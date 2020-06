Sony toont Gran Turismo 7 voor PlayStation 5

Polyphony Digital werkt aan Gran Turismo voor de PlayStation 5. Wanneer de racegame uitkomt, is nog niet bekend. In een trailer is te zien dat dat spelers de wereld over kunnen reizen naar verschillende circuits.

Uit de trailer blijtk dat Gran Turismo 7 en gedeelte genaamd GT Town bevat, een overzicht van een stad waar spelers een garage hebben om hun auto's te stallen en daar aan te sleutelen. Ook kunnen spelers uitzoomen naar GT World, om zo over de hele wereld circuits te selecteren.

Verder toont de trailer gameplaybeelden van een race, met een camerastandpunt vanuit de cockpit. Inhoudelijke details over de game zijn nog niet bekendgemaakt. Zo is nog niet bekend hoeveel auto's en circuits de game zal bevatten. Ook is onduidelijk wanneer het spel uitkomt.

Gran Turismo 7 is de opvolger van Gran Turismo 6 uit 2013. Daarna verscheen in 2017 nog Gran Turismo Sport, met die game richtte Sony en Polyphony Digital zich sterk op e-sports. Voor zover uit de eerste trailer is op te maken, lijkt de nieuwe game zich daar minder op te richten. Ook de naamgeving lijkt dat aan te geven.