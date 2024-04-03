Microsoft deelt prijzen per oktober beschikbare Windows 10-beveiligingsupdates

Het Windows 10 Extended Security Update-programma is vanaf oktober 2024 beschikbaar. Klanten die een licentie willen kopen, moeten het eerste jaar 61 dollar per apparaat betalen. Het programma loopt drie jaar en de prijs van de licentie wordt elk jaar met 61 dollar verhoogd.

Microsoft voorziet in drie manieren waarop klanten zich kunnen inschrijven voor het Windows 10 Extended Security Update-programma. Het bedrijf vermeldt allereerst een methode waarbij gebruikers een licentie kunnen kopen voor individuele Windows 10-apparaten. Een licentie kost voor het eerste jaar 61 dollar per apparaat. De prijs van een licentie voor het tweede jaar wordt volgens Microsoft 122 dollar per Windows 10-apparaat. De prijs van een licentie voor het derde jaar bedraagt 183 euro. Bedrijven die pas vanaf het tweede of derde jaar willen intekenen, moeten ook de licentiekosten van het voorgaande jaar of de vorige jaren betalen.

Het Windows 10 Extended Security Update-programma zal ook beschikbaar zijn voor zakelijke Windows 365-klanten die met hun Windows 10-apparaten Windows 11 streamen vanuit de cloud. Deze gebruikers zullen de updates volgens Microsoft kosteloos kunnen downloaden. Klanten die managementtools van Microsoft zelf gebruiken, zoals Microsoft Intune of Windows Autopatch, zullen ook een beroep kunnen doen op het Windows 10 Extended Security Update-programma. Zij zullen de beveiligingsupdates via de managementtools kunnen downloaden en krijgen korting volgens het bedrijf.

Microsoft vermeldt dat de betaalde beveiligingsupdates voor Windows 10 geen langetermijnoplossing zijn, maar eerder een overgangsmaatregel. De updates bevatten geen nieuwe functies en geen andere wijzigingen of bugfixes, behalve bij beveiligingsrisico's. Het Windows 10 Extended Security Update-programma moet volgens Microsoft klanten vooral helpen om de overgang naar Windows 11 comfortabeler te maken. Microsoft stopt in oktober 2025 met de ondersteuning voor Windows 10. Dat is iets meer dan tien jaar na de uitgave van het besturingssysteem en ongeveer vier jaar na de uitgave van Windows 11.

Microsoft Windows 10 met Copilot, november 2023
Microsoft Windows 10 met Copilot, november 2023

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 15:10 207

03-04-2024 • 15:10

207

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Reacties (207)

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Tortelli 3 april 2024 15:13
Functioneel heeft in 2024 inschrijven geen nut toch? Windows 10 heeft support tot oktober 2025. Wel een lekker verdienmodel. Voldoende partijen die veel te laat schakelen bij dit soort overgangen.
PolarBear @Tortelli3 april 2024 15:15
Ik snap het ook niet ondersteuning tot 4 oktober 2025 en dan een Windows 10 Extended Security Update-programma vanaf oktober 2024? Je gaat toch niet een jaar van te voren dit soort zaken al kopen?
Voldoende partijen die veel te laat schakelen bij dit soort overgangen.
Vervelende is dat een hoop PC's die nog prima voldoen niet aan de minimale vereiste van Windows 11 voldoen.
rikky @PolarBear3 april 2024 15:28
Ik ben het helemaal met je eens. Wij hebben 2 systemen draaien die zo'n 12 tot 15 jaar oud zijn. Destijds snelle hardware gekocht en inmiddels een goede SSD er in gezet en de pc's voldoen prima voor Office, fotobewerken en af en toe videobewerken. We hebben geen enkel belang bij een nieuwere PC maar volgend jaar zullen we dus moeten overstappen enkel en alleen voor beveiligingsupdates. Upgraden naar Windows 11 kan niet.

Hoezo slecht voor het milieu. Al snap ik best dat Microsoft graag weer eens een nieuwe licentie verkoopt. En dat de systeembouwers er naar uit kijken om honderden miljoenen nieuwe systemen te kunnen verkopen.
Terrestrial @rikky3 april 2024 19:16
Je kunt nog steeds upgraden hoor, alleen moet je de cpu en tpm check vooraf uitzetten middels een registry entry. Daarna werkt het prima. Je moet alleen wel de installatie ISO gebruiken, de windows 11 update assistent twijfel ik aan.

Overigens een pc die ouder is dan 10+ jaar kom je toch op een punt van, kun je niet beter nieuwe hardware aanschaffen ?
netmeester @Terrestrial4 april 2024 14:25
Je kunt nog steeds upgraden hoor, alleen moet je de cpu en tpm check vooraf uitzetten middels een registry entry. Daarna werkt het prima.
Dan heb je een (legale) unsupported installatie. Leuk voor thuis, maar zakelijk gezien wil je dat niet.
Terrestrial @netmeester4 april 2024 16:25
Maar zakelijk gezien gebruik je ook geen hardware van 10+ jaar of ouder, want dan ben je ook niet goed bezig.
iDrone @Terrestrial4 april 2024 19:46
Je krijgt op deze manier geen feature updates, dus na 18 maanden zit je weer met een systeem waar geen updates meer voor zijn.
Terrestrial @iDrone4 april 2024 21:35
Zelfde methode toepassen, werkt prima.
i-chat @rikky3 april 2024 15:45
hoezo slecht voor het milieu valt natuurlijk nog te bezien

de prestaties die jij haalt uit je 150watt of misschien wel 200watt verbruikende HP kun je ook halen uit een 25watt intel nuc halen

elk uur dat jij dat kreng gebruikt ben je dus stroom aan het verspillen en dat terwijl we met een stroomnet zitten dat het niet meer aan kaan

voor jou thuis maakt dat natuurlijk weinig uit. jij gebruikt je pc geen hele dagen maar op kantoor met 100 medewerkers kan het zomaar oplopen
nehal3m @i-chat3 april 2024 16:29
jij gebruikt je pc geen hele dagen
Spreek voor jezelf :+

Mijn hoofdcomputer is momenteel een 14" MacBook Pro M1 Pro en die verbruikt zo weinig energie dat ik 'm eigenlijk nooit uit zet. Ik heb nog nooit aan de muur gemeten wat 'ie doet maar als ik m'n eten een minuut in de magnetron zet kan ik daar volgens mij een week van idlen.
fenrirs @nehal3m3 april 2024 19:09
Heb ook zo’n ding, 13W idle 50W load
24x7x13=2184 Wh

Magnetron
1000/60=16,7 Wh

Dus zeg maar een uurtje . Sluipverbruik is killing

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 22 juli 2024 16:30]

MneoreJ @nehal3m3 april 2024 16:52
Um, spreekt die tweede zin de eerste niet een beetje tegen? Je hebt nooit gemeten wat die verbruikt maar je weet wel dat het niks is?

Ik bedoel, het zal vast niet veel zijn -- de NUC die ik hier heb staan eet 3,5W bij idle, 6W bij normaal gebruik en 22W als ik zo gek mogelijk doe -- maar meten is natuurlijk wel weten.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 22 juli 2024 16:30]

nehal3m @MneoreJ3 april 2024 17:29
Je hebt nooit gemeten wat die verbruikt maar je weet wel dat het niks is?
Het één sluit het ander niet uit. Ik heb het nooit gemeten, maar anderen wel.

Minimum idle is 2.6W, gedefinieerd als volgt (voor zover relevant, aangezien het om MacOS gaat):
Minimum: all additional modules are off (Wi-Fi, Bluetooth, etc.), minimum brightness, and Windows power plan is set to "Energy Saving".

Medium idle is 11.6W, gedefinieerd als volgt:
Medium: maximum brightness, additional modules off, Windows power plan: "Balanced".

Maximum idle is 11.9W, gedefinieerd als volgt:
Maximum: maximum power consumption while notebook is idle. All modules are on (Wi-Fi, Bluetooth, etc.), maximum brightness and power plan set to "High Performance".

Meestal hangt de laptop aan 2 externe schermen met de clamshell dicht. Als ik m'n bureau verlaat gaat 'ie met CMD + Ctrl + Q op slot en de schermen uit. WiFi en Bluetooth blijven wel aan, hoewel het dock zorgt voor ethernet dus ik maak er niet echt gebruik van. De laptop zelf blijft dan wel standby en dat moet dan volgens mij nog minder verbruiken dan 2.6W, hoewel MacOS wel weer direct tot leven komt (sneller dan de schermen) als ik weer ga zitten.
Miglow @MneoreJ3 april 2024 18:31
22W ja? Mijn desktop idlet met 90W zodat mijn vriendin en ik via Plex samen films kunnen kijken. Ik in de vrachtwagen 's avonds en zij vanuit Florida.
MneoreJ @Miglow3 april 2024 18:38
Bij een desktop (as in een echte desktop met een volledige ATX voeding) is het moeilijk om het verbruik echt laag te krijgen, al is het maar omdat de voedingen onderaan de curve niet zo efficiënt zijn (als je een 700W voeding hebt en je desktop wil maar 30W eten trekt de voeding makkelijk 40W). Een NUC of andere mini-PC opstelling is juist bemeten op laag stroomverbruik, zeker als je dingen als turbo boost gewoon uitzet (wegens toch niet nodig).

Als je je desktop toch ook al wel voor andere zaken gebruikt loont het zich misschien niet een dedicated apparaat te kopen puur om verbruik uit te sparen, want die dingen zijn zelf ook niet gratis. Maar ik doe op de NUC niks anders dan wat basaal internetten, beetje tekstverwerken en spreadsheets, remoting naar werk -- gaming doe ik op een zwaardere bak maar die staat dan ook alleen aan als ik er mee bezig ben.

Idle is de NUC dus 3,5 W, die 22 W haal ik alleen als ik hem expres belast met het openzetten van meerdere browservensters met video's en whatnot.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 22 juli 2024 16:30]

Miglow @MneoreJ3 april 2024 19:22
Zuinig zal hij nooit worden, het is een 5950X OC naar 4,35Ghz. Interesseert me ook niet om eerlijk te zijn. Voorheen liet ik hem 24/7 XMR minen, nu alleen in het weekend als ik thuis ben. Dan stopt de server met minen (die maakt nogal lawaai zo boven mijn hoofd op zolder) maar als die wel minet, net als de 5950X zo'n 330W.
fenrirs @MneoreJ3 april 2024 18:56
13W aan de muur
lenwar
@i-chat3 april 2024 16:31
Je hebt uiteraard gelijk dat een oude per cycle meer stroom gebruikt dan een moderne.
Maar met exacte getallen is het heel lastig rekenen. Als die pc staat te idlen terwijl je een pagina leest of aan het typen bent gebruikt hij niet die 150/200W.
Die nieuwe NUC kost ook CO2 energie om te produceren, vervoeren, enz.
Als iemand z’n eigen stroom opwekt maakt het de berekening nog lastiger.
GeroldM @lenwar3 april 2024 17:04
Ben het met je eens. Zelf heb ik de neiging om aan het stopcontact te meten wat het echte verbruik is van een apparaat. Dat een nieuwere CPU zuiniger is aangaande energieverbruik dan een oudere, of in elk geval meer kan doen met dezelfde hoeveelheid aan energie, daar twijfel ik niet aan.

Maar de spec-sheets zijn vaker wel dan niet een goede raadgever. 'Meten is weten' werd mij vroeger altijd verteld. Dus meet ik aan het stopcontact. En dan blijkt dat die 150W CPU veel vaker wel dan niet die 150W haalt. Tenminste, mijn meter geeft aan wanneer ik mijn oudere PCs gebruik, deze rond de 80W aan verbruik zitten. Wanneer de PC opstart, dan wil er nog wel eens een uitschieter bij zitten van meer dan 100W, maar dat duurt maar zo'n 30 seconden tot een minuut.

