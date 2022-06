Acer Swift X-laptop met 14"-scherm, Ryzen 5000-cpu en RTX 3050 Ti kost 999 euro

Acer introduceert de Swift X, een 14"-laptop met een gewicht van 1,4kg die is voorzien van een AMD Ryzen 5000-processor en Nvidia GeForce RTX 3050 Ti-videokaart. In het vierde kwartaal moet de laptop uitkomen, voor prijzen vanaf 999 euro.

De Acer Swift X is het eerste model in Acers Swift-lijn waar een losse gpu in zit. Volgens de aankondiging gebruikt Acer Ryzen 5000-processors met Zen 3-cores, tot maximaal de Ryzen 7 5800U. Er zit maximaal 16GB ram in de laptop. Wat gpu betreft noemt Acer één optie: de GeForce RTX 3050 Ti.

Het 14"-ips-paneel heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale helderheid van 300cd/m². Het scherm kan de volledige sRGB-kleurruimte weergeven, zegt Acer. De laptop heeft een metalen chassis, weegt 1,39kg en is 17,9mm dik. Er zit een 59Wh-accu in, die volgens de fabrikant tot zeventien uur meegaat.

Acer brengt de Swift X met modelnummer SFX14-41G in het vierde kwartaal van dit jaar uit in de Benelux. De fabrikant noemt een vanafprijs van 999 euro, maar het is nog niet bekend welke specificaties kopers daar precies voor krijgen.

Acer kondigde de Swift X aan op zijn Next@Acer 2021-persconferentie. De fabrikant presenteerde daar onder andere ook een nieuwe ConceptD 5-laptop met een 16:10-scherm met een resolutie van 3072x1920 pixels. Verder presenteerde de fabrikant nieuwe gamelaptops en -monitoren in de Predator-serie.