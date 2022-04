Sloclap stelt kungfu-game Sifu uit en toont nieuwe gameplayteaser

Kungfu-game Sifu verschijnt niet meer dit jaar, maar ergens begin volgend jaar. Dat maakt ontwikkelaar Sloclap bekend aan het einde van een nieuwe teaser voor het spel, dat voor de PlayStation 5, PlayStation 4 en de pc verschijnt.

Wanneer Sifu begin 2022 precies verschijnt, meldt Sloclap niet en de reden voor het uitstel evenmin. Het uitstel betekent in ieder geval dat het spel de lucratieve eindejaarsperiode voor games mist. De studio meldt latere verschijning helemaal aan het einde van een nieuwe trailer voor Sifu, die donderdag tijdens PlayStation State of Play getoond werd.

Die trailer toont meerdere vechtscènes in Aziatische settings, met de protagonist in oplopende leeftijden en met steeds grijzer wordende haren. De scènes zijn vastgelegd op een PlayStation 5 en bestaan uit gameplaybeelden en in-game-cinematics.

Sloclap kondigde Sifu in februari van dit jaar aan. Het gaat om een vechtspel dat draait om een jongen wiens familie door een mysterieuze bende is vermoord. Hij zoekt wraak en heeft als voordeel bij zijn strijd tegen de moordenaars dat hij een manier heeft om op te staan uit de dood. Het nadeel is dat hij daarbij telkens een stuk ouder wordt. Het spel moet begin 2022 verschijnen voor PlayStation 4 en 5 en op de pc via de Epic Game Store.