En ja, dan zijn die PC's ook echt in gebruik en worden behoorlijk belast met rekentaken, welke soms een volle week in beslag nemen. Wat er niet in zit? Een video-kaart om mee te gamen. En dat scheelt een slok op een borrel.

Je totale stroomverbruik hangt ook heel erg af van het moedeerbord waarin je de CPU plaatst. Sommige fabrikanten nemen zuinigheid serieuzer met sommige modellen in hun portfolio dan met andere. Er zijn namelijk ook moederborden die je CPU bijna nooit in die zuinige modes laten werken.

Er zijn databases op het internet te vinden waar men werk heeft gemaakt van het vinden van de meest zuinige combinaties CPU en moederbord. Er zijn combinates die echt heel weinig verbruiken en het is niet het nieuwste van het nieuwste spul dat dit voor elkaar krijgt.

Sterker nog, Er zijn in nieuwere borden en CPUs een idle-staat verwijdert. Nou ja, vervangen door een op papier betere idle-staat. Maar wanneer er aan het stopcontact wordt gemeten, dan blijkt dat in de praktijk helemaal niet zo zuinig te zijn. Vandaar dat een spec-sheet nooit wat anders mag zijn dan een indicator.

Wil je zeker weten wat je apparatuur werkelijk aan energie verbruikt? Dan meet je dat aan het stopcontact en nergens anders.
SuperDre @i-chat3 april 2024 22:38
Nouja, mijn intel core i7 4770 draait 24/7 sinds 2013, en dat ding zou nog perfect gewoon Windows 11 kunnen draaien, maar door de TPM2.0 verplichting, bij de default installer, gaat dat dus niet. Op mn werk draai ik op mn nuc ook nog steeds windows 10, maar daar is het meer dat ik gewoonweg geen tijd heb om te upgraden/herinstalleren en dan maar te hopen dat alle (legacy development) applicaties goed blijven werken.
Robin4 @i-chat4 april 2024 03:29
Er zijn vast wel andere redenen te verzinnen die er voor zorgen dat het stroomnet niet meer aan kan..
De meest grote verbruikers zijn de electrische autos wel.
JeroenH @rikky3 april 2024 15:36
Zijn er redenen om niet over te schakelen naar een ander OS? Ik ben absoluut geen Linux-fanboy (all-Windows hier bij mij) maar mijn kinderen hebben mijn oude laptops met een courante Ubuntu-versie, libreoffice, enz. Werkt gewoon goed, bijna geen omkijken naar. Voor foto- en videobewerken zijn inmiddels voor Linux toch ook wel degelijke oplossingen, of niet?
watabstract @JeroenH3 april 2024 15:51
Corporate software en integratie met veel diensten en het netwerk. Niet alle applicaties werken op Linux. Wat de gemiddelde eindgebruiker betreft heb je volstrekt gelijk. Ubuntu is meer dan volwassen genoeg voor 95% van de consumenten. Mensen die anders denken of beweren hebben simpelweg vooroordelen over Linux, of allang achterhaalde oude ervaringen. Zelf ben ik wild van Kubuntu en ik weet uit jarenlange ervaring inmiddels dat de grootste digibeet er perfect mee kan werken zonder ook maar iets te missen. En zonder mij nog te belasten met dingen die niet werken of updates die blijven hangen zoals bij Windows nog wel eens gebeurt. Of virussen want die zijn er niet. Kwestie van zorgen dat je beetje bij blijft met security updates en dat gaat vlekkeloos en op de achtergrond en vergt geeneens reboots dus hindert ook je productiviteit totaal niet. Scheelt ook enorm dat mensen niet meer bedoeld of onbedoeld allerlei rotzooi installeren met een of andere vage installer van een obscure website. Het zit oneindig veel cleaner in elkaar.

[Reactie gewijzigd door watabstract op 22 juli 2024 16:30]

Verwijderd @watabstract3 april 2024 16:01
Linux Windows is meer dan volwassen genoeg voor 95% consumenten.
Er bestaan ook mensen die niet in de IT werken, en zij hebben een computer alleen voor simpel fotos opslaan, wat in Outlook doen en in Word. Dat is 75% van de consument die je dus echt niet over krijg naar Linux.

Kijk even naar de Windows vs Linux statistieken, dat aantal verschil is er niet voor niets.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:30]

Samoerai @Verwijderd3 april 2024 17:10
Maar dat is wat de meeste mensen ook op hun telefoon doen. Zou voor hen niet iets als Samsung's Dex niet een werkende oplossing kunnen zijn. Of een chromebook natuurlijk. Je kunt zelfs je oude computer omzetten naar een chromebook mocht je dat willen.
WaarAnders @Samoerai3 april 2024 18:34
Maar ook die gaan ooit end of life qua ondersteuning inclusief security patches.

We zijn op een punt waarin de hardware voor een grote groep mensen (email, browsen, photo's opslaan / bekijken) een stuk langer meegaat dan het Operating System (die dus 10 jaar meegaat). Ben oprecht benieuwd of dit grotere veiligheidsproblemen gaat opleveren dan persoon X die zn fotos kwijt raakt.
mr_evil08 @WaarAnders3 april 2024 19:09
Een smartphone wordt sneller vervangen.
Na x jaar accu stuk etc, de gewone consument vervangt de accu niet.
Metalfreak @mr_evil083 april 2024 19:43
Diezelfde gewone consument maakt zich ook geen seconde druk om missende beveiligingsupdates...
Llopigat
@WaarAnders3 april 2024 21:20
Klopt wel. Ik gebruik ook nog steeds mijn MacBook Pro uit 2010. Heb hem pas nog uitgeleend aan een vriendin van me die wat uit wilde typen.

Daar staat zelfs nog Windows 7 op, omdat Apple het vertikt om drivers te maken voor wat nieuwers. Ik kan er natuurlijk ook Linux op zetten maar in dit geval was het verzoek specifiek MS Office, vandaar.

Toen ik hem terugkreeg stond wel de accu in error. 13 jaar heeft die een lading vastgehouden. Netjes hoor. En zelfs nu nog kan ik een nieuwe kopen van ifixit.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:30]

mr_evil08 @Samoerai4 april 2024 08:52
In praktijk gebeurt dat niet, het kost geld om iemand in te schakelen en zelf durven ze dat niet aan.
Die computers blijven mooi doordraaien met het huidige OS zonder update,s, zo zijn er ook nog Windows XP/7/8 machine,s die nog vrolijk op internet zit, vaak zijn het machine,s die maar een paar uur per jaar aan staan.

Wij Tweakers denken daar heel makkelijk over "ik installeer wel Linux" in praktijk gaat dat heel anders bij de grote groep mensen, het OS waar de computer mee gekomen is blijft er vaak op tot zijn einde dat het apparaat wordt weggegooit omdat die langzaam is geworden.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:30]

watabstract @Verwijderd3 april 2024 17:36
Die statistieken zijn geen afspiegeling van voorkeur en dat weet je. Windows wordt nu eenmaal vrijwel altijd standaard meegeleverd met pc's. Je kunt ook zeggen dat het marktaandeel van Linux op de desktop gestaag groeit. Dat is nu nog maar enkele procenten maar vergeleken met 20 jaar geleden is dat al meer dan een orde van grootte toegenomen.
mr_evil08 @watabstract3 april 2024 19:11
Hoe verklaar je de flops?
Verschillende fabrikanten hebben het geprobeerd om pc,s met Linux aan te bieden in winkels, het verkocht simpelweg niet.
Llopigat
@mr_evil083 april 2024 21:29
1 reden: MS Office

Dat is bijna altijd de reden dat iemand nu nog een PC wil. En de online versie kan nog zo enorm veel niet.

En dan heb ik het over de normies hoor, de mensen die normaal alles op hun smartphone doen. Mijn huis staat nog vol met computers, ik heb er een stuk of 20 in huis (desktops, niet eens laptops).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:30]

mr_evil08 @Llopigat4 april 2024 09:03
Linux zoals Ubuntu wordt nooit wat, ik hoor dat al jaren de "doorbraken" bij elke Microsoft stopt update,s weer dezelfde reactie,s.

Praktijk is dat die machine,s blijven doordraaien zonder update,s met het OS waarmee ze kwamen.

Mensen nemen Windows omdat alles werkt zoals ook die goedkope USB printer van 40 euro en met name om de gebruiksvriendelijkheid...
En inderdaad Office voor de studie.

De enige partijen die een opening in de markt vinden zijn Apple en Google(Ja Chrome OS is ook Linux), Linux zoals Ubuntu en de anderen wordt nooit wat dat blijft een niche.

In al die jaren één persoon gezien met een linux laptop die hij overgenomen heeft van een ander en was er ontevreden over want kon er niks mee, zelfs de webapps lesmateriaal functioneerde niet goed.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:30]

watabstract @mr_evil084 april 2024 05:43
Omdat het heel moeilijk is om decennia aan aangeleerde gewoontes te veranderen. Wat de boer niet kent.. Dat neemt niet weg dat als je simpelweg een laptop met iets als Kubuntu voor de neus van de gemiddelde gebruiker zet deze daar binnen hele korte tijd prima mee kan werken. Ik weet het want ik heb het al verschillende keren gedaan en met succes. Om uiteenlopende redenen en op 1 persoon na gebruiken deze mensen nog steeds allemaal met plezier Kubuntu op de laptop. Je hebt een browser, een volwaardig office pakket, een goede mail client voor degenen die liever geen webmail gebruiken, en daarnaast wat tools om foto's te bewerken. En in 1 geval iemand die graag wat filmpjes monteert in zijn vrije tijd met kdenlive.

Wat in mijn observaties voor deze mensen goed werkt is de visuele consistentie van applicaties in KDE. Alles ziet er prettig homogeen uit. Vergelijk dat met Windows, een OS dat verre van een richtlijn heeft voor hoe applicaties eruit moeten zien. Het is een rommeltje. Android en iOS doen dat ook een stuk beter.

Daarnaast heb je nog performance. Windows blijft wat dat betreft een gedrocht. Ik heb een laptop van 1 jaar oud met een 8 core AMD processor met Zen 3 cores en 16 GB RAM. Toch krijgt Windows het voor elkaar om dagelijks een keer of 2 te stotteren. Het lockscreen staat regelmatig een paar tellen vast. Applicaties laden relatief traag. Updates installeren vaak een eeuwigheid. Als Windows je benchmark is dan vind je dat wellicht allemaal prima. Maar start voor de grap eens van een Ubuntu live USB en het werkt allemaal al sneller dan Windows, laat staan als je het daadwerkelijk installeert op de SSD. Het verschil in performance is gewoon bizar. En updates heb je geen last meer van want die installeren in een flits en vergen praktisch geen reboots. Hooguit vraagt het systeem om een reboot na een kernel update maar dat is niet verplicht. System services en alle applicaties worden gehotfixed en je kunt gewoon verder.

