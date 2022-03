EA: pc-versie FIFA 21 krijgt next-genverbeteringen omwille van systeemeisen niet

De pc-versie van FIFA 21 krijgt de op dinsdag aangekondigde verbeteringen niet die de PlayStation 5- en Xbox Series-versies wel gaan krijgen, vanwege de minimale systeemeisen van de pc-versie. EA Sports zou anders deze eisen moeten verhogen, wat het bedrijf niet wil doen.

Executive producer Aaron McHardy zegt tegen Eurogamer dat EA FIFA 21 laagdrempelig en beschikbaar voor zoveel mogelijk mensen wil houden. Veel pc-spelers hebben volgens de ontwikkelaar en uitgever computers met relatief lage systeemspecificaties. Wanneer EA de next-gen-verbeteringen zou doorvoeren aan de pc-versie, zouden de systeemeisen omhoog moeten en zouden veel spelers FIFA 21 niet meer kunnen spelen, zegt McHardy. Daarom blijft de pc-versie gelijk aan de PlayStation 4- en Xbox One-versies.

Voor de pc-versie van FIFA 21 is volgens de huidige systeemeisen minimaal een Intel Core i3-6100 of AMD Athlon X4 880K nodig, met 8GB geheugen en een Nvidia GTX 660 of een AMD Radeon HD 7850. Eurogamer merkt op dat het niet voor het eerst is dat een FIFA-pc-spel achterloopt ten opzichte van de consoleversies.

De PlayStation 5- en Xbox Series-consoles krijgen volgens EA onder meer een nieuw deferred lighting system en verbeterde weergave van bepaalde spelers. Zo moeten spieren en haarlokken van sommige spelers bij de next-genversies beter eruit zien. Deze versies krijgen daarnaast extra animaties, snellere laadtijden en balcompressie. FIFA 21 is nu beschikbaar voor Windows, Switch, PlayStation 4 en Xbox One. De PlayStation 5- en Xbox Series-versies volgen op 4 december. Tweakers schreef in oktober een review van de PlayStation 4-versie van FIFA 21.