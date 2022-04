Xiaomi brengt Mi Notebook Pro X met 16:10-oledscherm uit in China

Xiaomi presenteert zijn Mi Notebook Pro X. Deze laptop krijgt een 15,6"-oledscherm met een resolutie van 3456x2160 pixels en een Intel Tiger Lake-H-cpu. De laptop komt 9 juli uit in China. Het is nog niet bekend of de Mi Notebook Pro X uitkomt in Europa.

Het oledscherm van de Mi Notebook Pro X krijgt een relatieve schermverhouding van 16:10 en verversingssnelheid van 60Hz, schrijft ook GizmoChina. Het scherm zou daarbij een maximale helderheid van 600cd/m² halen en de volledige DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven. Verder zou het paneel gebruikmaken van Cornings Gorilla Glass, maar het is niet bekend om welke generatie Gorilla Glass dat gaat.

Xiaomi voorziet de laptop verder van een Intel Tiger Lake Core i5- of Core i7-cpu met een tdp van 35W. De notebook krijgt maximaal een Core i7-11370H-quadcore met acht threads. Qua gpu wordt de Mi Notebook Pro X maximaal geleverd met een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti met 4GB GDDR6-geheugen. Xiaomi noemt geen tdp van deze gpu. De laptop kan verder geconfigureerd worden met maximaal 32GB Lpddr4x-4266-geheugen en een NVMe-ssd van maximaal 1TB.

De Mi Notebook Pro X beschikt over een Thunderbolt 4-poort van het type C, twee USB 3.2 Gen 2 type A-connectors en een USB-C-aansluiting. De laptop krijgt ook een HDMI 2.1-aansluiting, een 3,5mm-jack voor audio en ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2. De laptop weegt verder 1,9 kilogram en is 18,47mm hoog op zijn dikste punt, schrijft GSMArena. Xiaomi voorziet de Mi Notebook Pro X van een 80Wh-accu met ondersteuning voor 130W-snelladen via USB-C. Daarmee zou de accu volgens Xiaomi tot 50 procent opgeladen kunnen worden in 25 minuten tijd.

De Mi Notebook Pro X met Intel Core i5-cpu, 16GB geheugen en een 512GB-ssd krijgt een Chinese adviesprijs van 7999 yuan, wat omgerekend neerkomt op 1045 euro. De Core i7-variant met 1TB-ssd en 32GB geheugen kost 9999 yuan. Dat is omgerekend 1307 euro. Het is nog niet bekend of en wanneer de laptop beschikbaar komt voor de Europese markt. Als dat gebeurt, dan zullen de officiële europrijzen waarschijnlijk afwijken van de omgerekende Chinese adviesprijzen.