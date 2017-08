Obduction van makers Myst en Riven komt op 29 augustus naar PlayStation 4

Adventuregame Obduction wordt op 29 augustus uitgebracht voor de PlayStation 4. Daarna krijgt de game nog een update met ondersteuning voor de PlayStation VR-headset, maar wanneer is niet bekend. De game is gemaakt door Cyan, de studio achter Myst en Riven.

Rand Miller, de ceo van Cyan, maakt op het PlayStation Blog bekend dat Obduction naar de PlayStation 4 komt. Voor de PSVR-ondersteuning wordt geen geld gevraagd. Wie de game nu aanschaft, krijgt op een later tijdstip de update. Op het moment van schrijven is niet bekend wat de game gaat kosten.

Ontwikkelstudio Cyan begon in 2013 een Kickstartercampagne voor Obudction, dat gezien moet worden als een spirituele opvolger van Myst. Er werd ruim 1,3 miljoen dollar opgehaald. Het is een avonturenpuzzelgame in first-person perspectief, gemaakt met Unreal Engine 4. De pc-versie van de game verscheen eind 2016 op Steam en heeft ondersteuning voor de Oculus Rift en HTC Vive.