Helaas gebruik ik Windows op mijn werk laptop. Die is nog enigszins beheersbaar gemaakt doordat het een managed system is. Er wordt voor mij bepaald wanneer en welke updates geïnstalleerd worden bijv. Prive blijf ik er al jaren ver vandaan. De opensource wereld heeft mij al zoveel pracht en praal opgeleverd en de afgelopen jaren is dat alleen maar meer geworden. Het blijft toch jammer dat uitgerekend op een tech site er altijd zoveel backlash is als je ook maar het woord Linux uitspreekt. En het komt altijd van mensen die amper Linux ervaring hebben. Diezelfde boeren zeg maar waar ik deze reactie mee begon. ;)
mr_evil08 @watabstract4 april 2024 09:44
Daarnaast heb je nog performance. Windows blijft wat dat betreft een gedrocht. Ik heb een laptop van 1 jaar oud met een 8 core AMD processor met Zen 3 cores en 16 GB RAM. Toch krijgt Windows het voor elkaar om dagelijks een keer of 2 te stotteren. Het lockscreen staat regelmatig een paar tellen vast. Applicaties laden relatief traag. Updates installeren vaak een eeuwigheid. Maar start voor de grap eens van een Ubuntu live USB en het werkt allemaal al sneller dan Windows, laat staan als je het daadwerkelijk installeert op de SSD. Het verschil in performance is gewoon bizar. En updates heb je geen last meer van want die installeren in een flits en vergen praktisch geen reboots. Hooguit vraagt het systeem om een reboot na een kernel update maar dat is niet verplicht. System services en alle applicaties worden gehotfixed en je kunt gewoon verder.
Jaren geleden Linux geprobeerd maar op een paar punten liep het iedere keer stuk, het opstarten van OS is niet sneller dan Windows.
- Gamen > Support op Windows is gewoon beter (Nu met de steamOS wordt dat gelukkig beter).
- Office, USB apparaten
Zo heb ik een navigatiesysteem dat geen Linux drivers heeft en de tooling/maps Windows only.

Enige nadeel dat Windows heeft is de verplichte reboots bij update,s maar daar gaat Microsoft eindelijk iets aan doen.

Als Windows stottert zegt dat meer over driver support van de fabrikant dan Windows zelf, AMD is nooit zo geweldig geweest mbt software support, met hardware zijn ze de laatste tijd beter dan Intel.

Hier staat nog een oud Intel Windows 10 desktop met 4gb ram en draait ook probleemloos vloeiend.

Ik heb niks met Linux vs Windows, voor mijn gebruik is Linux het gewoon niet, ik heb geen zin om eerst 20 andere factoren/installers te installeren/instellen voordat ik applicatie X mag gebruiken, gewoon aanklikken en klaar.

Kom niet aanzetten met Wine/Cedega want dat werkt ook half gebakken.
Linux is leuk voor een rasberry Pi met home automation etc.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:30]

watabstract @mr_evil084 april 2024 10:07
Linux bestaat niet. Daarmee bedoel ik dat als je zegt dat je Linux hebt geprobeerd dat weinig zegt. Welke distro hebben we het over? Linux is alleen maar een kernel. Android is ook Linux.

Volgens mij gebruiken gamers tegenwoordig een andere vertaallaag dan Wine en ik lees al enkele jaren dat dat soms zelfs beter presteert dan native Windows. Ik weet er het fijne niet van want ik ben geen gamer.

Je laatste zin impliceert dat het alleen op een Pi leuk is en dat slaat natuurlijk nergens op. Persoonlijke voorkeur prima maar ik gebruik al jaren Kubuntu op de PC en met enorm genoegen. Van de oude nadelen van Linux is weinig meer over. Hardware support is beter dan ooit en soms zelfs beter dan Windows. Gek genoeg werkt hele oude hardware onder Linux vaak beter omdat legacy support veel langer duurt.

Mijn werklaptop is van HP. Niet bepaald een kleine speler dus. Ik kan me niet voorstellen dat hun drivers niet goed zouden zijn. Er zit ook geen obscure hardware in het apparaat. Het is dus behoorlijk mainstream allemaal. Let ook: deze haperingen doen zich met Kubuntu niet voor. Op termijn ga ik Windows dan ook vervangen en dan draai ik Windows met de hele werkomgeving op een (managed) VM. Als bonus kan ik dan werk en prive mooi gescheiden houden en Windows reboots heb ik minder last van.
mr_evil08 @watabstract4 april 2024 14:26
Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, Knoppix, Suse, ik heb er aardig wat geprobeerd in verleden maar was het toch allemaal net niet.

Als server prima, als desktop blijft het "net niet".

De drivers komen van AMD die je krijgt van HP met een jasje omheen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 16:30]

Sp3ci3s8472 @Verwijderd3 april 2024 19:07
Daarom ga ik mijn moeder van 70 zo overzetten op Linux. Dan kan ze die dingen tenminste op een systeem uitvoeren dat veilig is i.p.v. Windows 10 dat zo meteen geen updates meer krijgt. Dit is direct ook makkelijker voor mij als ik ondersteuning moet geven.

Enige extra wat ik heb getest is of de printer goed ondersteund werd. Libre Office gebruikte ze al, dus daar gaat weinig veranderen.
Boogie @Sp3ci3s84723 april 2024 19:33
Mijn schoonvader (75) zit al een jaar of 3 op Linux Mint, geen enkel probleem.
watabstract @Sp3ci3s84724 april 2024 08:41
Groot gelijk. Ik heb de laptop van m'n pa (destijds 71) zo'n 5 jaar geleden overgezet op Kubuntu. De leercurve was bijzonder kort en ik heb er hooguit 1 keer per jaar omkijken naar. Ik heb hem wat routines aangeleerd en na al die jaren is het systeem nog zo clean als in het begin. Die laptop kan nog makkelijk 10-15 jaar mee zo.
BlaDeKke @Verwijderd3 april 2024 16:16
En voor sommigen is een update bij Outlook met een iets andere gui al een ramp. Laat staan een heel ander OS.
Verwijderd @BlaDeKke3 april 2024 16:17
Ja dat merkte ik in de familiegroep ja, met die leuke Teams en Outlook 2.0 versies, man man man
Llopigat
@BlaDeKke3 april 2024 21:21
Mja en nee.

Het probleem van "Nieuwe Outlook" is niet zozeer de nieuwe GUI. Het zijn de vele missende functies en de veel langzamere performance.
BlaDeKke @Llopigat3 april 2024 21:23
Het was maar als voorbeeld. Voor sommigen is een paar knopjes verplaatsen genoeg om stress van te krijgen.
Llopigat
@BlaDeKke3 april 2024 21:27
Ja ik snapte het eerst ook niet want voor mijn OS is de desktop Outlook er nooit geweest dus ik gebruikte altijd al de webversie. Voor mij voldoet die ook prima maar voor mij is email gewoon niet zo belangrijk meer.

Maar ik heb een power user het me laatst uitgebreid laten tonen hoe zowel de performance als de functionaliteit flink achterloopt.

Het gekke is, voor Mac blijft de "oude" outlook wel gewoon behouden. Die heeft zelf de laatste jaren een uitgebreide UI overhaul achter de rug en zit een beetje tussen de web-outlook en mac-mail in.

Persoonlijk snap ik ook niet helemaal dat ze email niet gewoon in teams stoppen. Hun visie is toch duidelijk een "manusje van alles" communicatie app dus waarom niet?

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:30]

Comp User @watabstract3 april 2024 17:52
En anders kunnen bedrijven overstappen naar Suse Enterprise; er zit - zelfs in OpenSUSE al een volledig pakket voor de gezondheidszorg, om maar wat te noemen - de mogelijkheden zijn er, echter "hangt" men imho veel te vast aan Windows, terwijl het helemaal niet meer noodzakelijk hoeft te zijn.
GoBieN-Be @Comp User3 april 2024 19:07
Het is een beetje naïef om te denken dat je zomaar dat pakket voor de gezondheidszorg kan gebruiken.
De vele verbindingen met systemen zoals bijvoorbeeld Elektronisch Patiëntendossier of ziekenzorgverzekering vereisen software die daarvoor gecertificeerd is en een commercieel bedrijf die dat ondersteunt.

Het is niet zomaar een computer met Linux uitrusten. Het is een volledig ecosysteem met servers, computers, externe partners en meer. En zelfs dan nog al je persoon gaan herscholen kost ook enorm veel geld.
Metalfreak @Comp User3 april 2024 19:49
Overstappen naar zoiets is een traject van meerdere jaren. Er is nog altijd veel legacy software aanwezig, er zijn contracten en er bestaan vele custom made koppelingen tussen diverse systemen. Daarbij wil de gemiddelde gebruiker niet eens een nieuw systeem leren.

Om nog maar te zwijgen over de uitdaging om externe ondersteuning te vinden voor Linux, die is en lastiger te vinden en daardoor ook flink duurder. De prijs van het OS is maar een heel klein onderdeel van het geheel.
Ikzellef @watabstract3 april 2024 17:36
Er zijn natuurlijk wel issues.
Photoshop en Lightroom werken niet, en Gimp, hoe leuk ook, is geen alternatief.
Ook Movavi doet het niet op Linux, en handbrake is mooi, maar ontzettend traag,men zo zullen er wel meer zijn. Voor browsen, office e.d. 100%
watabstract @Ikzellef3 april 2024 18:08
Uiteraard werkt GIMP meer dan prima. Je kunt daar heel geavanceerde bewerkingen mee uitvoeren, net als met Photoshop. Veel meer dan de meeste mensen nodig hebben. Met dat verschil dat je het gratis en dus zonder piracy kunt gebruiken want er zit geen commerciële licentie aan vast.
Verwijderd @watabstract3 april 2024 18:26
Alleen is Gimp ontworpen door techneuten, en zo ziet het er ook uit. Normale mensen kunnen daar vrijwel niks vinden of het zitniet op een logische plek.
Met photogimp https://github.com/Diolinux/PhotoGIMP wordt het al beter, maar nog steeds niet zoals PS
markwiering @Ikzellef3 april 2024 19:17
Hoezo is GIMP geen alternatief?
Ik werk al jaren in GIMP. Uiterst krachtig fotobewerkingsprogramma's. Met alleen het basisgereedschap van GIMP kon ik op 18-jarige leeftijd al realistische fotobewerkingen maken (zoals gemene meisjes een monobrauw geven) waar iedereen vervolgens in trapte. :)

Ik heb GIMP ook gebruikt voor de tekeningen in mijn 2-dimensionale kattenspel.
Metalfreak @markwiering3 april 2024 19:45
Mensen volgen blind tutorials en cursussen. Die zijn dan vrijwel altijd gericht op Photoshop. De vertaling naar iets als Gimp of Paint.net is voor veel mensen dan echt een stap te ver.
ibmpc @JeroenH3 april 2024 17:58
In sommige gevallen kun je omschakelen naar Windows 365. Je terminal kan prima een iOS of Android device zijn.
bzzzt @rikky3 april 2024 15:48
Gebruik je die systemen om geld mee te verdienen? Calculeer je je verlies ook in als ze zomaar uitvallen en ook nog eens een hoop werk meenemen?
En houd je ook rekening met alle extra energie die bv een i7 CPU slurpt ten opzichte van een moderne Intel of Arm die beter energiebeheer heeft en met een fractie van de stroom genoegen neemt.
Of gebruik je zo'n systeem om privacygevoelige data te verwerken? Beveiliging op 12 jaar oude systemen is domweg zwakker dan op nieuwe hardware. Sponsoren van de sportwagen van de dure advocaat die je nodig hebt om een AVG boete vanwege een datalek aan te vechten is pas slecht voor het milieu.
GeroldM @bzzzt3 april 2024 17:36
Hou jij rekening met het energieverbruik van de waterzuiveringsinstallatie en actieve filtering om chips zoals CPU's te fabriceren? Hoeveel water er door zo'n systeem heen moet worden gepompt om dat water zuiver genoeg te krijgen?

