EA lijkt te stoppen met verkoop van fysieke games in Duitsland - update

Game-uitgever EA zou stoppen met de verkoop van fysieke games in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Dat heeft een Duitse site uitgeplozen. Het is onbekend of andere bedrijven wel fysieke versies van EA-games op de markt zullen brengen.

EA zou volgens GamesWirtschaft de import en verkoop van games stoppen. Dat zou blijken uit het niet openbaar beschikbare jaarverslag van de Duitse divisie van de game-uitgever. De fysieke verkoop van games zorgt wereldwijd misschien niet voor de meeste omzet, maar voor lokale kantoren is dat wel zo: de inkomsten uit downloads gaan naar onderdelen van het bedrijf uit andere landen. Behalve het jaarverslag is dat ook te zien in de omschrijving in het Duitse handelsregister, dat nu alleen nog spreekt van 'diensten met betrekking tot videogames', in plaats van 'import, export, distributie en verkoop van games'.

De game-uitgever zou contracten met winkeliers dit jaar beëindigd hebben en nog maar weinig fysieke releases plannen. Ook zou het kantoor stevig inkrimpen als gevolg van de stap. EA heeft de stap niet bevestigd. In het Nederlandse handelsregister is de aanpassing niet gemaakt. Het is onbekend of EA ook in andere landen dan Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zou willen stoppen met de verkoop van fysieke games.

In een reactie aan onder andere GamesWirtschaft en VGC-redacteur Andy Robinson ontkent EA dat het de verkoop van fysieke games in Duitsland opschort. "We zijn niet gestopt met de fysieke distributie van onze spellen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Spelers kunnen onze games blijven kopen bij retailers in de hele regio. Recente berichten waarin anders wordt beweerd, zijn een verkeerde weergave van de informatie in het jaarverslag van EA Duitsland."

Update, 17.42 uur: Reactie EA toegevoegd aan het artikel.