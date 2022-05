Zou het echt waar zijn dat al het goede in drieën komt? Of is het gewoon toeval dat we dit voorjaar niet minder dan drie prima platformgames kunnen toevoegen aan onze collecties? Na eerder al uitstekend te zijn vermaakt door Crash Bandicoot en It Takes Two, zorgt dit keer een andere oude bekende voor de nodige uurtjes platformvermaak. De olijke Mudokon Abe is terug in een niet geheel nieuw avontuur. Oddworld: Soulstorm is namelijk een andere versie van het verhaal dat in Oddworld: Abe’s Exoddus al eens is verteld. De nieuwe versie verloopt iets anders, maar gamers die bekend zijn met het oude spel zullen zeker onderdelen uit de spelwereld en elementen uit de gameplay herkennen. De realiteit is echter ook dat dat spel al meer dan twintig jaar oud is en je kunt je afvragen hoe zinvol het is om gelijkenissen te zoeken tussen een moderne game en een game die in 1998 op de eerste PlayStation verscheen. Oddworld: Soulstorm, dat behalve op de PlayStation 5 ook verkrijgbaar is voor Windows en de PlayStation 4, is daarom vooral een goede, nieuwe game, ook al komt de inspiratie van een eerdere uitgave.

De sidescrolling-platformgames in de Oddworld-reeks spelen zich af op de fictieve planeet Oddworld, die in een andere dimensie bestaat. De wereld wordt door verschillende rassen bewoond, waaronder de mensachtige beestjes ‘Mudokons’. In de Oddworld-games is de speler steevast een Mudokon die over het algemeen de taak krijgt zijn soortgenoten te redden van de kwaadwillende Glukkons en de Sligs die als soldaatachtige wezens voor hen werken. De games bevatten steeds een serie levels waar de speler zo efficiënt en snel mogelijk doorheen moet zien te komen terwijl hij onderweg zoveel mogelijk Mudokons het leven redt.

Oddworld: Soulstorm is een rechtstreeks vervolg op Oddworld: New ‘n Tasty, dat in 2014 verscheen en zelf een remake was van Oddworld: Abe’s Oddysey. In dat verhaal redt Abe een grote hoeveelheid Mudokons van de dood in RuptureFarms. Op die locaties zouden ze tot voedsel worden verwerkt in opdracht van de kwaadaardige CEO Mullock the Glukkon, die flink denkt te kunnen verdienen als hij zijn slaven tot voedsel verwerkt. Abe steekt er een stokje voor en groeit uit tot held van de Mudokons door hen te bevrijden. Dat is echter niet het einde van het verhaal, zo blijkt in Oddworld: Soulstorm. Terwijl de Mudokons zich veilig wanen, zet Mullock een tegenaanval in. Abe en de overige Mudokons slaan op de vlucht. Dan komt Abe een nieuw avontuur op het spoor. Van een stervende Mudokon krijgt hij een briefje waarop hem gevraagd wordt opnieuw een grote groep Mudokons te bevrijden en te redden. Ook moet hij op zoek naar een mysterieus personage genaamd ‘The Keeper’. Die kan hem bij zijn quest helpen.