Hou jij rekening met het energieverbruik van de luchtzuiveringsinstallatie en actieve filtering om chips zoals CPU's te fabriceren? Hoeveel lucht er door zo'n systeem heen moet worden gepompt om lucht zuiver genoeg te krijgen?

Hou jij rekening met het energieverbruik van de siliciumzuiveringsinstallatie en actieve filtering om chips zoals CPU's te fabriceren? Hoeveel silicium er door zo'n systeem heen moet worden gepompt om dat silicium zuiver genoeg te krijgen?

Let wel, dan hebben we het dus alleen nog maar gehad over de basisblokken.

Enig idee hoeveel energie het kost om een productiestraat voor CPUs in te regelen? Hoeveel deze verbruiken wanneer productie bezig is? Hoeveel energie er wordt verstookt voor het testen van CPUs om deze in te delen in i3, i5 i7 en i9 klasses?

Zet dat verbruik tegenover het daadwerkelijke verbruik van een wat oudere CPU en je komt erachter dat de zuinigheid van een nieuwe CPU nogal tegenvalt.

Maar goed, als eindgebruiker zie jij dat niet terug op jouw electriciteitsrekening, dus bestaan deze zaken niet. Moeder natuur, die ondervindt de schade echter wel.

Maar goed, je hebt het over geld verdienen met een computer. Hou je er ook rekening mee dat een geld opleverende taak tijd in beslag neemt? En dan bedoel ik niet alleen tijd om de taak uit te voeren, maar er moet ook tijd worden besteed aan het opnieuw inregelen van een nieuwe computer door een persoon, want de taakresultaten moeten net zo betrouwbaar blijven met de nieuwe hardware als met de oude.

Je zou denken dat een zekerheid is. De computerfabrikanten verkopen dat ook zo. Maar eenmaal gepokt en gemazeld kom je erachter dat dit vaak niet het geval is.
Dus kost het inregelen tijd van een duurbetaald persoon, welke in die tijd meer geld had kunnen verdienen met meer taken toevoegen/taken optimaliseren op die ietwat oudere computer.

Als je ooit eens met gas-leveranciers hebt gewerkt, dan was je daar allang achter gekomen. Dat oude "mormel" in jouw ogen, deze is al zo ingeregeld dat men erop kan vertrouwen dat de juiste hoeveelheid gas word geleverd voor het juiste bedrag (energetische waarde van gas hangt af van een boel variabelen). Gas door huizen pompen kost geld, maar de energetische waarde is van enorm belang voor de eindafrekening. Des te minder tijd daaraan betseed hoeft te worden, hoe goedkoper dit is voor de gas-leverancier. Significant goedkoper zelfs. Die paar wat extra verbruik van die oudere computer? Dat stelt nog minder voor dan een afrondingsfoutje in het totale geheel.

De beredenering achter jouw focus op zuinigheid, daar hebben de Britten een uitstekende zegswijze voor: "Penny wise, Pound foolish".

En dit was nog maar 1 voorbeeld, er zijn er echt nog heel veel meer.
bzzzt @GeroldM3 april 2024 21:10
Maar goed, als eindgebruiker zie jij dat niet terug op jouw electriciteitsrekening, dus bestaan deze zaken niet. Moeder natuur, die ondervindt de schade echter wel.
Ja, een fabriek verstookt een gigantische hoeveelheid energie, maar er komen dan ook een gigantische hoeveelheid CPUs uit. De kosten per chip zijn een paar tientjes wat best veel energie kan zijn, maar over de levensduur van draaiende systemen is het verbruik behoorlijk relevant.
"Moeder natuur" heeft ook last van mensen die dagen langer moeten forenzen omdat ze in hun werk gehinderd worden door trage systemen.
er moet ook tijd worden besteed aan het opnieuw inregelen van een nieuwe computer door een persoon, want de taakresultaten moeten net zo betrouwbaar blijven met de nieuwe hardware als met de oude.
Het is 2024, en we hebben tegenwoordig containers, gitops en automatische testen. Iemand die dat soort werk nog steeds niet geautomatiseerd heeft is pas energie aan het verspillen.
hrigteri @bzzzt4 april 2024 00:07
maar je belangrijke data zonder back-up op enkel 1 device hebben, is sowieso nooit slim.
kijk naar de nieuwe Synology BeeStation voor de super goedkope oplossing voor het maken van backups, speciaal voor wie geen computer wizard is
ucsdcom @rikky3 april 2024 16:10
Ik ben het helemaal met je eens. Wij hebben 2 systemen draaien die zo'n 12 tot 15 jaar oud zijn. Destijds snelle hardware gekocht en inmiddels een goede SSD er in gezet en de pc's voldoen prima voor Office, fotobewerken en af en toe videobewerken. We hebben geen enkel belang bij een nieuwere PC maar volgend jaar zullen we dus moeten overstappen enkel en alleen voor beveiligingsupdates. Upgraden naar Windows 11 kan niet.

Hoezo slecht voor het milieu. Al snap ik best dat Microsoft graag weer eens een nieuwe licentie verkoopt. En dat de systeembouwers er naar uit kijken om honderden miljoenen nieuwe systemen te kunnen verkopen.
Dat laatste: om een aantrekkelijke speler te blijven voor leveranciers van nieuwe hardware is de nieuwe Windows versie nu eindelijk weer een versie die nieuwe hardware vereist in de hoop op meer verkopen. Net als ooit.

Een reden voor hardware leveranciers om Windows toch de voorkeur te blijven geven.

Alleen is het nu wat gekunsteld waardoor nieuwe hardware helemaal niet noodzakelijk blijkt.

Handig voor upgrades naar 12, 13 en Windows 14 misschien, maar tegenover je bestaande userbase die geen high end zaken doet toch wat minder verstandig misschien.

Eigenlijk zijn ze door de mand gevallen.
Xfade @rikky3 april 2024 16:12
Als het gewoon thuis-pc's betreft zou ik toch eens gaan kijken naar de mogelijkheden die er zijn van het omzeilen van de vereisten van Windows 11. Want dit is erg makkelijk, je moet niks. Mini pc'tjes hier met i5jes uit '13 draaien dit gewoon.
Alxndr @rikky3 april 2024 15:48
In principe heb je natuurlijk wel een punt, maar 12-15 jaar? Het milieu argument vind ik dan niet heel sterk meer, het is geen wegwerp product zoals telefoons/oordopjes met verlijmde accu's etc. En electronica wordt ook gewoon (grotendeels) gerecycled tegenwoordig.

Hoezo trouwens een nieuwe licentie kopen? Je kunt toch gewoon je huidige overzetten naar je nieuwe PC, de upgrade naar Windows 11 is toch gratis?

Je kunt natuurlijk ook principieel zijn en er een offline computer van maken, lekker ouderwets met USB stickies bestanden overzetten :9 . Of je kunt over op Linux?
lenwar
@Alxndr3 april 2024 18:58
Hoe oud het apparaat is doet er niet echt toe. Je gooit een goedwerkend apparaat weg. Het is niet nodig.

Die pc met Windows 10 werkt functioneel prima. Diezelfde pc heeft zeer waarschijnlijk ook voldoende kracht voor Windows 11. Zeker als je hem gaat strippen naar een ‘lite’ versie.

Die telefoon trekt het gewoon niet meer na zoveel jaar. Apparaten met niet vervangbare accu’s zouden in z’n geheel verboden moeten worden.
De EU heeft hier natuurlijk een goede stap in gezet, maar ik had liever gezien dat ze hier veel verder in gingen.

Het feit dat er zware metalen uit chips gewonnen worden is natuurlijk leuk, goed zelfs, maar dat neemt niet weg dat elektronica gewoon geen milieuvriendelijk product is, in z’n algemeen. Het recyclen is niet hergebruiken. Het is afbreken en grondstoffen opnieuw inzetten. Ofwel. Die grondstoffen gaan in het beste geval opnieuw de chipfabriek in.
Alxndr @lenwar3 april 2024 19:24
Het is niet nodig.
Klopt, tenzij je 'm aan het internet wil hangen en dus beveiligingsupdates wil. Je kunt gewoon op Windows 10 blijven, of 7, of XP. Alle software blijft gewoon werken (of is always-online ook een ding bij foto- en videobewerkingssoftware?))

Als z'n PC's ook maar een paar jaar jonger waren geweest had hij er zelf een TPM module op kunnen zetten, of kunnen flashen naar 2.0.

En waarom is Linux geen optie?

Die telefoon trekt het hardwarematig net zo goed om 10 jaar mee te gaan, iedere accu is met een beetje moeite wel te vervangen. Heb jij ooit electronica gehad die echt stuk is gegaan? Ik nog nooit. Maar ook hier geldt, totdat je beveiligingsupdates wil, of ze bepaalde netwerken uitschakelen. Volgens mij kan je met een ouderwetse 1G Nokia ook niet meer bellen?

Maar je negeert de woorden waar ik heel bewust mijn reactie mee begon: "in principe heb je natuurlijk een punt".

Je mag best super principieel gaan zijn, maar ik vind het argument e-waste "niet heel sterk meer" als het om hardware van 12-15 jaar oud gaat. Een oude auto mag de lage-emissiezone ook niet meer in of gaat ook gewoon naar de sloop als ie niet meer aan de nieuwe eisen kan voldoen.
wiseger @Alxndr3 april 2024 16:18
Het gaat hier om PCs die niet aan de minimale eisen voor Windows 11 voldoen.
Hansie9999 @wiseger3 april 2024 16:36
Ik dacht dat dit tot nu toe allemaal te omzeilen was ?
(nog geen eigen ervaring, hier draait alles mooi stabiel op windows 10 , en wat echt belangrijk is draait op Linux :) )
feuniks @Hansie99993 april 2024 17:17
Natuurlijk is dat te omzeilen, maar als iemand me dat bedrijfsmatig vraagt, dan zeg ik nee. Niet, omdat ik ze zo graag op kosten wil jagen, maar meer omdat ik ze juist niet op kosten wil jagen. Dit soort systemen zijn net zo gevaarlijk als niet gepatchte systemen:
- Je weet nooit of dat na de volgende patchronde nog gaat werken.
- Je weet nooit of het systeem blij wordt bij de volgende halfjaarlijkse of jaarlijkse feature release.
- Je gaat problemen krijgen als je het systeem weer geautomatiseerd wil gaan uitrollen.
- etc.

Allemaal problemen die ik als IT-er bedrijfsmatig niet wil meemaken. Als er dan iets gebeurt, dan loopt de teller al snel op boven de kosten van een nieuw systeem, dat wel gewoon aan de eisen van Windows voldoet.

En voor mensen die nu roepen, maar je kunt zo’n systeem isoleren en niet aan het net hangen. Dan voorkom je een hoop potentiële ellende en dus ook kosten. Dat kan, maar dan kan ik het systeem ook op Windows 10 (of zelfs op Windows 95) laten zitten.
m_snel @feuniks4 april 2024 00:28
Zakelijk moet je natuurlijk nooit gaan zitten rommelen met in supported software tenzij er geen andere mogelijkheid is.
Maar bij mij thuis werk ik al vanaf de online release met W11 . Via het uitschakelen van de check op processor en TPM
Alxndr @wiseger3 april 2024 18:15
Had je gemist dat ik het in m'n zin over upgraden naar Windows 11 ik het over nieuwe PCs had?
SuperDre @Alxndr3 april 2024 22:40
Nieuwe PC is ook nieuwe licentie. Gratis upgraden naar Windows 11 is in principe alleen op dezelfde PC. En waarom nieuwe PC als mn 2013 Intel Core i7 4770K nog steeds gewoon, wat betreft performance, goed mee kan, maar puur vanwege TPM2.0 niet kan upgraden, tenzij je de installer gaat modden, en dan kan het wel en blijkt Windows 11 gewoon zonder problemen te kunnen draaien op die oude CPU. Dus hoezo is die verplichting dan nodig.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 22 juli 2024 16:30]

SiGNe @rikky3 april 2024 16:49
Win11 kan ook op oude systemen worden geïnstalleerd, ook zonder de "nodige" TPM 2.0.
En evt kan er in sommige gevallen ook een losse TPM 2.0 gekocht worden en op het moederbord geprikt worden.
Dus dat hoeft het probleem niet te zijn.

