Fanatec ontslaat ceo en oprichter, die wel betrokken blijft

Thomas Jackermeier is ontslagen als ceo bij Fanatecs moederbedrijf. Daarnaast is Jackermeier geen lid meer van de raad van bestuur. De oprichter blijft wel betrokken 'in een andere rol'. Het ontslag van Jackermeier was een voorwaarde van de banken voor betalingsuitstel.

Jackermeier is eind maart gestopt als ceo en bestuurslid, schrijft Fanatecs moederbedrijf Endor AG. Het bedrijf zegt dat dit besluit door de raad van toezicht is genomen en dat met het ontslag aan een 'belangrijke voorwaarde' van de banken is voldaan. Het bedrijf hoeft daardoor tot eind juni niet of minder te betalen voor leningen van banken. Het is niet duidelijk hoeveel geld het bedrijf heeft geleend.

Endor AG maakt verder bekend een chief restructuring officer te gaan aanstellen, eveneens een voorwaarde van de banken. Die cro moet het bedrijf herstructureren en winstgevend maken. "Tegelijk is het voor ons cruciaal om oprichter Thomas Jackermeier actief te houden in het bedrijf", schrijft de raad van toezicht. "Niemand anders in de simracemarkt heeft een vergelijkbaar netwerk en gevoel voor markttrends." Jackermeier gaat het bedrijf helpen met het managen van producten, strategische contacten onderhouden en de aanstaande cro ondersteunen.

Fanatec is bekend van simracesturen en -pedalen. Het bedrijf Endor AG werd in oktober 1997 opgericht. Endor verwacht in 2024 een omzet van 115 tot 125 miljoen euro, zo'n 10 tot 20 miljoen euro meer dan in 2023. Het bedrijf verwacht een ebitda van 8 tot 10 procent voor 2024, tegenover het verwachte ebitda-verlies van 10 tot 15 procent over 2023.

Endor AG zegt last te hebben van leveringen die uitgesteld moesten worden en spreekt over uitgestelde productlicenties van Sony als redenen voor een lagere omzet in 2023. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat er in januari 2024 meer Fanatec-producten zijn besteld dan in januari 2023 het geval was. Deze punten, gecombineerd met de genoemde reorganisatie, leiden ertoe dat Endor AG verwacht dit jaar winstgevend te zijn.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 15:19
68 • submitter: Racing-Paradise

03-04-2024 • 15:19

68

Submitter: Racing-Paradise

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Reacties (68)

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Marcbr 3 april 2024 17:41
Toch wel de bom onder de racesturen, pedalen en toebehoren of of hebben ze nog concurrentie?
Logitech en Thrustmaster zijn toch van een hele andere orde zijn.
ISaFeeliN @Marcbr3 april 2024 18:07
Voor de gewone casual racer zijn ze redelijk OK, er zijn inmiddels wel redelijk wat concurrenten zoals Moza, Cammus, Simagic, die redelijk wat produkten in hun line-up hebben die in dezelfde prijs categorie zitten. Maar voor de serieuze racer (dus mafkezen die een hele simrig hebben staan waar duizenden euro's in zit) is Fanatec weer kinderspul. Hun recentere DD's zijn wel ok-ish, maar koning op dat gebied is toch echt Simucube, en qua pedalen is het helemaal niet moelijk. Fanatec's oude V2's waren nog beter van de huidige V3's (vind ik dan), maar die zijn al door talloze andere merken flink ingehaald en voorbij gegaan.Die zijn ook wel veelal wat duurder al scheelt dat niet altijd heel veel, maar ik zou altijd eerder voor een set 2e hands van een ander merk gaan dan Fanatec.

