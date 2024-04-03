Fanatec ontslaat ceo en oprichter, die wel betrokken blijft

Thomas Jackermeier is ontslagen als ceo bij Fanatecs moederbedrijf. Daarnaast is Jackermeier geen lid meer van de raad van bestuur. De oprichter blijft wel betrokken 'in een andere rol'. Het ontslag van Jackermeier was een voorwaarde van de banken voor betalingsuitstel.

Jackermeier is eind maart gestopt als ceo en bestuurslid, schrijft Fanatecs moederbedrijf Endor AG. Het bedrijf zegt dat dit besluit door de raad van toezicht is genomen en dat met het ontslag aan een 'belangrijke voorwaarde' van de banken is voldaan. Het bedrijf hoeft daardoor tot eind juni niet of minder te betalen voor leningen van banken. Het is niet duidelijk hoeveel geld het bedrijf heeft geleend.

Endor AG maakt verder bekend een chief restructuring officer te gaan aanstellen, eveneens een voorwaarde van de banken. Die cro moet het bedrijf herstructureren en winstgevend maken. "Tegelijk is het voor ons cruciaal om oprichter Thomas Jackermeier actief te houden in het bedrijf", schrijft de raad van toezicht. "Niemand anders in de simracemarkt heeft een vergelijkbaar netwerk en gevoel voor markttrends." Jackermeier gaat het bedrijf helpen met het managen van producten, strategische contacten onderhouden en de aanstaande cro ondersteunen.

Fanatec is bekend van simracesturen en -pedalen. Het bedrijf Endor AG werd in oktober 1997 opgericht. Endor verwacht in 2024 een omzet van 115 tot 125 miljoen euro, zo'n 10 tot 20 miljoen euro meer dan in 2023. Het bedrijf verwacht een ebitda van 8 tot 10 procent voor 2024, tegenover het verwachte ebitda-verlies van 10 tot 15 procent over 2023.

Endor AG zegt last te hebben van leveringen die uitgesteld moesten worden en spreekt over uitgestelde productlicenties van Sony als redenen voor een lagere omzet in 2023. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat er in januari 2024 meer Fanatec-producten zijn besteld dan in januari 2023 het geval was. Deze punten, gecombineerd met de genoemde reorganisatie, leiden ertoe dat Endor AG verwacht dit jaar winstgevend te zijn.