Voor de meeste mensen levert win11 alleen geen voordelen op ten opzichten van win10.
Het wordt pas een probleem als fabnrikanten geen win10 drivers meer zouden maken maar de win11 drivers werken ook gewoon met win10.
Frappuccino @SiGNe3 april 2024 18:39
Dan moet je wel een TPM vinden die compatible is met je mobo.

En dan heb je TPM, al dan niet omzeilt, en dan blijkt je processor niet ondersteund en heb je nog niks.

"The processor isn't currenlty supported for Windows 11."
Zoijar @Frappuccino3 april 2024 19:55
Ik blijf het ook raar vinden idd, i7 6700k die doet het gewoon nog prima (met 1080ti nog een best ok gaming box) ... maar nee, kan allemaal niet
kimborntobewild @rikky3 april 2024 16:43
In feite is Windows een softwareabonnement als je milieuvriendelijk wilt doen (en zo lang mogelijk met je PC wilt doen).
M.a.w: als je milieuvriendelijk wilt doen, wordt je afgestraft. En dat mag van de overheden.
Geen wonder dat het zo slecht met het milieu gaat.
Kalief @rikky3 april 2024 18:05
"Voor Office, fotobewerken en af en toe videobewerken" heb je geen toegang tot internet nodig, dus waarom zullen die beveiligingsupdates jou een zorg zijn?
Euma3000 @rikky3 april 2024 20:00
Ik heb een oud AMD-FX systeem staan met een FX-8120 en R9 380. Deze trekt om en nabij de 110W idle. Onder maximale belasting zit ik rond de 400W. Wat trekt een gemiddeld current gen systeem idle? Ik wek zelf stroom op, dus het snijd voor mij niet echt hout om minder energie te verbruiken. Salderen wordt door de jaren heen afgebouwd. Ik hoor veel mensen praten over de belasting van het energienet, maar wat is nou daadwerkelijk de invloed van de kleintjes op dit systeem. Wellicht een goed idee om dit eens uit te diepen, zeker met blockchain technologieën die enorm veel energie vreten. Elektronisch afval is ook geen pretje.

[Reactie gewijzigd door Euma3000 op 22 juli 2024 16:30]

shift_lock @rikky3 april 2024 20:15
Het verbaast mij dat niemand de steam hardware survey aanhaalt. Vandaag de dag blijkt dat 54% van alle systemen nog Windows 10 draait. Uiteraard heeft dit cijfer een grote bias daar dit voornamelijk over gaming sytemen gaat.
De meeste reacties hier gaan over IT in grote bedrijven, of mensen met een gat in hun zak die zonder problemen het nieuwste van het nieuwste kopen. Ikzelf heb een systeem van slechts 6 jaar oud en Windows 11 wordt niet ondersteund. En ik kan alles nog moeiteloos draaien! Waarom zou ik dit op de vuilnisberg gooien?
En ja ik weet het, upgraden naar Windows 11 kan wel mits het nodige werk maar dat wil ik niet doen. Waarom? Omdat het gewoon moet werken zonder meer.
Op het werk gebruik ik Windows 11 ondertussen al 2 jaar en ik moet zeggen dat het mij nog steeds niet bevalt. Mijn taakbalk kan nog niet links en de search functie vindt nog minder dan in Windows 10.
DaRealRenzel @rikky3 april 2024 22:41
An sich kan je ook op zo'n oude bak nog wel Windows 11 installeren, met een paar registry tweaks die overal bekend zijn. Maar als je al je bedrijfsmaterialen normaliter regelmatig vernieuwd (nieuwe leasebak, nieuwe telefoon, nieuwe boormachine enz) waarom dan ook je PC niet ?
rikky @DaRealRenzel3 april 2024 23:29
Omdat dit geen bedrijfsmiddelen zijn maar prive. En mijn telefoon, auto ed vervang ik ook niet zomaar, pas als het echt nodig is. Niet iedereen heeft de middelen voor elke paar jaar iets nieuws. En als de pc nog in 15 seconden opstart, internet heel snel draait en eigenlijk alles uitstekend werkt (ik heb een laptop van het werk dus ik kan het vergelijken), dan is vervangen toch niet nodig?
DaRealRenzel @rikky5 april 2024 10:31
Prive is er ook geen enkel probleem om WIndows 11 met de bekende registry aanpassingen te installeren op een systeem met verouderde TPM of CPU.
De verlengde updates dienst van Microsoft is er voornamelijk voor zakelijke klanten. Als jij bijna 500 euro over gaat hebben voor 3 jaar extra beveiligingsupdates, kan je net zo goed voor hetzelfde geld een nieuwe laptop met WIndows 11 kopen.
asing @rikky3 april 2024 23:03
Je kan er ook Linux op zetten. Keuze te over en je hebt een prima PC met browser naar keuze en een Office pakket in de vorm van LibreOffice.
fitznl @rikky4 april 2024 10:34
Zou het misschien proberen nog even te rekken. Uiteraard met de gebruikelijke opstart problemen, maar windows 12 zou er toch ook bijna aan moeten komen? Windows 11 overslaan en bij vervanging gelijk op windows 12 gaan zitten, kun je toch weer een aantal extra jaren vooruit?

Tenzij de release van windows 12 nog verder wordt uitgesteld?
_Thanatos_ @PolarBear3 april 2024 15:48
Vervelende is dat een hoop PC's die nog prima voldoen niet aan de minimale vereiste van Windows 11 voldoen.
Ik blijf het ook bijzonder vinden dat Microsoft hiermee wegkomt. Het gaat voornamelijk om die verrekte TPM-chip die alleen in nieuwe systemen zit. Voor de rest kun je Windows 11 op praktisch elke computer draaien die Windows 10 kan draaien.

Nog lulliger is dat je met wat finesse Windows 11 op zulke systemen ook werkend kunt krijgen, met updates en al. Je moet dan een custom installer bouwen met een speciale tool (de naam ervan ontgaat me nu ff), maar de meeste mensen en bedrijven zullen daar wrs niet aan willen beginnen om allerlei (valide) redenen.

Het minste wat Microsoft m.i. zou moeten doen, is een Windows 11 editie maken die geen TPM vereiste en -support heeft. Dezelfde constructie als de "N" edities voor de Europese markt dus, maar dan ipv multimedia-features gaat het om TPM weglaten.

Edit: of een TPM module meeleveren in PCIe- of USB formaat ofzo. Vroeger was dat helemaal niet raar voor software met een bepaalde specifieke hardware-eis.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 16:30]

IStealYourGun @_Thanatos_3 april 2024 15:59
Volgens mij kan je tegenwoordig perfect windows 11 installeren als je niet aan de minimumeisen voldoet, alleen krijg je geen support.
latka @IStealYourGun3 april 2024 16:13
Kun je dus net zo goed windows 10 blijven draaien :+
_Thanatos_ @IStealYourGun3 april 2024 16:01
maar de meeste mensen en bedrijven zullen daar wrs niet aan willen beginnen om allerlei (valide) redenen.
En met de gewone installeer kan dat trouwens niet. Die weigert gewoon, en claimt (onterecht dus) dat Windows 11 niet werkt op je systeem.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 16:30]

IStealYourGun @_Thanatos_3 april 2024 16:10
Niet getest, maar volgens mij laten ze het tegenwoordig wel toe. Zie: https://support.microsoft...33-4ad4-9c09-ef0a331518f1

Also niet ondersteund is iets anders dan het werkt niet.

[Reactie gewijzigd door IStealYourGun op 22 juli 2024 16:30]

Dutch2007 @_Thanatos_3 april 2024 16:06
rufus
BlaDeKke @_Thanatos_3 april 2024 16:14
Als je je stick met rufus of universal usb installer maakt krijg je een pop-up als je wil starten met een Windows 11 stick te maken. Daar kan je aanduiden om bepaalde checks zoals tpm uit te schakelen. Ik heb het nog niet getest maar vermoed dat dat gewoon werkt.
Waterbeesje @BlaDeKke3 april 2024 16:25
Begin dit jaar nog wel, met Rufus een usb schijf voorbereid en op een gen 4 machine geïnstalleerd. Geen tpm2.0 en geen ondersteunde cpu. Werkt prima!
Euma3000 @Waterbeesje3 april 2024 20:04
TPM 2.0 is gekoppeld aan je CPU of moederbord had ik begrepen, dus vandaar dat de omzeiling gewoon een registry tweak is of een gemodificeerde installateur.
SiGNe @_Thanatos_3 april 2024 16:55
https://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=tpm

TPM modules kan je gewoon los kopen.
Wel even checken dat je er een van het merk van je moerderbord koopt
Euma3000 @SiGNe3 april 2024 20:06
Alleen zijn er ook veel platforms zoals 1155, en AM3+ die slechts tot TPM 1.2 kunnen gaan met een module. Een module is alleen een uitkomst bij de specifieke platforms die aangegeven worden. Wel beter dan niets.

[Reactie gewijzigd door Euma3000 op 22 juli 2024 16:30]

SPee @_Thanatos_3 april 2024 17:15
Ik heb het gelukkig kunnen oplossen met een BIOS update. :)
In een van die updates werd de AMD CPU fTPM chip voor Windows 11 aangezet/ondersteund, waardoor aan alle eisen werd voldaan. Even zelf nog de update check forceren en de update werd uitgevoerd.
Dus ik zou eerst checken of er zo'n update voor je moederbord beschikbaar is die dat oplost. Dan heb je ook geen losse TPM module nodig of een hack voor installatie.
Blokker_1999
@_Thanatos_3 april 2024 19:09
Neen, Microsoft hoeft de eisen helemaal niet te verlagen. Als je systeem het niet aan kan is dat spijtig, tijd voor een upgrade. Software heeft altijd al minimale systeemeisen gehad. Waarom zou MS voor een nieuwer OS geen hogere eisen mogen stellen?

En als je wist wat high level de werking van een TPM chip is, dan zou je weten dat je dat niet via een uitbreiding kunt toevoegen. Het moederbord moet ervoor voorzien zijn.
_Thanatos_ @Blokker_19998 april 2024 09:46
Waarom zou MS voor een nieuwer OS geen hogere eisen mogen stellen?
Om alle genoemde redenen? Ik ga ze niet herhalen, maar in mijn ogen zijn ze valide.
Cergorach @PolarBear3 april 2024 17:59
Ik snap het ook niet ondersteuning tot 4 oktober 2025 en dan een Windows 10 Extended Security Update-programma vanaf oktober 2024? Je gaat toch niet een jaar van te voren dit soort zaken al kopen?
Van het originele bericht:
You can purchase ESU licenses for Windows 10 devices that you don't plan to upgrade to Windows 11 starting in October 2024, one year before the end of support date.

