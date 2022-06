Xiaomi verkoopt dongels voor streamen video naar tv zonder internetverbinding

Xiaomi brengt dongels op de markt die een soort Chromecast-achtige functie hebben, maar dan zonder de noodzaak voor een internetverbinding. De twee dongels, een USB-zender en HDMI-ontvanger, maken het mogelijk beelden over te hevelen naar de televisie.

De Xiaomi Mi Paipai Wireless Projector wordt momenteel in China te koop aangeboden voor 54 dollar. De dongels werken door de zender via de USB-aansluiting bijvoorbeeld in een laptop te steken en het Mi Paipai-programma op te starten. Vervolgens moet de ontvanger op de HDMI-poort van een televisie aangesloten worden en dan met een druk op de knop van de ontvanger wordt het beeld van de laptop gespiegeld en dus weergegeven op de televisie.

De dongels ondersteunen een maximale resolutie van 1080p bij maximaal 60Hz en de verbinding is alleen mogelijk als de afstand tussen de zender en ontvanger niet groter dan tien meter is. De verbinding gaat via een draadloze 2,4GHz- of 5GHz-verbinding. Gebruikers moeten een pc met minimaal Windows 7 of macOS 10.10 hebben. Het is onbekend of het product ook buiten China op de markt wordt gebracht.