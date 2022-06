Acer maakt Aspire Vero-laptop met gerecycled plastic

Acer zegt zich te gaan zetten voor duurzaamheid en toont in dat kader de Aspire Vero-laptop. Die is deels gemaakt van gerecycled plastic en zou gemakkelijk te upgraden en te repareren zijn. Het is nog niet bekend wanneer de laptop uitkomt en wat deze kost.

De toetsen van de Aspire Vero-laptop bestaan voor 50 procent uit pcr -plastic, de boven- en onderkant van de laptop, de schermranden en het 'bedieningsoppervlak' bestaan voor 30 procent uit dat gerecyclede materiaal.

Acer gaat de Vero leveren in een doos die gemaakt is van 80 tot 85 procent gerecyclede papierpulp en in plaats van plastic zakjes voor accessoires gebruikt de fabrikant papieren hoesjes. De laptop is niet voorzien van verf en er zijn standaardschroeven gebruikt, wat demontage eenvoudig maakt.

Volgens Acer is de laptop daardoor makkelijk te repareren en te upgraden, maar over het binnenwerk van de Vero is niets bekend. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het geheugen op het moederbord is gesoleerd, of is te vervangen.

Acer zegt de Aspire Vero te voorzien van Intel Tiger Lake-processors, maximaal 1TB aan NVMe-opslag, WiFi 6 en een USB-C-poort. Wanneer de laptop uitkomt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.

De Acer-groep sluit zich aan bij het RE100-initiatief. Dat is een verbond van bedrijven die toezeggen volledig over te stappen op hernieuwbare energie. Onder andere Apple, Google en Microsoft zijn daar al bij aangesloten. Acer wil in 2035 voor 100 procent gebruikmaken van hernieuwbare energie. In 2020 was dat 44 procent volgens het bedrijf.