Need For Speed Heat krijgt crossplay-mogelijkheid

De vorig jaar uitgekomen racegame Need for Speed Heat krijgt op dinsdag een update waarmee crossplay-functionaliteit wordt toegevoegd. Dat geldt voor de pc-versie, maar ook voor de versies voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Matt Webster, general manager bij ontwikkelaar Criterion Games, zegt dat Need for Speed Heat hiermee de eerste game van uitgever Electronic Arts met crossplay wordt. Zodra spelers de update doorvoeren, is er de mogelijkheid om te racen tegen anders spelers, ongeacht de vraag op welk platform zij het spel spelen. Op de pc is crossplay beschikbaar bij zowel de Origin-versie als de Steam-versie.

Om hier gebruik van te maken moeten spelers wel eerst de crossplay-optie aanzetten. Zodra dat is gebeurd, zijn vrienden op andere platforms te vinden in het Find Players-menu. Vervolgens is in het nieuwe EA Friends-tabblad in het Party-menu zichtbaar wie er ook daadwerkelijk online is om mee te racen.

Need for Speed Heat kwam in november vorig jaar uit. In deze racegame draait het om straatracen, waarbij het opbouwen van een reputatie en achtervolgende politieauto's kenmerkende gameplayelementen zijn. Dit alles speelt zich af in een nachtelijke setting, in de Amerikaanse stad Palm City in Florida. Tweakers schreef een review over Need for Speed Heat.