Hun DD1 en DD2 (released in 2018/2019 meen ik) zijn al praktisch EOL, nieuwe ontwikkelingen als TrueDrive kunnen niet op deze DD's worden geïmplementeerd omdat de interne logic het niet aan kan. Terwijl bijvoorbeeld de Simucube 2 lijn rond dezelfde tijd was gelanceerd, nu nog altijd heer en meester is, en nog volop in ontwikkeling is. SC is wel weer duurder ook, maar het scheelt niet echt heel veel, en zeker als je het uitzet tegen de levensduur (en niet vergeten, service, support etc), dan is het een veel betere customer experience dan Fanatec.
sjepper @ISaFeeliN4 april 2024 17:26
Om even wat tegengewicht te geven, ik heb een DD2 jaren terug tweedehands overgenomen en fanatec heeft mij ongeacht altijd goed geholpen bij vragen dan wel een eventuele reparatie, die uiteindelijk niet nodig was. Ook vind ik het niet echt casual spul. Lopen ze te rommelen de laatste tijd zeker, maar top split op iRacing (road) gaat er prima mee, sterker nog mag geen fluim uitmaken want ken er zat met een g29 dan wel t300. Het is nu heel makkelijk Fanatec te trappen, ik heb het idee dat ze flinke gokken hebben gemaakt en daar voor op de blaren zitten. Maar als ik jou zo moet geloven rijd een M4 GT3/4, dan wel ford rally wagens met outdated troep in hun wagen :Y)
ISaFeeliN @sjepper7 april 2024 13:03
Ja ik was wat negatief inderdaad. Fanatec komt zeker goed mee, maar wat dat betreft heb je net zo goed aliens met een G29 rijden, dus het kan allemaal zeker wel. Maar mijn persoonlijke ervaring is een stuk minder met Fanatec (niet van mijzelf maar van vrienden die het hebben). Uiteraard hoor je altijd alleen de slechte verhalen, maar m.i. zijn er iig. wel degelijk (zeker de laatste jaren) veel betere alternatieven beschikbaar.
sjepper @ISaFeeliN7 april 2024 16:16
Zeker waar, als ik nu zou moeten instappen zou ik ook wel even 2x kijken maar toenmalig, toen ik van een TS-PC af kwam (net voor covid) was het wel lekker om gewoon een systeem te hebben waar je niet nog moet pielen, dat was toen nog wel de unique selling point denk ik. De andere DD's op dat moment zoals simucube ook nog wel wat kleiner (asetek, moza en thurstmaster hadden nog niks) of je moest voor een OSW optie gaan. De pedalen van Fanatec heb ik snel achterwegen gelaten en ben ik al snel op de VRS pedalen geeindigd. Daar kunnen ze pas echt nog stappen maken in mijn opinie.

Mocht het spul er mee stoppen dan mogelijk VRS DPF of inderdaad bij Simucube kijken als Fanatec niks leuks heeft.
Marcbr @ISaFeeliN3 april 2024 18:56
Wow dat is even een komplete uitleg, volgde dit voeger met een half oog want blijft leuk spul en misschien als er ruimte was naar iets knaps kijken. Maar zie nu merken tevoorschijn komen waar ik echt nog nooit van gehoord had. Dat Simucube is wel weer meteen wel heel erg duur maar zal ongetwijfeld wel heel lekker racen.
ISaFeeliN @Marcbr3 april 2024 23:20
een sc2 pro kost grofweg 14-1500 euro. En dat is dan alleen de motor. Maar een Fanatec DD1 kost nu ook nog 1199,- op fanatec.com .. en dat is ook alleen de motor. Ik vind dat in verhouding niet ineens heel erg duur. Het is beide veel geld voor speelgoed, laat ik dat voorop stellen :-)
oef! @ISaFeeliN3 april 2024 23:15
Casual racer :+ Een compleet fanatec setje kost je ergens tussen de 500 en 1000 euro en dat is dan het goedkope spul.

Casuals die beginnen met simracen zijn beter af met een echt casual (maar nog steeds prijzig) logitech of thrustmaster setje. Mocht je het na honderden uren nog steeds leuk vinden dan kun je er altijd nog flink geld tegenaan smijten.
SHiNeye @oef!4 april 2024 19:28
Een complete set Fanatec begint vanaf 400, dus ik ben het niet zo eens met jou dat casuals beter een Logitech of Trustmaster setje kunnen kopen. De Logitech is 230~, en de Trustmaster hikt al bijna tegen de 400 aan. Voor dat geld wist ik het dus wel. Daarbij is een CSL DD setje echt veel en veel beter dan de Logitech of Trustmaster.
Grrrrrene @SHiNeye4 april 2024 20:17
Ik heb inderdaad ook een CSL DD met 3 stuurtjes, hun H-shifter en clubsport V1 pedalen (inmiddels oud, maar nog prima met load cell rempedaal).

