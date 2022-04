EA onderzoekt of fysiek PS4-spel geüpgraded kan worden naar digitale PS5-versie

Electronic Arts geeft consumenten die de schijfversie van een PS4-spel kopen vooralsnog geen upgrade naar de digitale PS5-versie. Het bedrijf zegt echter wel naar een oplossing te zoeken voor deze consumenten.

Wie Madden NFL 21 in de fysieke of digitale vorm voor de PS4 koopt, kan het spel straks upgraden naar de PS5-versie. Dit noemt Electronic Arts Dual Entitlement. De gebruiker moet hiervoor in het geval van de schijfversie het PlayStation 4-spel in de PS5 stoppen, waarna de console waarschijnlijk via de internetverbinding de PS5-versie binnenhaalt. Wie de digitale PS4-versie van Madden NFL 21 koopt, kan via de PlayStation 5 de PS5-versie downloaden. Deze Dual Entitlement-optie geldt ook voor spelers die het spel op hun Xbox One spelen en dit later op de Series X willen doen.

Sony gaat echter ook een console uitbrengen zonder een fysieke schijflade. Deze console zal vermoedelijk goedkoper zijn dan de versie met schijflade. EA zegt dat er voor de klanten met een diskloze PlayStation 5 en het fysieke Madden-spel geen upgrade naar de next-gen-console kan plaatsvinden. In de veelgestelde vragen geeft EA echter wel aan dat er 'actief naar oplossingen' wordt gezocht voor deze groep klanten. Waar EA precies aan denkt, is niet duidelijk. In theorie zou EA bij de schijfversie van het PS4-spel een code kunnen leveren, die in de PlayStation 5 moet worden ingevoerd.

Spelers die de digitale PlayStation 4-versie van Madden NFL 21 kopen, krijgen wel automatisch de upgrade naar de digitale PS5-versie van Madden NFL 21. Ook voor Xbox-klanten verzorgt EA deze upgrade. Volgens geruchten werkt Microsoft aan een goedkopere versie van de Xbox Series X, die ook zonder schijflade wordt geleverd. Wellicht zal voor deze klanten hetzelfde probleem optreden als voor spelers die een fysiek PS4-spel van EA hebben en een PS5 kopen zonder schijflade.

Deze Dual Entitlement-functie van EA is overigens is vergelijkbaar met wat Microsoft Smart Delivery noemt. Dit is een functie die Microsoft laat inbouwen bij alle first-partygames die voor de Series X-console worden geoptimaliseerd, maar het staat individuele ontwikkelaars vrij om dit ook bij hun games mogelijk te maken. De Smart Delivery-functie van de Xbox Series X zorgt ervoor dat automatisch de juiste versie van een game wordt binnengehaald en dat een titel dus niet twee keer aangeschaft hoeft te worden bij de overgang naar de nieuwere console.

Sony lijkt niet van plan te zijn een dergelijk uniform systeem te gaan ondersteunen; een woordvoerder van Sony Interactive Entertainment Japan Studio heeft tegen een Japanse site gezegd dat er geen Smart Delivery-achtig systeem is en dat de ondersteuning van een soortgelijke functie aan de verschillende uitgevers wordt overgelaten.

Madden NFL 21 komt op 28 augustus uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows. De next-gen-versie van Madden NFL 21 komt 'later dit jaar' uit, vermoedelijk bij release van de consoles. Het aanbod om Madden te upgraden naar de next-gen-versie verloopt bij de release van Madden NFL 22.