Note: The price will double every consecutive year, for a maximum of three years. If you decide to jump into the program in Year Two, you'll have to pay for Year One too, as ESUs are cumulative.
ToolBee @PolarBear3 april 2024 21:00
Hear hear! Hier ook een "ongeschikte processor" (?)
Ik ga tegen die tijd wel gewoon 11 erop zetten. 8-)
downtime @PolarBear3 april 2024 15:21
Ik snap het ook niet ondersteuning tot 4 oktober 2025 en dan een Windows 10 Extended Security Update-programma vanaf oktober 2024? Je gaat toch niet een jaar van te voren dit soort zaken al kopen?
Nee. Maar het is wel fijn als bij Microsoft de winkel op tijd open gaat.
Database freak @downtime3 april 2024 18:23
Bij Microsoft staat die winkel voor dik betalende klanten dag&nacht open.
downtime @Database freak3 april 2024 19:43
Voor dik betalende klanten wel. Maar dit gaat zo te zien niet alleen om klanten die miljoenen uit willen geven.
DaRealRenzel @PolarBear3 april 2024 22:35
Die PC's die nog prima voldoen zijn al wel minstens 7 jaar oud. Bedrijfsmatig dus al lang en breed afgeschreven.
Cafe Del Mar @Tortelli3 april 2024 15:21
Lijkt dat niet een nogal doorzichtige manier om elk jaar support aan €183 te verrekenen?
Jaar1 heb je niet nodig en in jaar2 moet je dus zowel J1 als J2 betalen, oftewel €183.
Jaar3 is ook €183.
Scriptkid @Cafe Del Mar3 april 2024 15:33
opzich best raar dat je zo reageerd gezien windows server dit model al decenia lang doet,

De kosten voor updates na 10 jaar support worden verdeeld on de afgenomen extension contracten dus

kosten / extension contracten = kosten per extention

Omdat elk jaar klanten af vallen die upgraden en de kosten zelfde blijven worden de kosten per klant dus duurder en kom je met je ROI vanzelf tot een upgrade uit.
Bazi @Cafe Del Mar3 april 2024 18:04
Nee, dat is niet hoe het werkt. Je kunt nu al licenties kopen, maar die gaan pas lopen vanaf oktober 2025 als de standaard updates stoppen.
Extended Security Updates are transacted per year (12-month period), starting with the end of support date.
https://learn.microsoft.c...extended-security-updates
Blokker_1999
@Cafe Del Mar3 april 2024 19:10
En dit klopt niet. Je kan eind dit jaar al ESU licenties kopen, maar die zullen pas toegepast worden vanaf eind 2025, wanneer Windows 10 effectief uit ondersteuning gaat.
Triogap @Tortelli3 april 2024 15:34
Vanaf oktober 2024 kan je devices gaan inschrijven voor de ESU die start vanaf oktober 2025. Je betaalt voor de einddatum van het support wat je wilt. Als je tot oktober 2028 support wilt kost dat $425 ($61 (jaar 1) + $122 (jaar 2) + $244 (jaar 3)). Dit is ongeacht het moment waarop je je inschrijft. Als je deze keuze maakt in april 2028, moet je ook voor de eerdere jaren support betalen, je krijgt immers ook de fixes uit die jaren. De prijs verdubbelt trouwens elk jaar, niet zoals het in het artikel staat, waarbij er elk jaar $61 bij komt.
Loller1
@Tortelli3 april 2024 16:07
Er gaan veel bedrijven zijn die het niet gaan kunnen appreciëren als ze zich pas in oktober 2025 zouden kunnen inschrijven voor dit programma...
StackMySwitchUp @Tortelli3 april 2024 15:21
Voldoende partijen die ook gewoon hun kop in het zand steken tot er een mega zeroday bekend is, en dan pas gaan rennen. #flashbacks van windows 7
_Thanatos_ @StackMySwitchUp3 april 2024 15:52
"Het werkt toch prima?"

Zelfde als een wasmachine van 25 jaar oud gebruiken, en het dan raar vinden wanneer er een plas roestig water onder ligt.
JohanNL @_Thanatos_3 april 2024 16:03
Op zich werkt het ook prima.
Sterker nog, zelfs zoiets als Windows 95 kan nog prima voldoen en wordt vast nog wel eens ergens gebruikt, op een stand-alone machine zonder verdere netwerk of internet toegang.
Alleen zodra je het dus wel op het internet hangt kan een kwaadwillende deze hem doorgaans eenvoudig overnemen.
Om dit te voorkomen moet er gewoonweg onderhoud worden uitgevoerd, dan kan die wasmachine mogelijk ook nog wel eens een jaar of 25 mee, wie weet.
En bij Windows zal dat in vorm van (beveiligings)updates zijn.
BlaDeKke @JohanNL3 april 2024 16:34
Defensie, bankensysteem, luchtvaart. Daar kan je nog wel eens oersystemen tegenkomen.
GeroldM @BlaDeKke3 april 2024 17:52
Top-klasse woningen van 40 jaar oud, daar zitten ook vaak klimaatsystemen in verwerkt, welke door oer-computers worden aangestuurd. Je gaat zo'n woning nou ook niet meteen afbreken omdat je zulke systemen zo nodig naar Windows 11 moet updaten.
BlaDeKke @GeroldM3 april 2024 18:57
Dit inderdaad. Ooit al eens mogen bezoeken toen ik in men jonge jaren cableguy was. Een huis van de jaren 70 tsjokvol domotica.
CivLord @JohanNL4 april 2024 09:46
Misschien kan je je wel afvragen of Windows 95 in de praktijk nog wel kwetsbaar is.
Zouden er nog exploits in het wild gebruikt worden die van de kwetsbaarheden in Windows 95 gebruik maken? Of is iedereen op zoek naar kwetsbaarheden in systemen/ onderdelen die voor Windows 95 niet eens bestonden?
Frame164 @_Thanatos_3 april 2024 17:00
Slechte IT-afdeling als die niet kunnen aantonen wat de risico's zijn.
Marctraider 3 april 2024 15:39
Ik vraag me af, wat let men om gewoon de update binnen te harken op MS update catalog? Ik haal die voor mn LTSC ook altijd binnen.
HKLM_
@Marctraider3 april 2024 15:54
LTSC is ook nog gewoon support, de eerste versie van LTSC (1507) gaat op 14 oktober 2025 met pensioen. De laatste in 2027 en de IoT versie pas in 2032
the_shadow @HKLM_3 april 2024 16:19
Daar is het ook een LTSC release voor. Maar heel eerlijk: het is geen versie die je in de breedte van je organisatie zou moeten gebruiken, maar alleen voor specifieke toepassingen.
the_shadow @Marctraider3 april 2024 16:16
Ik haal die voor mn LTSC ook altijd binnen.
Mogelijk dat er een compatibility check gedaan wordt of het een SAC of LTSC versie is?
Blokker_1999
@Marctraider3 april 2024 19:15
Die verifieert de product key van je systeem.
segil @Marctraider4 april 2024 07:02
LTSC is dan ook niet voor consumenten, maar bedrijven bedoeld.
CAPSLOCK2000
3 april 2024 15:28
Ik ben blij dat de prijs ieder jaar hoger wordt, maar wat mij betreft is het nog veel te laag.

Ik kan nu al voorspellen hoe de knopentellers gaan reageren:
- systeem upgraden: 3 dagen werk: Oeh duur! Riskant!
- systeem niet upgraden: 61 euro: Ja, doen want dan hoeven we niks te veranderen! Over drie jaar zien wel verder!

Ondertussen vergeten ze dat er applicaties bovenop zo'n OS draaien die ook moeten worden onderhouden. Over drie jaar komen ze er achter dat ze niet meer voor of achteruit kunnen want niet kan nog helpen bij de upgrade, support is immers voorbij. In de tussentijd worden alle vragen over veligheid en onderhoudbaarheid aan de kant geschoven met "we hebben support hoor".

Windows 11 is inmiddels vier jaar uit. Je zou nu klaar moeten zijn met je migratie. Als professionele IT'er moet je niet gaan zitten wachten tot de definitieve versie van het OS is uitgebracht. Het is je professionele plicht om de beta versies te testen zodat je weet wat er aan komt en kan zorgen dat je applicaties en omgeving tijdig mee bewegen. Als je vijf jaar nodig hebt om een ronde upgrades uit te voeren dan heb je een groot probleem. Het betekent immers dat je niet op de actualiteit kan reageren maar jaren achter loopt. Als een partij als VMWare het op de heupen krijgt en de prijzen verhoogd zul je jaren nodig hebben om er van af te stappen. Daar komt bij dat hoe langer je wacht tussen upgrades hoe groter de kans wordt dat er iets mis gaat terwijl de kennis van het oude systeem steeds verder wegzakt.
M3m30 @CAPSLOCK20003 april 2024 15:38
dingetje is dat je zonder TPM chip... windows 11 niet werkt...
CAPSLOCK2000
@M3m303 april 2024 15:49
Waarom heb je dan dat soort hardware als je Windows draait?

TPM chips zijn niet echt nieuw, TPM 2.0 is al 10 jaar oud (al duurde het nog even voor ze breed beschikbaar waren). Als je die nog niet hebt zit je dus op behoorlijk oude hardware die economisch gezien al is afgeschreven, of je hebt niet goed opgelet bij het inkopen.

Natuurlijk heb ik makkelijk praten vanuit mijn eigen stoel. Ik snap echt wel dat niet alles en iedereen op dag 1 begint met upgraden, maar we zitten meer aan de andere kant, namelijk dat het hele normaal is om upgrades zo lang mogelijk uit te stellen.

Die mindset zorgt er ook voor dat er Windows servers zijn zonder tpm2 chip. (Hoe nuttig die chip is laat ik even in het midden. Als je kiest voor Windows dan moet je rekening houden met de syteemeisen van Windows en MS maakt daar geen geheim van.

Sorry voor het ongenuanceerde standpunt maar ik ben een beetje klaar met de eindeloze stroom aan redenen waarom systemen niet geupgrade kunnen worden. Het is allemaal een keuze. Misschien niet de keuze van de ITers maar van (bv) Finacien, maar het is een keuze.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 16:30]

wiseger @CAPSLOCK20003 april 2024 16:30
Microsoft heeft niet al tien jaar een TPM 2.0 eis. Deze eis is er pas sinds Windows 11.
CAPSLOCK2000
@wiseger3 april 2024 19:46
En Windows 11 is al 4 jaar oud en al voor het uitkwam was bekend dat het TPM2 nodig zou hebben. De eis is dus zeker al een jaar of vijf bekend en er zouden nu niet veel servers meer over moeten zijn van die leeftijd. Dat heeft niks te maken met "geen geld" want servers van 5 jaar oud zijn economisch gezien afgeschreven. Natuurlijk zijn er altijd wat uitzonderingen maar de grote bulk zou nu al vervangen moeten zijn. Ik weet heel goed dat het in praktijk niet zo is, maar ik zie weinig goede redenen, vooral veel acherstallig onderhoud.

edit Misschien is mijn blik een beetje te veel op de zakelijke markt gericht en zie ik consumenten over het hoofd. Toch blijf ik denken dat het nu eenmaal hoort bij het Windows platform en dat je daar dus voor hebt gekozen. Software ontwikkelt zich steeds sneller en het wordt steeds belangrijker om moderne software te hebben.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 16:30]

wiseger @CAPSLOCK20003 april 2024 19:54
Welnee. Blades gaan veel langer mee dan vijf jaar. Heb ze vaak genoeg de tien jaar zien halen.
Microsoft levert ook heel lang support op servers. Draaien van Windows 2016 en MSSQL 2016 is geen enkel probleem. Zijn alweer iets van acht jaar oud.
CAPSLOCK2000
@wiseger3 april 2024 20:15
Technisch gezien werkt het wel, economisch gezien was het waarschijnlijk verstandiger om die blades te vervangen.