Wat speelgoed is en wat goed is, is allemaal heel relatief en persoonlijk. Er zijn genoeg simracers die zo'n CSL DD in een cockpit inbouwen en competitief racen, niks mis mee. De verschillen worden richting de top echt heel klein en ik geloof echt dat er een hoop confirmation bias bij komt kijken als je dat soort bedragen uitgeeft. Is niet erg, maar dat gebeurt in de audio-wereld ook. Als je uiteindelijk maar blij bent met je aankopen.

Voor een paar honderd euro kun je klaar zijn, 400 euro voor een complete Fanatec-set lijkt mij wat optimistisch, want dat is een wheel base, een stuur, pedalen en zeer waarschijnlijk een shifter.

Zelf heb ik een stuur voor GT-racen, voor Formule racen en voor de rest (o.a. American en Euro Truck Simulator).

Het verbaast me dat het slecht gaat met de financiën bij Fanatec. Ze zijn behoorlijk groot, hebben een groot ecosysteem en sponsoren veel. Hoe kun je dat nou niet winstgevend maken. Ze hebben met de CSL DD de markt aardig opgeschud en zijn dat DD-systeem aan het uitbreiden met sterkere wheel bases.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 14:58]

SHiNeye @Grrrrrene4 april 2024 21:57
Voor 400 heb je een CSL DD 5nm, stuurtje en pedalen. Dat is voor simracen genoeg.
Grrrrrene @SHiNeye5 april 2024 07:45
Ik zie het, dan is de prijs aardig gekelderd :) Ik zou er desondanks zelf graag een losse shifter bij willen en ik zou het koppelingspedaal missen, maar om mee te beginnen is dit een heel mooie set.
oef! @SHiNeye4 april 2024 23:22
I stand corrected maar 230 euro is toch een heel ander bedrag dan 400 euro.

Ik zou aan een gamer nog steeds de goedkope set aanbevelen om mee te starten, zeker als je ook veel andere typen games speelt. Jammer geld als je er na een paar maanden op raakt uitgekeken.

Daarnaast, racing spul is lomp, heeft een dedicated plek nodig en het is bepaald niet zo pick up en play als een controller. Ik kan het weten want ik heb laatst een playseat, een racing stand en 3 racing setjes mogen verhuizen :+
SHiNeye @oef!5 april 2024 00:16
Heb je zelf wel eens met een Logitech stuur en een Fanatec stuur gespeeld? Serieuze vraag, want ik kan me niet voorstellen dat je een Logitech zou aanbevelen als je ze beide al eens hebt gebruikt.
GeertBoer @ISaFeeliN3 april 2024 21:00
M'n pa heeft zo'n Cammus stuur, mooi spul man. Echt een compacte setup en het stuur voelt heel goed imo. Goede aankoop voor casual racer!
PHiXioN @Marcbr3 april 2024 21:09
Mijn Logitech G Pro kan in mijn optiek aardig mee komen.
Marcbr @PHiXioN4 april 2024 09:12
Ben er even een paar jaar niet meer mee bezig geweest en dacht eerst je maakt een grapje want Logitech zat toch wel in andere klasse maar deze Logitech G Pro kon ik nog niet en is inderdaad een redelijke.
OnderDeMotorkap 3 april 2024 15:58
Dit is voor niemand een verrassing lijkt me. Fanatec kampt al een tijdje met leveringsproblemen door veranderingen in warehouses/infrastructuur en support lijkt non-existent te zijn. Tel daarbij de kwaaltjes op (problemen met kunststof quick release systeem en loskomende poorten op de base) en zie het merk bergafwaards gaan. Erg jammer eigenlijk, gezien Fanatec een grote rol heeft gespeeld in de simracing wereld door Direct Drive meer mainstream te maken.

Ondertussen zit de concurrentie ook niet stil. Moza, Simucube, Simagic en zelfs Logitech hebben erg goede en betaalbare alternatieven, terwijl tot enkele jaartjes terug Fanatec de go-to merk was voor DD wheelbases.

