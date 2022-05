Sony toont dynamisch weersysteem en gamemodi van Gran Turismo 7

Sony heeft ruim 30 minuten aan beelden van Gran Turismo 7 getoond tijdens zijn State of Play-presentatie. Daarin deelt het bedrijf onder meer details van de verschillende spelmodi, ondersteuning voor DualSense-functies en het dynamische weersysteem van de game.

Het menu van de game is vormgegeven als een soort kaart van een resort, blijkt uit de trailer. Via die kaart krijgen gebruikers toegang tot de verschillende functies en spelmodi van Gran Turismo 7. Een daarvan is Gran Turismo Café. De ontwikkelaar noemt dit 'het middelpunt van de map'.

In de Café-modus kunnen gebruikers een menukaart met missies voor bepaalde auto's vrijspelen. Naarmate spelers die missies voltooien, komen ze meer te weten over de geschiedenis van die auto. Volgens Sony zullen de oorspronkelijke ontwerpers van de auto's in sommige gevallen langskomen in het Gran Turismo Café. In totaal krijgt de game 30 menukaarten, die functioneren als de primaire singleplayercampagne. Daarbij kondigt Sony een Music Rally-modus aan, waarin spelers van checkpoint naar checkpoint rijden terwijl er muziek wordt afgespeeld.

Verder krijgt de game drie verschillende autodealers: een voor occassions, een Brand Central en een Legendary Car Dealer. In Brand Central kunnen spelers 300 verschillende auto's aanschaffen die vanaf 2001 zijn gemaakt. Bij de Legendary Car Dealer worden meer zeldzame auto's verkocht. In totaal krijgt de game bij release meer dan 400 auto's en 34 circuits met meer dan 90 verschillende lay-outs. In toekomstige updates worden meer auto's en circuits toegevoegd.

De 'world map', het Gran Turismo Café en het tuning-menu

Gran Turismo 7 krijgt verschillende zelfgemaakte circuits, naast verschillende banen die echt bestaan. In de trailer zijn onder meer de Daytona International Speedway en het circuit van Spa-Francorchamps te zien. Wat gamemodi betreft keren verder de licentietests uit de serie terug. Er zijn 'missietests' voor bepaalde mechanieken, zoals driften en dragracen. Er is ondersteuning voor splitscreenmultiplayer en er is een Sport-onlinemodus. Het tuning-systeem is ook verbeterd, met meer aanpassingsopties.

De ontwikkelaar gaat daarnaast in op het dynamische weersysteem in Gran Turismo 7. De ontwikkelaar claimt onder meer dat het realistische hemellichamen simuleert, afhankelijk van de locatie van het circuit. Verschillen in luchtdruk moeten daarnaast de slipstream en autoprestaties beïnvloeden. Ook de track evolution en regensystemen zijn realistischer volgens de studio. Het spel krijgt een ingebouwde weerradar, waarop spelers bijvoorbeeld kunnen zien wanneer het ongeveer gaat regenen. Daarbij kunnen ook lokale buien vallen op bepaalde delen van een groot circuit.

De DualSense-controller kan volgens Sony verder verschillen in het oppervlakte doorgeven via haptics. Die haptische feedback wordt aangepast op basis van trillingen in de aandrijflijn en motor, samen met de resonantie van het chassis. De weerstand van de schouderknoppen is ook dynamisch. Zo geeft het rempedaal meer weerstand dan het gaspedaal.

Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het racespel stond aanvankelijk in de planning voor 2021, maar werd begin vorig jaar uitgesteld. De vorige game in de franchise, Gran Turismo Sport, verscheen in 2017 voor de PS4.