FIFA 21 verschijnt op 9 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc

EA Sports brengt FIFA 21 op 9 oktober uit voor consoles en pc. De pc-versie verschijnt zowel op Origin als op Steam. Er komt ook een verbeterde versie voor de next-genconsoles. Kopers die de game voor de huidige consoles kopen, krijgen een upgrade.

EA heeft nog geen gameplaybeelden van FIFA 21 getoond, maar laat wel een filmpje zien met beelden die in de engine opgenomen zijn. Die beelden zouden representatief moeten zijn voor de next-genconsoles van Sony en Microsoft. De verschijningsdatum van FIFA 21 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X is nog niet bekendgemaakt, maar die moet later dit jaar nog uitkomen. Daarmee bestaat de kans dat die upgrade beschikbaar is als de consoles in het najaar verschijnen.

Alle progressie van FIFA 21 Ultimate Team gaat mee van de huidige consoles naar de volgende generatie, als spelers upgraden. Dat geldt niet voor progressie in Online Seasons, Co-Op Seasons, Career Mode en Pro Clubs. De progressie daarin is gekoppeld aan de console waarop wordt gespeeld.

Spelers die FIFA 21 kopen voor de PS4 of Xbox One, kunnen een update downloaden als ze hun console upgraden en dan van de verbeterde versie gebruikmaken. Als spelers de fysieke versie kopen, moeten ze vermoedelijk ook een next-genconsole met schijflade kopen. EA geeft nog niet de mogelijkheid om van een versie op schijf te upgraden naar een versie die alleen digitaal is, wel zegt de uitgever na na te denken over mogelijkheden.

De pc-versie van FIFA 21 is gelijk aan de versie voor de Xbox One en PlayStation 4. Over een grafische upgrade als de next-genversie uitkomt, rept EA niet. FIFA 21 verschijnt zowel op Origin als op Steam, direct bij de release. Ook komt de voetbalgame naar Google Stadia en er komt een FIFA 21 Legacy Edition voor de Nintendo Switch. De Switch-versie is een update van de game van vorig jaar, zonder grote vernieuwingen. De Switch-versie is wat betreft gameplay gebaseerd op FIFA 19.