Fanatec heeft wat goeds te maken, in de simracing wereld heeft het merk imago schade opgelopen. Hoe vervelend het ook is, dit lijkt me een stap in de goede richting.
Ludewig @OnderDeMotorkap3 april 2024 16:27
Voor de quick release hebben ze al een oplossing, namelijk QR2. Het probleem daarbij is vooral dat ze die verbetering niet uitrollen over hun producten, maar dat je die los moet bijbestellen.
Normalerd @Ludewig3 april 2024 16:47
Het probleem daarbij is vooral dat ze die verbetering niet uitrollen over hun producten, maar dat je die los moet bijbestellen.
Precies dit. QR2 is erg prettig, heb deze zelf tijdens Black Friday besteld. Alleen om nu nog 100 euro extra bij een stuur te leggen voor het QR2 systeem, terwijl QR1/QR lite er nog gratis bij zit. Ik verwacht/hoop dat ze deze kant dan ook op willen gaan met QR2.
Aware_of_me @Normalerd3 april 2024 18:12
Deze heb ik ook besteld tijdens black Friday. Maar ik wacht er nog steeds op. Ik had de hoop opgegeven tot na 5x toe gemaild te hebben (elke keer een maand er tussen) kreeg ik vorige week onverwachts een mail. Ik heb de optie tot refund of alsnog verzenden. Ik ben benieuwd of deze dan nog aankomt, want ik heb voor alsnog verzenden gekozen.
OnderDeMotorkap @Ludewig3 april 2024 19:17
Dat is dus precies het probleem, want daarmee los je weinig op voor de huidige gebruikers. Die zitten met een kunststof QR1, die vaak problemen geeft. Je verplicht je klanten om flink bij te betalen voor iets wat naar mijn idee er standaard bij moet zitten.
HerasHackwerk @OnderDeMotorkap3 april 2024 16:50
Moza heeft ook tijden gekampt met bizar lange levertijden overigens.
deknegt @HerasHackwerk3 april 2024 17:06
Mensen zijn toch iets minder kritisch op een Moza omdat die pas sinds 2021 op de markt zijn. De verwachtingen zijn dan een stuk lager, en zijn mensen geduldiger om te wachten op hun product.

Fanatec zit meerdere decennia in deze business, en heeft ook een grotere naam qua product. Dus dat betekent dat mensen ook verwachten dat alles gewoon goed geregeld is, maar sinds hun mega-groei tijdens COVID (Simracing heeft echt een explosie gehad tijdens de lockdown jaren), is het slechter en slechter geworden.

Daarbij is Moza transparanter over hun leveringsproblemen, en dat mensen moeten wachten voor hun product, dit weten kopers voordat ze bestellen omdat het duidelijk word aangegeven op hun store pagina.

Ondertussen als je naar de site van Fanatec gaat, staat er bij de meeste producten gewoon nog "Ships within 4-7 days", terwijl er nog gewoon consumenten zijn die tijdens zwarte vrijdag een set hadden besteld deze nog steeds niet geleverd hebben. Dus ondanks de achterstanden, blijven ze doen alsof alles rozengeur is, en dat is gewoon niet acceptabel naar een consument toe.

En natuurlijk doet Fanatec dat omdat ze bang zijn dat anders consumenten gaan lopen naar de vele concurrenten op de markt, of het nou oudere bedrijven zoals Thrustmaster/Logitech zijn, of de nieuwe garde van Moza/Simucube/e.d., dat maakt het ze niet uit.

En dit is alleen maar sprekende over de leveringen, support en quality is ook al jaren een hekel punt wat maar niet beter word.
secret17 @deknegt4 april 2024 12:07
Ik heb vorige week besloten om ook in te stappen in de sim-race wereld en na wat onderzoek en reviews besloten een Playseat Trophy aan te schaffen en bij Fanatec de Gran Turismo DD Extreme Bundel met ClubSport V3 pedalen te bestellen. Ik zag idd dat de levertijd tot circa 2 weken kon duren bij Fanatec, maar aangezien het voor mij niet op een dag aankomt vond ik dat prima. Ik heb afgelopen vrijdag 29 maart de bestelling gedaan en kreeg toevallig vanochtend een update dat de bestelling aan UPS is/wordt overgegeven met een track and trace nummer. Mijn hoop is dus dat de boel dit weekend of begin volgende week wordt bezorgd.

