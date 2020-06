Smart Delivery-functie Xbox Series X hevelt ook progressie in sommige games over

De Smart Delivery-functie van de Xbox Series X zorgt niet alleen ervoor dat automatisch de juiste versie van een game wordt binnengehaald. Van games die de functie ondersteunen, zijn ook bestaande savegames van de Xbox One naar de nieuwe console over te hevelen.

Microsoft stelt dat gamers zich door de Smart Delivery-functie geen zorgen hoeven te maken dat hun progressie verloren gaat op het moment dat ze bij een spel overgaan van de Xbox One naar de eind dit jaar uit te komen Xbox Series X. De gamebibliotheek en de progressie worden ook overgeheveld naar de nieuwe console.

Dit geldt niet voor alle games. De Smart Delivery-functie wordt door Microsoft in ieder geval toegepast bij zijn first-partygames die voor de Series X worden geoptimaliseerd, maar de techniek is beschikbaar voor alle ontwikkelaars om in te bouwen in hun games. Momenteel gaat het in ieder geval om de volgende games die geoptimaliseerd worden voor de nieuwe console en sowieso Smart Delivery ondersteunen: Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5, Second Extinction en Metal: Hellslinger. Microsoft ziet dit rijtje als een aanvulling op de duizenden games die via backwards compatibility vanaf de eerste dag naar de Xbox Series X zijn te brengen.

De Smart Delivery-functie zorgt ervoor dat spelers altijd de beste versie van een game kunnen spelen. De functie herkent welke console in gebruik is en haalt vervolgens de best mogelijk versie van een game binnen. Een speler die zijn Xbox One later dit jaar inruilt voor een Series X, krijgt automatisch de Series X-versie van een spel binnen, mits deze beschikbaar is. Het is daarbij niet nodig om die nieuwe, voor de Series X geoptimaliseerde versie handmatig te downloaden of selecteren. Dit geldt niet alleen voor digitaal gedistribueerde games; ook fysieke exemplaren kunnen Smart Delivery ondersteunen.