Dat MS 10 jaar support levert betekent niet dat het een goed idee is om daar gebruik van te maken. Bij ieder (IT) project moet je rekening houden met problemen en zorgen dat je tijd hebt om die op te lossen.

Als je 10 jaar wacht met upgraden heb je geen marge meer voor fouten. Als de upgrade mislukt zit je vrijwel direct zonder support (of het wordt heel duur). De kans op fouten is groot want na 10 jaar treed overal wel bitrot op en zijn de beheerders waarschijnlijk weer veel belangrijke informatie vergeten. Niet alleen intern maar ook bij iedereen die je kan of moet helpen.
Hoe langer je wacht, hoe lastiger een upgrade en hoe groter de kans op vertraging of mislukking.

Daar komt bij dat oude systemen vaak alleen de belangrijkste security patches krijgen. Het wordt gewoon steeds lastiger om oude software nog te onderhouden en dat geef beperkingen. Om het nog niet te hebben over nieuwe security features die je niet zal krijgen op je oude versie.

Begin daarom zo snel mogelijk met upgrades. Liefst wil je al beginnen met testen als de nieuwe versie nog in beta is, dan kun je al vroeg bijsturen als het moet, bij de softwareleverancier of in je eigen organisatie. Als je dat goed doet kun je vrijwel na de release beginnen met upraden waar het kan, op het moment dat iedereen alle kennis vers in het hoofd heeft en de oude kennis nog niet te ver is weggezakt. Als het fout gaat (en er gaat altijd wel ergens iets fout) heb je nog ruim de tijd om het opnieuw te proberen of een andere oplossing te zoeken.

Je hebt niet overal controle over, soms kan je niet upgraden door afhankelijkheden. Hoe meer afhankelijkheden hoe langer het duurt voor je kan beginnen. Dat loopt snel op, net als een harmonica-effect bij files op de autosnelweg. Een kleine vertraging aan het begin van de keten veroorzaakt een grote vertraging aan het einde van de keten. Ook daarom is het zaak om zo snel mogelijk te upgraden wat je wel kan doen, zodat je het harmonica-effect minimaliseert. Daar komt ook nog bij dat oude servers vaak veel afhankelijkheden hebben opgebouwd, afhankelijkheden toevoegen is namelijk makkelijk terwijl het schrappen van afhankelijkeden van vaak moeilijk is en/of riskant geacht wordt.

Upgrade early, upgrade often.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 16:30]

wiseger @CAPSLOCK20003 april 2024 21:45
Welnee, in India hebben de welbekende leveraciers bakken met specialisten die de systemen dagelijks beheren. Ook MS levert gewoon nog specialistische ondersteuning als je het juiste contract hebt.
De maintenace kosten zijn echt maar een fractie van de kosten van een upgrade project.
johanneslol @CAPSLOCK20003 april 2024 16:32
Het is niet alleen een tpm module probleem. Mijn laptop heeft een tpm 2.0 module maar wordt toch niet ondersteund omdat er een 7700HQ in zit en Windows 11 alleen werkt vanaf de 8ste generatie. Verder kan hij het prima draaien.(32GB ram, nvmi ssd, GTX1060,)
M3m30 @CAPSLOCK200022 april 2024 08:58
Ik heb zelf een macbook die jammerlijk geen upgrades (doel daarmee nieuwe OS versies) ontvangt, dacht.. dan maar windows erop. Gaat dat niet ivm die nutteloze chip en ga geen nieuwe laptop kopen omdat hij nog steeds prima werkt.
JacOwns7 @CAPSLOCK20004 april 2024 08:45
Ik ben meer fan van optie 3.
- Windows 10 tot het einde uitzitten en de overstap maken naar Linux.

Het zal toch uiteindelijk een keer moeten gebeuren gezien de weg die M$ inslaat.
fenrirs @CAPSLOCK20003 april 2024 19:25
Ondertussen vergeten ze dat er applicaties bovenop zo'n OS draaien die ook moeten worden onderhouden.
Als knopenteller zou ik de afdeling ontslaan die OS afhankelijke software maakt, dat station zijn we toch wel gepasseerd
markwiering @CAPSLOCK20004 april 2024 00:35
Als professionele IT'er moet je niet gaan zitten wachten tot de definitieve versie van het OS is uitgebracht. Het is je professionele plicht om de beta versies te testen zodat je weet wat er aan komt en kan zorgen dat je applicaties en omgeving tijdig mee bewegen.
Dat argument zou jij kunnen maken bij een nieuw besturingssysteem. Als Microsoft een geheel nieuw besturingssysteem op de markt zou brengen (niet gebaseerd op NT, maar iets heel nieuws), kun jij daar bovenop springen, het systeem uitvoerig testen, kijken wat eraan zit te komen en jou daarop voorbereiden.

Dit geldt echter niet met Windows 11. Windows 11 is gewoon Windows 10 met een nieuw jasje. Het enige verschil dat ik heb opgemerkt is de gebruikersomgeving: Windows 11 oogt een beetje anders en verbergt standaardknoppen menuknoppen zoals "Kopiëren/Knippen/Plakken/Nieuwe map/..." onder een extra menuutje. Meer klikwerk om precies hetzelfde gedaan te krijgen.
Zwieber @CAPSLOCK20004 april 2024 12:37
Gewoon een vraag maar Ik zit bijvoorbeeld bij een warenhuis met vele soorten kassaleveranciers. Aantal kassa's worden onderhouden op afstand door derde partijen. Dat updates worden uitgevoerd vragen we aan ze zonder succes(Heb na een half jaar eindelijk windows 8 naar 11 gekregen bij 1 geval). Sommige zijn deel van franchise dus mag je geen ander systeem voor neerzetten. Hoe krijg je zoiets op tijd al geupgrade bij draaiende winkels(40+afdelingen). Alle systemen waar we echt volledig eigen beheer hebben zijn al klaar maar derde partijen kunnen erg in de weg zitten bij het upgraden van systemen.
CAPSLOCK2000
@Zwieber4 april 2024 13:18
Gewoon een vraag maar Ik zit bijvoorbeeld bij een warenhuis met vele soorten kassaleveranciers. Aantal kassa's worden onderhouden op afstand door derde partijen. Dat updates worden uitgevoerd vragen we aan ze zonder succes(Heb na een half jaar eindelijk windows 8 naar 11 gekregen bij 1 geval). Sommige zijn deel van franchise dus mag je geen ander systeem voor neerzetten. Hoe krijg je zoiets op tijd al geupgrade bij draaiende winkels(40+afdelingen). Alle systemen waar we echt volledig eigen beheer hebben zijn al klaar maar derde partijen kunnen erg in de weg zitten bij het upgraden van systemen.
In het zakelijke leven is het simpel: wat staat er in het contract met je beheerder?
Als in het contract staat dat ze moeten upgraden maar ze doen het niet dan kun je naar de rechter.
Als er niks in het contract staat over upgrades dan zul je moeten bijbetalen.

Je zou nog kunnen argumenteren dat een dienstverlener zorgplicht heeft en dat onderhoud daar vanzelfsprekend bij hoort, maar dan kan je ook tegenwerpen dat jij de plicht hebt om je klanten/partners/gebruikers te beschermen (met veilige systemen).

Als zakelijke partners niet upgraden dan zul je afscheid van elkaar moeten nemen. Ik snap dat het lastig ligt om klanten te weigeren, maar uiteindelijk zal je moeten kiezen tussen (nu meer) geld verdienen en de veiligheid van al je klanten. Op een tankstation mag niemand roken, ook de klanten niet. Het is te gevaarlijk om dat toe te staan. In het zwembad mag geen enkele bezoeker van de duikplank in het bad pissen. Het is heel gewoon eisen te stellen aan je partners/klanten.

Natuurlijk heb ik makkelijk praten, zo van afstand, maar uiteindelijk komt het in het zakelijke leven altijd neer op het contract.
Metallize 3 april 2024 15:24
T wordt eens tijd dan om een nieuwe pc te gaan aanschaffen, want ik zit op een ouderwetse i7 7700k met 32gb aan ddr4 RAM ..zelfs al zit er en tpm2.0 op :(


.. maargoed daar gaat vanaf 2025 gewoon Debian op ;) ...zowiezo wordt t wel stilletjes aan wel eens tijd voor vervanging na 8 jaar gebruik.. t is of een nieuwe media pc kopen of mn huidige game pc tot media pc promoveren en een nieuwe game-pc te halen ;)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 16:30]

MsG @Metallize3 april 2024 15:28
In een handomdraai heb je de flags die Windows 11 vereist uitgeschakeld. Stelt niks voor. Ik zou zeggen probeer dat eens.
The Zep Man
@MsG3 april 2024 15:36
In een handomdraai stopt Microsoft met het versturen van updates naar machines die Windows 11 draaien en dat officieel niet ondersteunen. Stelt niks voor. Ik zou zeggen probeer Linux eens.
MsG @The Zep Man3 april 2024 15:43
Nog nergens last van, sinds Windows 11 uit is gekomen.
The Zep Man
@MsG3 april 2024 16:04
"Nog". Klopt. Linux heeft die "nog" niet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:30]

BlaDeKke @The Zep Man3 april 2024 16:41
Elke dag gebruik ik Linux om services aan te bieden. Maar geen haar op men hoofd dat er aan denkt om dat als daily driver te gebruiken.

Gewoon zonder desktop als server, ideaal, moet niet meer zijn. En je hebt, als je het goed doet, een bijzonder klein attack surface. En dat terwijl je heel efficiënt met resources om gaat.
MneoreJ @BlaDeKke3 april 2024 17:00
Maar geen haar op men hoofd dat er aan denkt om dat als daily driver te gebruiken.
Tja, het kan wel. Hangt heel erg af van je profiel. Er zijn zat dedicated toepassingen waar je alleen goede support voor krijgt als je op Windows zit, en als je die hebt heb je weinig keus, maar als je alleen het standaardwerk hebt is Linux prima voor desktop. Ik gebruik het hier zelfs voor het gamen, want sinds we Proton hebben werkt dat eigenlijk ook allemaal gewoon (als je erg van de multiplayer games bent waar de anticheat een Windows kernel vereist is dat ook weer een blocker, maar dat ben ik niet). Tot nu toe mis ik Windows nog niet.

Geen haar op mijn hoofd dat er dan aan denkt om W11 te gaan installeren en dan op te moeten zoeken wat de laatste nieuwe truc/onzingreep is om te zorgen dat ik geen MS account hoef te hebben en toch nog wel voorzien wordt van updates. Bij mijn OS trek ik echt de grens, dat moet altijd kunnen werken zonder online account geneuzel.

[Reactie gewijzigd door MneoreJ op 22 juli 2024 16:30]

BlaDeKke @MneoreJ3 april 2024 18:59
Gewoon volledig ingekocht. O365 is heerlijk imo. Mijn daily herinstalleren is nog nooit zo simpel geweest. En computers blijven computers.

Ik ben teveel met computers bezig dat, als ik eens op mijn gemak men pc wil wil gebruiken voor privé, ik hier ook niet nog eens aan wil sleutelen. Ik doe het graag. Maar niet onverwacht.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 16:30]

MneoreJ @BlaDeKke3 april 2024 19:09
10 jaar geleden had je misschien nog een punt gehad qua Linux, maar tegenwoordig is dat ook gewoon een kwestie van een LTS distro pakken, next-next-finish klikken, en niet meer naar omkijken. Dit gaat ongeveer net zo vaak "onverwacht" stuk als een Windows installatie die gewoon aan de updates hangt (dat wil zeggen, zelden tot nooit). Als je dan ook nog bereid bent de online versies van O365 te gebruiken maakt het al bijna helemaal niks meer uit wat je voor OS draait.

