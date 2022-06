Gerucht: chipfabrikanten mogen weer gaan leveren aan Huawei

Huawei mag mogelijk weer handelen met fabrikanten van processors. Dat opent de deur voor de smartphonetak van Huawei om modellen te blijven ontwikkelen, al zijn er nog veel vragen over hoe dat zal gaan.

Het lijkt erop dat de overheid van de Verenigde Staten op het punt staat om het handelsverbod voor bedrijven om te leveren aan Huawei te versoepelen, meldt de Financial Times. Cameraleverancier OmniVision, die in de afgelopen jaren onder meer sensors voor Huaweis camera's met telelenzen leverde, zou volgens een analist de leveringen weer mogen starten. Sony, de belangrijkste leverancier van camerasensors voor Huawei, heeft nog niet gereageerd. Samsung mag weer oledschermen leveren voor smartphones van Huawei.

Ook belangrijk is dat FT meldt dat bronnen bij 'Aziatische halfgeleiderbedrijven' optimistisch zijn dat ook zij licenties krijgen om met Huawei te handelen. "Wij hebben de indicatie gehad dat chips voor smartphones geen probleem zijn", zeggen die. Een van die twee is vermoedelijk TSMC, de fabrikant van Huaweis eigen Kirin-socs. Die socs zitten in vrijwel alle smartphones van Huawei.

Wat de VS wil blokkeren

Huawei Nederland op Entity List

De nieuwe lijn lijkt te zijn dat de VS alleen leveringen van componenten wil blokkeren die te maken hebben met 5G, of specifieker, met apparatuur voor 5G-netwerken. Dat wijkt af van eerder beleid van de VS, waarbij de overheid ook licenties blokkeert voor bedrijven die alleen producten of diensten verstrekken voor de smartphonetak van Huawei. Dat viel op doordat Huawei zijn smartphones niet in de VS verkoopt.

Dat zit zo: de overheid van de VS heeft Huawei en zusterbedrijven van Huawei anderhalf jaar geleden op de 'entity list' gezet, met als reden dat de regering van de VS gelooft dat Huawei-producten een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Wat de precieze beweegreden ook is geweest, het was zeker ook een zet in het schaakspel van de wereldpolitiek. Huawei is een van de succesvolste Chinese techbedrijven en met deze maatregelen dreigt Huawei beknot te worden in het succes. Voordat het handelsverbod van kracht werd, was Huawei op weg om Samsung te onttronen als marktleider op de smartphonemarkt, maar hoewel het zeker niet slecht gaat met de smartphonetak van Huawei, is dat niet meer aan de orde. Het handelsverbod werd nog zwaarder in mei van dit jaar en TSMC staakte de productie van Kirin-socs op 15 september, zo zei het bedrijf.

Hoe Huawei kan blijven handelen

Handelen met een bedrijf op die 'entity list' mag niet, maar bedrijven mogen een licentie aanvragen. Dat deden honderden bedrijven die ermee te maken kregen. Sommige bedrijven kregen die licentie al snel, waaronder Intel en Microsoft; daardoor kan Huawei laptops met Intel-processors en Windows blijven uitbrengen.

Nu chipfabrikanten mogelijk ook weer kunnen leveren aan Huawei, kan het bedrijf op smartphonegebied in elk geval weer eigen socs blijven ontwikkelen. De vraag is wel of daar een modem in kan zitten. Een modem van een moderne high-end smartphone kan 5G aan en dan produceert TSMC dus 5G-modems voor Huawei, iets waar de Amerikaanse overheid mogelijk voor zou willen liggen. Een oplossing kan dan zijn om extern een modem in te kopen bij bijvoorbeeld Samsung of Qualcomm.

De rol van Kirin-socs

Die Kirin-socs zijn een groot onderdeel van de strategie van Huawei. Daardoor heeft het bedrijf een roadmap van telefoons kunnen ontwikkelen los van bijvoorbeeld Qualcomm. Het kan met eigen socs bijvoorbeeld betere ondersteuning bieden voor de met Sony ontwikkelde grote camerasensors, iets waarmee de fabrikant zich in de afgelopen jaren heeft onderscheiden.

Om een beeld te geven: de Kirin 9000 uit de Mate 40 Pro is samen met de Apple A14 de eerste soc die op 5nm is gemaakt en Huawei was steevast vroeg met socs die op een nieuw procedé gebakken zijn. Ook gebruikt het vaak nieuwe ARM-ontwerpen als Cortex A77 als eerste. Dat levert niet alleen een voordeel in tijd op, maar het zet Huawei ook neer als vooruitstrevende smartphonefabrikant; het heeft ook een marketingwaarde.

Daarnaast is het mogelijk om met het ontwerpen van eigen socs functies toe te voegen. Zo maakte de Kirin-soc twee jaar geleden met de Mate 20 Pro de eerste portretmodus-in-video mogelijk. Dat was mogelijk door de dubbele neural processing unit op de soc, iets wat concurrerende socs nog niet konden bieden. Dat maakte het mogelijk om in realtime een subject van de achtergrond te onderscheiden, al werkte dat toen nog lang niet vlekkeloos.

Demonstratie van de portretmodus in video van de Huawei Mate 20 Pro. Onder in beeld staat welke camera het shot heeft gemaakt. 0,6× is de groothoek, 1× is de primaire camera en 3× is de tele.

De productie van Kirin-socs maakt dus Huawei-smartphones mogelijk in de toekomst, maar een missend deel van de puzzel blijft Google. Google heeft een licentie aangevraagd om Google-diensten voor Android te mogen leveren. Het gebrek aan Google-diensten maakt Huawei-smartphones buiten China veel minder aantrekkelijk.

Het is een raadsel waarom Google geen licentie heeft gekregen; Google heeft niets te maken met de productie van 5G-apparatuur en de diensten zijn alleen van toepassing op Android-telefoons, niet op netwerkapparatuur.

Huawei AppGallery

Een andere gebeurtenis die van invloed kan zijn, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen komende week. De regering van president Donald Trump zou kunnen aanblijven, maar zijn tegenstander Joe Biden zou ook kunnen winnen. Bij een winst van Biden lijkt het er niet op dat Huawei ineens weer met elk Amerikaans bedrijf mag handelen, schrijft South China Morning Post na een rondgang langs experts. Biden zegt niets over Huawei specifiek, maar heeft zich wel kritisch uitgelaten over China en experts verwachten niet dat de koers zal veranderen onder een eventueel presidentschap van Biden.

Intussen zit Huawei niet stil. Het is in die anderhalf jaar doorgegaan met het uitbrengen van telefoons, het ontwikkelen van zijn eigen diensten onder de naam Huawei Mobile Services, inclusief downloadwinkel AppGallery en het probeert met nieuwe snufjes zijn telefoons aantrekkelijk te maken. Bovendien sleutelt het bedrijf aan zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS, waarmee Huawei zich op termijn wellicht onafhankelijk wil maken van Android.