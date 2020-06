Oddworld Soulstorm verschijnt ook op de PlayStation 5

Ontwikkelstudio Oddworld Inhabitants heeft nieuwe beelden getoond van Oddworld Soulstorm, de aankomende remake van Oddworld: Abe's Exoddus uit 1998. Er wordt nog geen releasedatum genoemd bij de nieuwe trailer.

In de beelden, getoond tijdens de Future of Gaming Show, is te zien dat Abe opnieuw de herder moet zijn van zijn ras, de Mudokons, en ze moet beschermen tegen de agressieve Glukkons. Wederom is het een side-scroller, hoewel er ook zodanig veel gebruik gemaakt wordt van de diepte dat er wellicht van een 2.5D-platformer gesproken kan worden. Verder valt op dat Quarma, de Mudokon-variant van karma, weer een rol speelt. Abes karmastatus bepaalt het einde van verschillende Oddworld-games.

In de titel van de YouTube-upload spreekt Sony ervan dat dit een aankondiging is van de game. Echter is het bestaan van Oddworld Soulstorm al bekend en zelfs officieel erkend sinds 2016. In de afgelopen jaren zijn ook meerdere trailers van de game getoond. Ook is bekend geworden dat de pc-versie exclusief op de Epic Games Store zal komen.