en bijbehorende abonnementsfuncties. Het bedrijf heeft het verificatieproces en de UI in de afgelopen weken vaak helemaal overhoop gegooid en daarna regelmatig ook weer teruggedraaid. Sinds november bestaan er goudgele vinkjes, die alleen bedoeld zijn voor overheden en bedrijven. Het is niet duidelijk of overheden straks ook moeten gaan betalen voor het gouden vinkje. Er is namelijk ook nog een grijs vinkje dat aangeeft dat een bedrijf of instantie wel is geverifieerd, maar dat daar niet voor betaald is.