Ik heb overigens voor deze Fanatec-componenten gekozen omdat ik PS5-support wou (ik ga in eerste instantie uitsluitend met PS5 racen) en ik een set wou die net wat beter is dan het absolute beginnersspul (dus sowieso Direct Drive e.d.). En aangezien ik toch nog geen referentie heb met andere merken vond ik het de gok wel waard (ik moet ergens beginnen).
Isniedood @OnderDeMotorkap3 april 2024 16:53
Toch is het spul en de software dat ze leveren prima als je het mij vraagt. Ik heb geen ervaring met Moza of Simucube, maar de DD1 bevalt uitstekend. De 2 rims en QR2 zijn ook dik in orde. Fanalab bevalt mij ook goed.

Het is zonde dat ze het in de service zo verpesten. Ook wordt het tijd voor top of the line pedalen. Ik ben nu uitgeweken naar het Nederlandse Heusinkveld.

Hopelijk krijgen ze de bedrijfsvoering weer op de rit.
keranoz 3 april 2024 15:23
Het zal vast ook niet goedkoop zijn om je naam prominent op de voorruit van elke GT3 auto te hebben.
sys64738 Moderator F&V @keranoz3 april 2024 15:45
Sterker nog. Een heel kampioenschap naar je te laten vernoemen.

Reclame is vaak heel duur en das helemaal niet erg, zolang het zich naar terug verdient. En dat hier blijkbaar niet het geval. Jammer want ze maken wel mooie spullen.
PdeBie @sys647383 april 2024 17:21
Mja, opboksen tegen stuurtjes van rond de 100~200 dollar in tijden waarin het financieel moeilijk is voor velen is ook lastig.
t14wo @PdeBie3 april 2024 18:06
NIEMAND die fanatec overweegt, vergelijkt dit met een stuurtje van 200 euro.

En financieel moeilijk? Waar precies? Aan alle kanten koopkrachtcompensatie vanuit overheid, dikke salarisverhogingen vanuit werkgever en economie draait gezien de omstandigheden gewoon goed.
JustFogMaxi @keranoz3 april 2024 15:25
Of elke sim youtuber.
Bose321 3 april 2024 15:46
Het bedrijf zal wel een andere koers op willen. Ik heb vroeger veel contact met Thomas gehad, goede gast. Sinds ze zo groot zijn zal er wel het een en ander veranderd zijn, en zullen de oude rotten daar misschien niet op wachten. Gebeurd wel vaker de laatste tijd, zie ook bijvoorbeeld Hoonigan.
DMZ @Bose3213 april 2024 16:07
Wat is er dan met Hoonigan? Voor zover ik het zie zijn ze alsnog de legacy aan het voorzetten met Lia.
Bose321 @DMZ4 april 2024 09:06
Check hun filmpjes maar. De meeste oude figuren zijn weg, of gaan weg. Hun filmpjes zijn ook in een ander format gestoken en ook daar gaan ze hele andere richting op wat niet iedereen bevalt.
deknegt @Bose3213 april 2024 17:10
Tjah, het probleem is dat Fanatec gewoon niet goed doet op dit moment. Ze zitten met een gigantisch leveringsachterstand (ze zijn vorig jaar met nul voorbereiding overgestapt naar een nieuwe supply chain, met alle chaos van dien), en zijn er daarbij heel veel klachten over de kwaliteit van de onderdelen en de support die geleverd word.

Dit terwijl de markt alleen maar dieper is geworden, met veel nieuwe fabrikanten die inspringen op de vraag van de consument. Dat maakt allemaal dat de reputatie van Fanatec de laatste 2 jaar heel veel schade heeft opgelopen, en het merk gegaan is van "HET Merk dat je moet kopen" naar "HET merk dat je NIET moet kopen".

Dat is natuurlijk funest voor Fanatec, en ook al heeft Thomas Jackermeyer de beste bedoelingen, er moest een kop rollen en dan is die van hem de meest logische. Want onder hem zijn de fouten gemaakt.
Señor Sjon 3 april 2024 16:18
Las het van het weekend al. Ze zijn erg scheutig met pre-orders en schrijven dan gelijk het volledige bedrag af. En dan begint het wachten. Zoals meermaals al gemeld, men zit nog te wachten op bestellingen van Black Friday.

