Privacywaakhond gaat bedrijven met gezichtsherkenningscamera's voorlichten

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat voorlichting geven over het gebruik van camera's met gezichtsherkenning. De privacytoezichthouder ziet dat die onder andere bij gemeenten en in winkels worden ingezet. Dergelijke camera's mogen niet zomaar worden ingezet.

Camera's met gezichtsherkenning worden het meest ingezet in de detailhandel. Daarnaast komt het ook voor in de beveiliging, de sport- en entertainmentindustrie en het vervoer. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat in die sectoren meer voorlichting geven.

De AP merkt naar eigen zeggen dat 'organisaties vaak niet goed weten wat de regels voor gezichtsherkenning zijn'. Onder de AVG mogen dergelijke biometrische gegevens alleen onder strenge voorwaarden worden verzameld. Dat mag alleen met uitdrukkelijke toestemming en bij een 'zwaarwegend algemeen belang'. "De beveiliging van bijvoorbeeld een winkel is niet zó belangrijk dat daarvoor biometrische gegevens mogen worden verwerkt", stelt de toezichthouder. "Camera's kunnen jou herkennen als je bijvoorbeeld de slijterij binnenstapt om een fles wijn te kopen en kunnen het ook registreren als je dat misschien wat vaker doet dan een ander. Dat is niet alleen een onprettig idee, het is in strijd met de wet", zegt de waakhond. "Wij begrijpen dat je als winkelier winkeldiefstallen wilt voorkomen, maar dat mag niet op deze manier."

Volgens de AP worden de camera's het meest gebruikt in winkels om diefstal tegen te gaan. In de beveiliging, op beurslocaties en in pretparken worden de camera's meestal gebruikt voor toegangscontroles. De waakhond deed daarvoor een inventarisatie. Ook gemeenten zouden gezichtsherkenningscamera's gebruiken, al wijdt de AP niet verder uit waar en hoe vaak dat gebeurt.

De toezichthouder gaat de bedrijven 'voorlichten', al schrijft de AP niet op welke manier het dat gaat doen. Ook bedrijven die overwegen zulke camera's op te hangen, krijgen die voorlichting. De waakhond verwijst naar de regels rondom biometrie. De AP heeft het nog niet specifiek over boetes of andere sancties. Biometrie valt ook niet per se binnen de aandachtsgebieden waar de toezichthouder extra naar wilde kijken. Wel werden supermarkten vorig jaar al gewaarschuwd voor het gebruik van zulke camera's.