Geforce RTX 3050 Ti voor laptops

We geven het direct toe: als je naar het uiterlijk kijkt, is de Medion E25 niet direct de spannendste laptop. Er zit echter wel een videokaart in die je spannend mag noemen, namelijk de RTX 3050 Ti. Nvidia positioneert deze kaart als de opvolger van de GTX 1650 Ti en door de nieuwe gpu het predicaat RTX te geven, laat Nvidia zien dat het om een gpu gaat die hardwarematige raytracing ondersteunt. De 3050-kaarten komen onder de RTX 3060 te staan en dat is op zich al een heel capabele kaart om mee te gamen, zeker als de resolutie - zoals bij de meeste instap-gamelaptops - niet boven full hd uitkomt. In het verleden waren Nvidia's *50-kaarten nog weleens gevalletjes 'net niet' als je er lekker mee wilde gamen. De vraag is hoe de 3050 Ti op dit vlak presteert.

Op de volgende pagina gaan we uitgebreid in op de prestaties van de videokaart, maar we bekijken ook de laptop waar deze videokaart in zetelt. De laptop in kwestie is een Medion E25, die in de loop van oktober 2021 verkrijgbaar zal zijn. Hij zou je zomaar bekend voor kunnen komen, maar dan onder een andere merknaam. Medion gebruikt namelijk een barebone van Clevo voor de E25, om precies te zijn de NH55EKQ-M. Het systeem zoals Medion het levert, is voorzien van een Ryzen 5 5600H-processor, 16GB geheugen en uiteraard de 3050 Ti-videokaart.

Van buiten vinden we de laptop, zoals gezegd, een tikje saai. De behuizing is in zijn geheel gemaakt van zwart plastic. Op de achterkant van het scherm staat het Medion Erazer-logo te midden van verticale banen die op geborsteld metaal moeten lijken. De behuizing voelt op zich stevig aan, maar het is, zoals we wel vaker bij deze barebones zien, geen fraai afgewerkt geheel. Je ziet duidelijk de naden tussen de delen van de behuizing en bij het ontwerp lijken vooral functionele in plaats van esthetische beslissingen doorslaggevend te zijn geweest.

Ook de kwaliteit van de webcam en speakers weet ons niet te overdonderen. De webcam heeft een gebruikelijke resolutie van 1280x720 pixels en daar is alles wel mee gezegd; er wordt niets gedaan om de beeldkwaliteit softwarematig op te krikken. De speakers zijn onderin de behuizing verwerkt en blijken niet veel volume te produceren. Het is voldoende als er niet te veel omgevingsgeluid aanwezig is.

Een deel van de aansluitingen zit aan de achterkant van de behuizing. Dat is vooral prettig als de laptop vaak op een vaste plek staat. Je vindt er de aansluiting voor de oplader, 2,5Gbit/s-ethernet, HDMI 2.0 en Mini DisplayPort. Hiermee kun je eenvoudig meerdere schermen op de laptop aansluiten. Aan de rechterkant is nog een USB-C-aansluiting aanwezig, maar die kun je niet gebruiken voor externe beeldschermen of om een stroomadapter op aan te sluiten; hij accepteert alleen gewone USB-apparaten. Naast die USB-C-aansluiting bevindt zich een gewone USB-A-aansluiting en aan de andere kant lijkt een kaartlezer te zitten. We schrijven 'lijkt', want helaas is het niets meer dan een rubbertje dat moet voorkomen dat je daadwerkelijk een SD-kaart in de laptop stopt; de daadwerkelijke kaartlezer is wegbezuinigd. Links tref je naast de hoofdtelefoonaansluitingen ook weer twee USB-A-poorten aan, waarvan er een op USB 2.0-snelheid werkt.

Benchmarks

Op de volgende pagina kijken we naar de prestaties van de 3050Ti-gpu, maar als je gaat gamen is een vlotte cpu ook niet onbelangrijk. De laptop is voorzien van een Ryzen 5 5600H-processor met zes cores en een tdp van 45 watt. De processor gaat, voor zover temperaturen dat toestaan, over dat verbruik heen en in Cinebench noteren we bijvoorbeeld 54 watt, met een uitschieter naar 64 watt.

In Cinebench zorgt dat voor prima resultaten voor een hexacore-processor. De 5600H blijft alle hexacore-processors van Intels vorige generatie voor, zoals je mag verwachten. Hij presteert ook iets beter dan de 5600H-processor in de Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Ook dat zou je wel mogen verwachten, want de Slim 7 is een compacte 14-inchlaptop en de Medion een 15-inch-apparaat met meer ruimte voor koeling. De meeste cpu's met acht cores zijn in Cinebench Multi wel sneller, maar die tref je aan in duurdere laptops.

Cinebench is een wat korte benchmark en dat geldt ook voor PCMark. Daarom hebben we met behulp van Blender gekeken of de laptop zijn goede benchmarkresultaten ook bij langdurige belasting vol kan houden en dat blijkt inderdaad zo te zijn. Bij deze test renderen we herhaaldelijk dezelfde afbeelding en noteren we de tijd die daarmee gemoeid is. De Medion is er consequent iets vlotter mee dan de Lenovo Slim 7 Pro, die over dezelfde processor beschikt maar zoals gezegd een veel compacter chassis met minder uitgebreide koeling heeft. Het lijntje in de bovenstaande grafiek blijft vrijwel vlak lopen, wat wil zeggen dat ook na langdurige cpu-belasting geen throttling optreedt.

De constatering dat de cpu snel is - en dat ook blijft bij langdurige belasting - blijft staan als we een video exporteren met behulp van Da Vinci Resolve. De hexacore-processor is daarbij zelfs vlotter dan de alweer enigszins verouderde octocore-cpu in de ASUS GA401. De nieuwe octocore-processors van Intel en AMD doen het beter dan de hexacore-chip in de Medion, zoals je mag verwachten.

Upgrades

De E25 is zoals gezegd een barebone en dus ontworpen om makkelijk onderdelen in te bouwen. De behuizing laat zich redelijk gemakkelijk openen. Wie in de toekomst graag wil upgraden, is bij de E25 aan het juiste adres. Naast de primaire ssd zit een tweede slot voor een secundaire (PCIe 3 x4-ssd) en verder kun je nog een derde schijf met een 2,5"-SATA-aansluiting toevoegen aan de linkerkant. Het werkgeheugen is eventueel uit te breiden en de accu is zelfs vervangbaar zonder dat je de behuizing hoeft te openen. Dat komen we tegenwoordig nauwelijks nog tegen.