Boze tongen beweren dat de pre-orders en special editions weer net genoeg in het laadje brengen om de Chinese fabrikanten te betalen die dan weer een batch met spullen uitleveren. Rinse & repeat. De QR2 heeft er jaren over gedaan, evenals het BMW GT3-stuur en wanneer het Bentley stuur op de markt verschijnt... dat weet niemand. Rondom Corona en dwarsliggende schepen in bepaalde vaarwegen kon men nog wel wachten, maar veel van die problemen zijn er niet meer, terwijl Fanatec maar leverproblemen blijft houden tot maanden aan toe. Hun manier van uitleveren verdient ook niet de schoonheidsprijs met elk onderdeel apart verpakt. Dat moet een fortuin kosten.

Onderwijl vluchten klanten naar concurrenten die ook opgestaan zijn.

[Reactie gewijzigd door Señor Sjon op 22 juli 2024 14:58]

Tortelli @Señor Sjon3 april 2024 16:28
In november zitten kijken naar een direct drive setup en uiteindelijk voor Asetek La Prima gegaan vanwege alle klachten en issues die ik las bij Fanetek. Geen spijt van als ik dit lees!

[Reactie gewijzigd door Tortelli op 22 juli 2024 14:58]

Fedo @Tortelli3 april 2024 17:34
Ik heb de CSL DD, het probleem is als ik die wil vervangen door een ander merk, ik ook een ander stuur moet aanschaffen, en dat maakt de overstap best prijzig. Dus hoop ik dat Fanatec de boel op orde krijgt, de nieuwe Clubsport DD schijnt verder goed te zijn.

De QR1 is een ramp, idioot dat ze niet volledig met alle producten zijn overgestapt op de QR2. Als ik met m'n CSL DD de problemen wil oplossen dan kost me dat 160 euro, dus los ik het voorlopig gedeeltelijk op met plakband op de as. ;-)
Ludewig @Fedo4 april 2024 08:30
Het kost je 110 euro, geen 160. De QR2 lite bundle is voldoende voor de CSL DD.
Fedo @Ludewig4 april 2024 10:21
Ha, dat zeiden ze van de vorige 'lite' ook, terwijl de metalen QR al niet voldeed. Die kunststof lite deed het een maandje, toen werd de boel losser en was het waardeloos. Bovendien zit je dan vast aan 8nm, geen upgrade mogelijk. Geen idee waarom ze dit soort spul verkopen, en waarom de QR1 ook nog steeds geleverd wordt. Geen wonder dat het slecht met ze gaat, dit geeft geen vertrouwen.

De QR2 lost het op, maar de QR2 is er omdat de QR1 (dat met z'n schroefje eigenlijk helemaal geen QR is) niet opgewassen is voor z'n taak. En toch blijven verkopen...
Ludewig @Fedo4 april 2024 11:02
De QR2 Lite schijnt wel echt flink beter te zijn. Zo goed dat ze deze ondersteunen tot 15 nm, waarbij ze bij de QR1 Lite maar 8 nm toestonden. En zoals we weten was dat al optimistisch.

Mensen die zowel de QR1 Lite als de QR2 Lite in handen hebben gehad zeggen ook dat de laatste echt veel robuuster is:
https://www.reddit.com/r/...ig_upgrade_from_qr1_lite/
https://www.reddit.com/r/...s_15_nm_qr2_lite/kppd6eo/

Sowieso kan Carbon Fibre Reinforced Polymer dat ze gebruiken in theorie heel erg sterk zijn. Zo wordt het gebruikt voor reparaties aan beton en ook bij toepassingen in de lucht- en ruimtevaart waar dingen heel licht en sterk moeten zijn. Al weet ik natuurlijk niet welke kwaliteit Fanatec gebruikt. Maar in theorie hoeft het niet onder te doen voor metaal.

Ik zou zelf de QR2 Lite gewoon aanschaffen voor de CSL DD, ook op 8 nm.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 14:58]

Fedo @Ludewig4 april 2024 16:49
Er staat toch echt op de Fanatec website dat de QR2 lite de 'high torque mode' niet ondersteunt. Daarmee is de QR2 lite dus alleen geschikt voor de CSL DD (of op andere bases maar dan met 8nm beperking), en dus niet geschikt is voor een eventuele upgrade naar een sterkere base.

