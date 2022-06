Kungfugame Sifu verschijnt op 22 februari 2022

Ontwikkelaar Sloclap brengt kungfugame Sifu op 22 februari 2022 uit voor PlayStation-consoles en in de Epic Games Store. Het spel is gemaakt door de studio achter Absolver uit 2017 en kost veertig euro.

De bekendmaking van de verschijningsdatum gaat gepaard met een nieuwe trailer, waarin veel vechtscènes elkaar in hoog tempo opvolgen. Sifu werd begin dit jaar aangekondigd. Het is een actiegame met een derdepersoonsperspectief en spelers nemen de rol aan van een jonge kungfustudent, die uit is op wraak voor de moord op zijn familie.

Het hoofdpersonage in het spel kan opstaan uit de dood, maar het nadeel is dat hij daarbij iedere keer een stuk ouder wordt. Dat is zichtbaar in de game, bijvoorbeeld aan de grijze haren. Sifu speelt zich af in een fictieve Chinese stad. De makers beloven realistische intensieve gevechten, die doen denken aan die uit klassieke kungfufilms.

Het spel wordt gemaakt door de Franse studio Sloclap. Die bracht in 2017 met Absolver zijn eerste game uit. Ook dat was een vechtspel. De studio is opgezet door ex-Ubisoft-medewerkers die bij dat bedrijf aan Watchdogs werkten. De game komt naar de PlayStation 4 en 5 en in de Epic Games Store verschijnt een pc-versie. De standaardeditie kost veertig euro.