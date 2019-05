Nieuwe trailer Oddworld: Soulstorm laat bouw- en ontdekkingsmogelijkheden zien

Een nieuwe trailer van Oddworld: Soulstorm toont de eerste gameplaybeelden. De video laat onder andere zien hoe de hoofdpersoon Abe zich door een industriële 'hel' werkt. De release van Soulstorm wordt begin 2020 verwacht.

In de trailer toont de ontwikkelstudio de eerste gameplaybeelden van het vervolg op Oddworld: New 'n' Tasty. Abe moet, samen met zijn bevrijdde soortgenoten, zijn weg naar huis zien te vinden in de zijwaarts scrollende actiegame. Ook laat de trailer beelden zien van het verzamelen van items, het craften en het ontdekken van de verschillende levels om meer waardevolle spullen te vinden.

De game gebruikt elementen uit Abe's Exodus en het verhaal vindt direct plaats na de gebeurtenissen uit het vorige deel in de serie. Nadat Abe driehonderd Mukodons heeft gered en zijn voormalige baas heeft verslagen, staat hij vooraan bij een revolutie tegen zijn oude werkgevers.

Oddworld: Soulstorm werd eerder in 2016 aangekondigd en was gepland voor een release in 2017. De game werd meerdere keren om onbekende redenen uitgesteld. Er is nog geen officiële releasedatum, maar de game staat gepland voor een release ergens begin 2020.