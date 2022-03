Oddworld: Soulstorm verschijnt op 6 april voor PS4, PS5 en pc

Oddworld Inhabitants brengt Oddworld: Soulstorm op 6 april uit. De game verschijnt voor de PS4 en PS5 en op de pc. De PlayStation 5-versie is bij de release gratis beschikbaar voor PlayStation Plus-leden. De pc-versie verschijnt in de Epic Games Store.

Oddworld: Soulstorm is een remake van Oddworld: Abe's Exoddus uit 1998 en er wordt al sinds 2016 aan het spel gewerkt. Sony maakt nu bekend dat het spel in april onderdeel zal zijn van PlayStation Plus, dus leden van dat abonnement kunnen de game in die maand gratis toevoegen aan hun collectie. Daarbij spreekt Sony enkel over de PS5-versie. Niet bekend is of PS4-gamers het spel ook krijgen als onderdeel van PS Plus.

Ook de pc-versie verschijnt op 6 april, bevestigt de ontwikkelaar op Twitter. De pc-versie wordt uitgebracht in de Epic Games Store, zoals eerder bekend werd gemaakt. Mogelijk komt de game later ook naar andere platforms en downloadwinkels, maar daarover heeft de ontwikkelaar zich nog niet uitgelaten.