Tamron 18-300mm-zoomobjectief voor Sony-camera's kost 750 euro

Tamron brengt op 24 september een 18-300mm f/3.5-6.3-objectief uit voor Sony-camera's met APS-C-sensor en E-vatting. Het zoomobjectief heeft optische beeldstabilisatie en een behuizing die is afgedicht tegen stof en vocht.

Het objectief heet voluit Tamron 18-300mm f/3.5-6.3 Di III-A VC VXD en het is het eerste 18-300mm-objectief voor de systeemcamera's van Sony met E-lensvatting. Het zoomobjectief is geschikt voor camera's uit de Sony A6000-serie. Het bereik komt op die camera's overeen met 27-450mm op een fullframe-camera.

Tamron voorziet het zoomobjectief van zijn Voice-coil eXtreme-torque Drive, ofwel VXD. Dat is een mechanisme voor de autofocus dat snelle en stille scherpstelling mogelijk moet maken. De minimale focusafstand is 99cm als er maximaal wordt ingezoomd; uitgezoomd is dat 15cm. De afkorting VC staat voor Vibration Compensation, dat is Tamrons implementatie van optische beeldstabilisatie.

Het objectief heeft afmetingen van 75,5x125,6mm, een filterdraad van 67mm en een gewicht van 620 gram. De optische constructie bestaat uit 19 lenselementen in 15 groepen en de behuizing is voorzien van afdichtingen tegen vocht en stof. De frontlens heeft een vochtwerende fluorcoating.

Tamron maakt al langer vergelijkbare objectieven voor spiegelreflexcamera's en werkt ook aan een variant voor Fujifilm-camera's met X-vatting, maar wanneer die uitkomt is nog niet bekend. De Sony-uitvoering is volgens importeur Transcontinenta vanaf 24 september leverbaar voor 750 euro.