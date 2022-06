Tropico 6-ontwikkelaar maakt pretparkgame Park Beyond

Bandai Namco kondigt Park Beyond aan voor consoles en pc. De pretparkgame wordt gemaakt door Limbic Entertainment, de Duitse ontwikkelaar achter Tropico 6. Spelers kunnen in het spel 'onmogelijke attracties' bouwen.

Volgens uitgever Bandai Namco is Park Beyond 'een gloednieuwe nieuwe kijk' op het genre van pretparkmanagementgames. Het spel krijgt modules waarmee spelers 'duizenden combinaties' kunnen maken om zo unieke attracties te creëren.

De makers spreken over impossification. Daarmee doelen ze op de mogelijkheid om 'onmogelijke' attracties te maken. In cinematische een trailer worden allerlei bizarre creaties getoond, maar gameplay laten de makers nog niet zien.

Park Beyond krijgt een verhaalmodus met 'kleurrijke personages, bondgenoten en vijanden', aldus ontwikkelaar Limbic Entertainment en uitgever Bandai Namco. De game komt volgend jaar uit voor de pc, de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Een verschijningsdatum is nog niet genoemd.

De fantasierijke pretparkgame wordt gemaakt door Limbic Entertainment. Dat is de ontwikkelaar van het in 2019 verschenen Tropico 6. Het is de enige game uit de Tropico-serie die door de Duitse studio is gemaakt. De studio maakte ook een aantal Might & Magic-games.