Het ding zal vast beter zijn dan de QR1, maar dat is ook niet moeilijk.
Ludewig @Fedo4 april 2024 23:32
Het staat op de Fanatec website dat de QR2 Lite voor in elk geval 1 DD base ook 15 nm aan kan, precies wat ik zei:
The Steering Wheel for Gran Turismo® DD Extreme was developed in parallel with the QR2 Lite Wheel-Side, allowing it to operate at the full 15 Nm torque performance from the ClubSport DD+ Wheel Base
Dit kun je zelf hier nalezen:

https://fanatec.com/eu-en...s/gran-turismo-dd-extreme

En hier legt iemand uit dat de reden waarom Fanatec niet aangeeft dat de QR2 Lite op andere bases met meer vermogen kan worden gebruikt eigenlijk niet is vanwege QR2 Lite, maar omdat de stuurwielen die oorspronkelijk met QR1 Lite werden geleverd niet per se veilig zijn met sterkere motoren:

https://www.reddit.com/r/...s_15_nm_qr2_lite/kppd6eo/

Als je de opmerking goed leest van de Gran Turismo DD Extreme pagina zie je ook dat ze in die opmerking met name de nadruk erop leggen dat het stuurwiel van de Gran Turismo DD Extreme veilig is bij 15 nm.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 14:58]

kcRogue 3 april 2024 15:48
Waarom moest deze man buiten? Ruzie met de banken gehad?
OnderDeMotorkap @kcRogue3 april 2024 16:07
Problemen met levering en support. Er zijn talloze mensen die op hun product van Black Friday wachten of al maanden met een defect zitten. Reddit en Youtune staan er vol mee. Niemand in de community adviseert nu nog een Fanatec product te bestellen.
To_Tall @OnderDeMotorkap3 april 2024 19:15
Probleem is ook dat iets negatiefs langer blijft hangen dan positief. Als 0,5 procent van 200 stuurtje klaag hoort je er ook niet zo veel van worden er 20000 eenheden verkocht dan hoor je het ook vaker.

Wil dat zeggen dat ze het niet moeten oplossen neenatuurlijk niet. Maar dit wil natuurlijk ook niet zeggen dat het allemaal k@t is.
mazdarati2 @To_Tall4 april 2024 09:25
Elk merk heeft zijn eigen problemen maar die van Fanatec zijn buiten proporties. Dit is echt geen geval van een 'luide minderheid', dit is gewoon echt een ruk situatie voor gigantisch veel klanten. Ik had geluk gehad dat ze nog niet waren overgestapt naar een pre-order model toen ik in de markt zat. Ze gaven simpelweg aan dat de levertijd heel lang zou duren, daardoor was ik voor Moza gegaan die een paar dagen later binnen was ondanks dat ze toen al best populair waren en net waren gestart.
0daro0 3 april 2024 15:25
Nou uitverkoop laat maar komen :P , maar alsnog wel klote voor het bedrijf.
Jay-v @0daro03 april 2024 15:43
Liever niet, als het bedrijf op de fles gaat stoppen de software updates. Fanalab en de drivers zijn vrij essentieel.
0daro0 @Jay-v3 april 2024 16:03
Nee snap ik hoor! was meer een grapje. maar het heeft mooi spul dus zou zonde zijn als zo'n bedrijf kapot gaat.
SpaceKees @0daro03 april 2024 15:31
Kan ik eindelijk mn Logitech G29tje upgraden
Ludewig 3 april 2024 16:52
Het grote probleem lijkt te zijn dat ze een te succesvolle Black friday sale hadden, in combinatie met een overstap naar een andere distributeur die in de soep liep. Zo worden er regelmatig verkeerde dingen verstuurd. Daardoor kwamen weer massaal supportvragen, dingen die teruggestuurd werden en gecontroleerd moesten worden, etc. Zo kwamen ze in een negatieve spiraal terecht van steeds meer mensen met vragen over hun bestelling, steeds meer fouten die gemaakt worden, etc.

En ondanks een gigantische vraag die ze nauwelijks bij kunnen benen maken ze geen winst. De banken waren hier klaar mee en hebben geëist dat het bestuur wordt vervangen.
deknegt @Ludewig3 april 2024 17:21
Deels, maar ook gewoon te snel proberen te groeien rond/na corona, het assortiment is gigantisch gegroeid in de afgelopen jaren, en nooit 'ho' gezegd tegen alle bestellingen. Altijd (nog steeds!) claimen dat alles perfect goed leverbaar is, dus die stapel is alleen maar groter geworden.

