Makers van Absolver kondigen kungfu-game Sifu aan voor pc, PS4 en PS5

Sloclap, de ontwikkelaar van Absolver, heeft achter de schermen twee jaar gewerkt aan Sifu. Dat is een nieuwe kungfu-game, die eind dit jaar moet verschijnen voor Sony's PlayStation 4 en 5. Er komt ook een pc-versie in de Epic Games Store.

Sifu is een actiegame met een derdepersoonsperspectief. Spelers nemen de rol aan van een jonge kungfu-student. Zijn hele familie is door een mysterieuze bende vermoord en het doel van de game is om die moordenaars op te sporen en wraak te nemen. De game speelt zich af in een fictieve Chinese stad. Volgens de makers krijgt het spel intensieve en realistische gevechten, die doen denken aan gevechten uit klassieke kungfu-films.

Sony toonde de game donderdagavond in zijn State of Play-uitzending en het spel verschijnt voor de PS4 en PS5, maar er is ook een pc-versie die via de Epic Games Store wordt uitgebracht. Een releasedatum en prijs is nog niet bekendgemaakt.

Sifu is de tweede game van de Franse studio Sloclap, die is opgezet door ex-Ubisoft-medewerkers die eerder aan Watchdogs hebben gewerkt. Absolver was de eerste game van de studio, dat vechtspel kwam in 2017 uit.