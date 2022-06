Fanatec onthult GT DD Pro-racestuur voor PS5, PS4 en pc's vanaf 700 euro

Fanatec heeft zijn Gran Turismo DD Pro-racestuur aangekondigd. Deze GT DD Pro wordt geleverd met een directdrive-stuurbasis, een Gran Turismo-stuur en een pedalenset met twee pedalen. Het stuur is compatibel met de PS4, PS5 en pc's en krijgt een prijs vanaf 700 euro.

Volgens Fanatec is de GT DD Pro bedoeld voor de Gran Turismo-serie, hoewel het stuur ook werkt met andere racegames voor PlayStations en pc's. De stuurbasis is gebaseerd op de CSL DD, die het bedrijf in april aankondigde. De oorspronkelijke CSL DD is alleen compatibel met pc's en Xbox-consoles, en Fanatec meldde bij de introductie al dat het een PlayStation-stuurbasis met directdrive-motor zou uitbrengen. De Gran Turismo DD Pro krijgt dezelfde 5Nm aan koppel, wat kan worden opgehoogd naar 8Nm via een krachtigere voeding, die los wordt verkocht. De GT DD Pro wordt standaard geleverd met een tafelklem.

Het GT DD Pro-stuur, dat ook wordt geleverd in de kit, is door Fanatec ontworpen in samenwerking met Gran Turismo-ontwikkelaar Polyphony Digital. Het stuur heeft een diameter van 280mm en is voorzien van elf knoppen. Het stuur heeft daarnaast twee paddles om mee te schakelen en een oledscherm, waarop racegames bijvoorbeeld telemetrie kunnen weergeven. Een ledbalkje geeft het toerental van de motor weer en moet helpen bij het schakelen. De GT DD Pro-set is ook compatibel met andere Fanatec-sturen uit de Podium-, ClubSport- en CSL Steering-series.

Verder levert Fanatec zijn CSL-pedalen mee. Die set bestaat uit twee pedalen, en kan optioneel worden voorzien van een derde. De pedalen zijn van metaal en zijn van contactloze Hall-sensoren voorzien. Het bedrijf komt ook met een load cell-upgradekit voor het rempedaal. De GT DD Pro is ook compatibel met alle andere Fanatec-pedalen, hoewel voor oudere modellen zonder RJ12-connector een adapter nodig is. Het stuur ondersteunt ook alle Fanatec-schakelpoken en de ClubSport-handrem.

De Fanatec GT DD Pro-set krijgt een adviesprijs van 700 euro. Voor dat geld krijgen gebruikers de wielbasis met 5Nm koppel, het stuur, en de pedalen. Het stuur wordt in maart 2022 geleverd, maar gebruikers kunnen voor 850 euro de set voor de Kerst laten leveren. Voor datzelfde bedrag levert het bedrijf ook een kit met zijn Boost Kit voor 8Nm koppel, hoewel die ook in maart 2022 wordt geleverd. Een premiumbundel met Boost Kit en Load Cell Kit kost 970 euro en wordt eveneens in maart geleverd.