De ambities waren enorm, en uiteindelijk veel te hoog gelegd voor Fanatec.
BozeBever 3 april 2024 15:37
Heb zelf vroeger wel wat bases gehad van Fanatec en om eerlijk te zijn, zolang je de support-service niet nodig had ging het altijd wel prima! Helaas had je die best wel vaak nodig.

Het bedrijf heeft met veel investeringen leuke producten gelanceerd, echter zijn ze door de (voornamelijk chinese) concurentie op zowel prijs, kwaliteit als line-up verslagen. Ik voorzie dan ook niet echt een goede toekomst voor het bedrijf mits het zich niet héél snel aanpast.

En deze man was er eentje van veel-geblaat-weinig-wol. Goed dat deze marketing-ramp het veld moet ruimen en plaats moet maken voor hopelijk wel schappelijk management.

[Reactie gewijzigd door BozeBever op 22 juli 2024 14:58]

dakkadakka @BozeBever3 april 2024 15:49
Ken het bedrijf zelf niet echt en volg het ook niet. Wel jammer om te horen dat het slecht gaat.

Ik heb een in 2020 een CSL Elite F1 Set gekocht (was toen de beetje de budget set die in mijn budget viel en geen direct drive). Had daarvoor een oude Logitech set (weet niet welke type, maar was toen al dik 6 jaar oud).
Moet zeggen, de Fanatec set is echt zoveel lekkerder dan mijn Logitech set was. Ja, de prijs is natuurlijk wel erna, maar had voor mezelf wel echt idee dat ik een upgrade had. Zat toen ook naar de G39 te kijken. Maar reviews en inderdaad sim youtubers leken toen bijna altijd met Fanatec te racen of aan te bevelen.

PS: Ik ben geen die-hard sim-racer, af en toe even lekker ontspannen F1 of Gran Turismo spelen op mijn playstation is meer mijn ding.
deknegt @dakkadakka3 april 2024 17:19
Ken het bedrijf zelf niet echt en volg het ook niet. Wel jammer om te horen dat het slecht gaat.
Tjah, ook een beetje zelf de problemen veroorzaakt.

Rond de lockdowns is er een explosie geweest in de populariteit van simracing, daarbij heeft Fanatec ook een heel erg gigantische groei proberen te zetten door hun aanbod massaal te vergroten en ook nog dure sponsorships af te sluiten met meerdere (niet virtuele) race competities.

Daarbij kwamen ze al in de problemen, want ze verkochten meer dan dat ze konden leveren. Dit werd alleen maar erger, en toen besloten ze ook nog halsoverkop een complete verandering te maken in hun supply chain, door te breken met bestaande leveranciers. Maar dit is met weinig/slechte voorbereiding allemaal gedaan, waardoor de leveringsproblemen nog extremer werden.

Tot resultaat dat op dit moment nog mensen wachten op de bestellingen die ze Zwarte Vrijdag 2023 hebben gedaan. Daarbij is Fanatec nog steeds aan het doen alsof alles rozengeur is, door te claimen dat alles goed leverbaar is, zodat mensen nog blijven orderen en niet naar de vele nieuwe concurrenten vertrekken die grotendeels niet (of minder) dezelfe problemen ervaren.

Tot slot komt er nog bij dat het al vele jaren morrelt qua support, lees alleen in deze comment rubriek maar hoeveel mensen kritisch zijn. Dat ging jaren goed omdat ze op de markt gewoon de beste keuze waren, maar dat is nu c.a. 2024 heel anders.

Uiteindelijk hebben ze te veel te snel proberen te doen, in te grote schoenen proberen te lopen, en nu is het 3 voor 12 voor Fanatec.
Bouwer21000 3 april 2024 16:00
Dit verbaast me niet echt, er is daar het afgelopen jaar echt heel erg veel misgegaan. Ze waren producten aan het verkopen die ze nog lang niet op voorraad hadden en mensen hebben zeer slechte ervaringen gehad met de support. Dit interview is wel een interessante extra toelichting.

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