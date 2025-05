'Twitter gaat gouden vinkje gratis geven aan 10.000 meest gevolgde bedrijven'

Twitter is naar verluidt van plan om het gouden vinkje gratis te geven aan de tienduizend meest gevolgde bedrijven en vijfhonderd grootste adverteerders. Dat blijkt uit interne documenten die The New York Times heeft ingezien. Normaliter moet dat vinkje duizend dollar per maand kosten.

Het gaat om de 10.000 meest gevolgde bedrijven die reeds geverifieerd zijn, verduidelijkt The New York Times. De reden voor deze uitzondering wordt niet genoemd. Ook is niet duidelijk of deze bedrijven en de vijfhonderd grootste adverteerders automatisch een gouden vinkje krijgen, of het wel eerst nog moeten aanvragen. Bedrijven die zo'n vinkje aanschaffen worden handmatig geverifieerd.

Het plan van Twitter om duizend dollar te vragen aan bedrijven voor het gouden vinkje lekte in februari uit door een verslag van The Information. Vanaf maart is het voor bedrijven mogelijk om zich aan te melden voor het Twitter Verified Organizations-plan. Bij een aantal accounts, waaronder die van Twitter zelf, is het gouden vinkje ondertussen al te zien. Naast de duizend dollar vraagt het sociale medium ook vijftig dollar voor verificatievinkjes van aanverwante accounts. Bedrijven die niet betalen, verliezen hun verificatievinkje automatisch.