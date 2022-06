Ontwikkelaar brengt in 2022 spel met Britse toerwagenkampioenschapslicentie uit

De Amerikaanse ontwikkelaar Motorsport Games gaat een racegame maken rondom de British Touring Car Championship. Het spel dat nog geen titel heeft moet in 2022 op de markt komen en wordt beschikbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X.

Het BTCC-spel moet volgens het Motorsport Games-persbericht alle auto's, teams, coureurs en circuits van het Britse toerwagenkampioenschap krijgen. Het spel komt sowieso beschikbaar voor de pc en next-genconsoles, binnen de overeenkomst tussen de BTCC en de ontwikkelaar is er ook de mogelijkheid tot een smartphone-game. Waarschijnlijk krijgt multiplayer een grote rol binnen het spel, Motorsport Games zegt dat de game een e-sports-aspect krijgt.

Volgens het bericht gaat het om een long term agreement tussen de ontwikkelaar en BTCC. Mogelijk krijgt het spel jaarlijkse seizoensuitgaves, zoals Codemasters momenteel doet met de Formule 1-games. De game spel zal niet het eerste BTCC-spel zijn, in 1999 kwam TOCA 2 Touring Cars uit met BTCC-licentie.

Motorsport Games is een game-ontwikkelaar die alleen autosportspellen maakt. Zo heeft het bedrijf sinds 2016 iedere september een Nascar-spel uitgebracht, die beschikbaar is voor de PlayStation 4, de Xbox One en via Steam. De ontwikkelaar heeft ook spellen rondom Le Mans en de Formule E gemaakt.