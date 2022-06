Acer Predator-hdr-monitor met 3840x1600 pixels en 175Hz-paneel kost 2399 euro

Acer komt met drie nieuwe monitoren die allemaal voorzien zijn van een DisplayHDR-certificering van VESA. De Predator X38 S is het duurste model. Hij beschikt over een 38"-ips-paneel met een resolutie van 3840x1600 pixels en een verversingsfrequentie van 175Hz.

De Predator X38 S heeft een kromming van 2300R, kan 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en heeft volgens Acer een zeer beperkte kleurafwijking, die voor het menselijk oog niet te zien moet zijn. De ips-monitor heeft een verversingsfrequentie van maximaal 175Hz en een grijs-naar-grijsresponstijd van 0,3ms. Nvidia G-Sync Ultimate wordt ondersteund, net als Nvidia Reflex Latency Analyzer. Dat laatste is een naam voor een aantal technieken die snelle responstijden moeten opleveren.

Verder heeft het scherm een DIsplayHDR 600-certificering. Dat betekent in ieder geval een piekhelderheid van 600cd/m². Daarmee moet een enigszins acceptabele hdr-weergave mogelijk zijn, al schrijft dat label verder weinig voor over andere factoren die een bijdrage aan hdr leveren, zoals het aantal dimbare zones.

Acer komt daarnaast met de Predator X28, een 4k-ips-monitor van 28" met een resolutie van 3840x2160 pixels en een verversingsfrequentie van 155Hz. De grijs-naar-grijsresponstijd bedraagt 1ms, en Nvidia-Sync en de Nvidia Reflex Latency Analyzer worden ondersteund. Verder moet de X28 een nog hogere kleurnauwkeurigheid hebben dan de X38. Het DisplayHDR-label gaat niet verder dan 400, wat wil zeggen dat de piekhelderheid ook niet verder dan 400cd/m² gaat. Dit is niet al te hoog voor hdr en dit label is dan ook het laagste dat de VESA toekent aan hdr-monitoren.

Tot slot gaat Acer de Predator CG437K S op de markt brengen. Dit is een 42,5"-scherm met een resolutie van 3840x2160 pixels en twee HDMI 2.1-aansluitingen. Daarmee is deze monitor bij uitstek geschikt om te worden aangesloten op de next-gen consoles, omdat games in 4k-resolutie en met 120 beelden per seconde via HDMI geen probleem zijn. Ook variable refresh rate wordt ondersteund. Het scherm heeft een DiaplayHDR 1000-certificering, waarmee deze monitor een piekhelderheid van 1000cd/m² kan halen. Dat moet tot een vrij goede hdr-weergave kunnen leiden.

De Predator CG437K S heeft een USB-hub en een geïntegreerde kvm -switch, zodat verschillende pc's te bedienen zijn met één set randapparatuur. De maximale verversingsfrequentie bedraagt 144Hz en de monitor wordt geleverd met rgb-lichtstrips die te koppelen zijn aan muziek of media. Het scherm heeft volgens Acer een kleurafwijking die kleiner is dan ΔE 1. Op papier is dit de kleinste afwijking van de drie monitoren. Verder kan negentig procent van de DCI-P3-kleurruimte worden weergegeven en is Nvidia G-Sync aanwezig.

De Predator X38 S zal vanaf oktober beschikbaar zijn in de Benelux en krijgt een adviesprijs vanaf 2399 euro. De Predator X28 komt hier een maand later uit, met een verkoopadviesprijs vanaf 1349 euro. En de Predator CG437K S komt pas in het eerste kwartaal van volgend jaar uit, met een verwachte adviesprijs vanaf 1749 euro.