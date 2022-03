Xiaomi's omzet uit smartphones groeit veel harder dan die uit tv's en laptops

Xiaomi's omzet uit smartphones nam in het afgelopen kwartaal toe met 47,5 procent. De omzet uit tv's en laptops nam met 2,6 procent toe. Smartphones nemen een groter aandeel in Xiaomi's omzet in tegenover vorig jaar.

Xiaomi leverde in het derde kwartaal van 2020 46,6 miljoen smartphones, een stijging van 45,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stijging van de levering schrijft Xiaomi in een toelichting op zijn kwartaalcijfers deels toe aan gestegen leveringen in China en in het thuisland steeg ook de gemiddelde verkoopprijs van smartphones, met 14,7 procent. Xiaomi noemt ook West-Europa als regio van stevige groei en gestegen gemiddelde verkoopprijs. In West-Europa en wereldwijd zou Xiaomi inmiddels de derde positie innemen op de smartphonemarkt, waarbij Xiaomi verwijst naar marktcijfers van onderzoeksbureau Canalys.

Xiaomi introduceerde in het derde kwartaal onder andere de Mi 10 Ultra, Mi 10T en Mi 10T Pro, en de K30 Ultra en Redmi K30S Ultra. De Ultra-modellen verschenen niet in Europa. In de eerste tien maanden van 2020 verkocht Xiaomi wereldwijd 8 miljoen smartphones met een verkoopprijs van 300 euro of meer, waarmee het bedrijf wil onderstrepen dat het ook de hogere segmenten van de smartphonemarkt bedient.

De overige activiteiten vertoonden minder spectaculaire groei. De kwartaalomzet uit IoT & Lifestyle, waar onder andere wearables, laptops en tv's onder vallen, nam met 16,1 procent toe en de omzetstijging uit tv's en laptops bedroeg 2,6 procent. Smartphones zijn daarmee verantwoordelijk voor 66 procent van Xiaomi's omzet, waar dat vorig jaar 60 procent was. Het aandeel van IoT & Lifestyle in de omzet nam af van 29 procent vorig jaar naar 25 procent en ook het aandeel van omzet uit internetdiensten daalde, van 9,9 naar 8 procent.