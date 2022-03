Kena: Bridge of Spirits verschijnt op 24 augustus voor PS4, PS5 en pc

Adventuregame Kena: Bridge of Spirits komt op 24 augustus uit. Het spel wordt uitgebracht op Sony's PlayStation 4 en 5 en in de Epic Games Store verschijnt een pc-versie. Het is de debuutgame van de nieuwe onafhankelijke studio Ember Lab.

Ember Lab toont een nieuwe gameplayvideo en maakt daarin de verschijningsdatum bekend. De game komt later uit dan verwacht, aanvankelijk had het spel eind 2020 al moeten verschijnen en daarna werd dat uitgesteld naar begin 2021. Waarom de game verder is uitgesteld, is niet bekendgemaakt.

Kena: Bridge of Spirits werd vorig jaar in juni aangekondigd. Sony toonde de game als eerste voor de PlayStation 5, maar het spel komt ook naar de PlayStation 4 en naar de pc. De pc-versie komt vooralsnog enkel uit in de Epic Games Store. De PlayStation-versie kost 40 dollar en de PS4-versie geeft ook recht op een upgrade voor de PS5-versie. De prijs van de pc-versie is nog niet bekendgemaakt.