Het idee dat je met Linux een systeem in huis haalt waar je iedere dag wat aan moet tweaken of elke week een nieuwe kernel moet installeren is echt achterhaald. Wil je er specifiek Windows software op gaan draaien dan ga je inderdaad wel op de avontuurlijke tocht, en als je daar geen gedoe mee wil moet je gewoon de Windows-taks dokken.
Metallize @MsG3 april 2024 15:39
Jah goed, de pc is mn hoofd-pc voor mn dagelijks gebruik , persoonlijk en beroep. dan maar de bittere pil nemen en een goede pc met support, net zoals een loodgieter of monteur , moet ik ook mn gereedschap kopen.
wiseger @Metallize3 april 2024 16:28
Een loodgieter hoeft zijn waterpomp tang pas te vervangen als die stuk is. Niet als de fabrikant een nieuwe, betere waterpomptang op de markt brengt.
Dat is waar hier de schoen wringt, mensen willen wel upgraden naar Windows 11 maar hun PC komt niet door de controle op de TPM 2 check.
WhiteSnake76 3 april 2024 18:20
Zou het een goed idee vinden als M$ Windows 10 nog een aantal jaar gratis Beveiligings Updates geeft voor Particulieren, omdat er anders straks een enorme berg E-waste ontstaat, en ik zat mensen kennen die geen geld hebben voor een nieuwe PC.

Zijn zat iets oudere PC's die met gemak nog een hele poos mee zouden kunnen gaan (en wat prestaties betreft ook met gemak Win 11 zouden kunnen draaien) en nu gewoon E-waste gaan worden omdat er geen "ondersteunde CPU en/of TPM" in zit.

Snap niet dat de EU en andere overheden hier nog geen stappen tegen hebben ondernomen.
copywizard 3 april 2024 15:22
Daar is dat mooie woord weer "planned obsolescence"

"Planned obsolescence describes the practice of designing products to break quickly or become obsolete in the short to mid-term."

En de berg aan perfect bruikbare devices die alleen niet meer worden ondersteund groeit weer lekker door.
Zelfde als dat gigaset ook gewoon de stekker uit al hun cloud connected smarthome devices trekt.

https://hackaday.com/2024...-for-gigaset-iot-devices/
Cafe Del Mar @copywizard3 april 2024 15:29
Uw hardware stopt toch niet plots met werken? Is het dan niet uw keuze om de hardware te vervangen?
Kan je redelijkerwijze van een OS-provider verwachten dat ie tot in den treure OS-updates blijft geven? Het personeel dat zich met W10 bezighoudt moet ook betaald worden natuurlijk...
Bij de uitfasering (geen updates meer, tenzij extended support), zal W10 toch 10 jaar bestaan hebben. De hardware die niet meer ondersteunt wordt zal tegen dan 8 tot 10 jaar oud zijn.

Je hebt dan de keuze om nieuwe hardware te kopen, zonder OS-support verder te gaan, of een ander OS te kiezen.
copywizard @Cafe Del Mar3 april 2024 15:33
helemaal mee eens maar het "expres" niet compatible maken van oudere hardware welke nog gewoon werkt met een nieuw OS is in mijn ogen de verkeerde optie.

de pc die ik 10 jaar geleden heb gekocht kon windows xp draaien en ook windows vista en daarna nog windows 7 en windows 8 en 8.1 en uiteindelijk met wat upgrades ook nog windows 10! maar nu met 11 is het helaas pindakaas koop maar wat nieuws.

p.s. en dat terwijl als je een custom versie van windows 11 draait waar de TPM verplichting uit is gesloopt hij zelfs beter draait op die 10 jaar oude pc dan windows 10 dus het KAN wel!

Al word dit binnenkort door MS dacht ik ook de nek omgedraaid.

[Reactie gewijzigd door copywizard op 22 juli 2024 16:30]

J_van_Ekris @copywizard3 april 2024 15:56
helemaal mee eens maar het "expres" niet compatible maken van oudere hardware welke nog gewoon werkt met een nieuw OS is in mijn ogen de verkeerde optie.
En dus support voor antieke meuk maar eeuwig mee lopen zeulen? En dan klagen dat het OS krankjorum groot en traag is? Op een gegeven moment is het eindig, hoe vervelend het ook is voor de eigenaren van de oude spullen.

Zelf heb ik als package maintainer support voor bepaalde hardware (Raspberry Pi Zero first gen) de nek om moeten draaien. Geen leuke beslissing, zeker omdat de hardware in ons geval nog te koop is. Maar je komt als ontwikkelaar in een steeds lastigere en grotere spagaat terecht: nieuwere hardware vereist bepaalde zaken en dan zitten voorzieningen voor oude meuk gewoon in de weg. En dan kun je niet anders dan heel ruim van te voren aankondigen en dan op een gegeven moment support afbouwen.
JackBol @copywizard3 april 2024 16:23
dus het KAN wel!
Er kan een hoop. De vraag is of het supportable is.
fenrirs @copywizard3 april 2024 19:30
helemaal mee eens maar het "expres" niet compatible maken van oudere hardware welke nog gewoon werkt met een nieuw OS is in mijn ogen de verkeerde optie.
Absoluut. Mijn 10 jaar oude macbook wordt niet meer ondersteund, maar tóch loopt het echt heerlijk op Sonoma en OCLP. Apple is net zo slecht als MS in deze
downtime @copywizard3 april 2024 15:25
Windows 11 is alweer een tijdje uit. Hoeveel van die oude machines staan er in oktober 2025 nog?
PolarBear @downtime3 april 2024 15:28
Windows 11 is alweer een tijdje uit. Hoeveel van die oude machines staan er in oktober 2025 nog?
Relatief steeds meer tov vorige upgrades. PC's gaan veel langer mee, zeker bij (licht) officegebruik.
_Thanatos_ @downtime3 april 2024 15:58
Ik denk makkelijk meer dan een miljoen (nattevingerwerk, maar het is sowieso VEEL). En dat zijn allemaal devices die Windows 11 prima zouden kunnen draaien als het geen TPM zou eisen.

Denk maar aan 7th gen Intel platformen. Die werken nog prima. Nu, over een jaar, en over 3 jaar ook. Want waarom hardware vervangen die snel zat is?

En dan heb ik het niet per se over bedrijven. Misschien ook wel, denk aan organisaties die op vrijwilligers draaien. Maar ook mensen met een kleine buidel. Of hele volksgroepen met een kleine buidel (derdewereldlanden dus). Waarom zouden die blootgesteld moeten worden aan mogelijke aanvallers, alleen maar omdat ze het geld niet hebben om aan Microsoft's belachelijke systeemeis (ja, eentje) te kunnen voldoen?

En dat staat nog los van de e-waste. En nee, niet ALLE computers die nog prima werken maar waar de installer van Windows 11 weigert op te werken, worden uitgerust met Linux. Dat is maar een handjevol. De rest is e-waste.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 22 juli 2024 16:30]

segil @_Thanatos_4 april 2024 07:08
dan betaal je 61 euro en kan je het een jaartje langer uitzingen, tot 4 oktober 2026. Dat is over 2,5 jaar.

Die TPM 2.0 en moderne CPU eis heeft vooral te maken met betere hardwarematige ondersteuning voor security. Microsoft is er ook alles aan gelegen om malware infecties te voorkomen, en dit is 1 van de onderdelen om dat te bereiken.

[Reactie gewijzigd door segil op 22 juli 2024 16:30]

_Thanatos_ @segil8 april 2024 09:52
Die TPM security is leuk, maar dat moet een keuze zijn. Los van het feit dat goede beveilig ook zonder TPM bereikt kan worden (zie bijv Linux), zou een feature die extra hardware vereist altijd een optie moeten zijn, tot een moment dat het een feature is die in praktisch iedere computer aanwezig is.

Windows heeft heel lang bijv bestaan voor 32-bits systemen. Het zou raar zijn als je destijds opeens 64-bits *moest* gaan gebruiken en je vorige pc praktisch onbruikbaar (niet langer ondersteund) zou zijn. Of zou jij dat ook prima vinden?
segil @_Thanatos_8 april 2024 11:33
Heel normaal, net zoals Windows server alleen nog maar in 64 bit beschikbaar is. Microsoft heeft gewoon last van legacy hardware die minder goed te beveiligen is en ik begrijp goed dat ze op een moment zeggen dat oudere hardware niet meer ondersteund wordt. Zo gek is dat niet, kijk maar naar Apple of Android. Die laten op een bepaald moment ook ondersteuning vallen. Microsoft is wat dat betreft behoorlijk legacy vriendelijk geweest tot nu toe, dat je het in theorie nog kan installeren op een 20 jaar oude pc.
_Thanatos_ @segil8 april 2024 20:09
Het niet hebben van TPM is geen legacy. Over 10 jaar is dat legacy. Nu nog niet.
copywizard @downtime3 april 2024 15:27
Dat zou je inderdaad denken maar toch zie ik iedere dag nog bij klanten systemen windows 7 draaien terwijl windows 8 en 8.1 en 10 en ondertussen 11 al wel even uit is.

dus ja ik ben er bang voor dat het lang gaat duren voordat windows 10 volledig is vervangen door 11 zeker meer dan die gestelde 3 jaar aan extended support (die jezelf moet kopen)

en wat natuurlijk het lastige is is dat een pc die voor jou en mij nog perfect werkt in meeste gevallen niet zomaar windows 11 kunnen draaien denk hierbij aan de intel 6th en 7th gen als jij nog een dikke pc hebt staan met een 7700k of 6700k dan kan je niet zomaar updaten naar windows 11 dan moet je je perfect werkende pc op de schroothoop gooien of er iets anders dan windows op draaien.

[Reactie gewijzigd door copywizard op 22 juli 2024 16:30]

ToTheBone @copywizard3 april 2024 16:17
als jij nog een dikke pc hebt staan met een 7700k of 6700k dan kan je niet zomaar updaten naar windows 11 dan moet je je perfect werkende pc op de schroothoop gooien of er iets anders dan windows op draaien.
Dat kan nog wel wat verder terug... ik heb nog een 2600k en 2700k die ook nog uitstekend voldoen!
paulwump @downtime3 april 2024 15:36
Veel, heel erg veel..
CivLord @copywizard4 april 2024 09:54
Dan is die planning de laatste jaren bar slecht uitgevoerd.
Windows 11 is de eerste in een hele serie Windows verses die strengere eisen stelt dan de voorgaande versies. Wanneer je een beetje ruim in je recourses zat had je een machine die je met Vista hebt gekocht nog kunnen upgraden tot Windows 10. Volgens mij gaat hetzelfde zelfs nog op voor Windows XP, wanneer die PC de juiste 64-bits processor heeft.
Dark Angel 58 3 april 2024 15:36
Je kunt 1 keer betalen, updates downloaden en op USB bewaren, daarna op elke computers installeren... en daarna misschien aan anderen doorgeven (die geen geld voor een nieuwe OS en of computer hebben).
Of Gaat Microsoft daar wat moeilijker maken?

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 16:30]

CAPSLOCK2000
@Dark Angel 583 april 2024 15:55
Je kunt 1 keer betalen, updates downloaden en op USB bewaren, daarna op elke computers installeren... en daarna misschien aan anderen doorgeven (die geen geld voor een nieuwe OS en of computer hebben).
Of Gaat Microsoft daar wat moeilijker maken?
Je moet je wel afvragen waar je dan mee bezig bent. Het lijkt heel behulpzaam maar je brengt die anderen alleen maar verder het moeras in, ze worden steeds afhankelijker van een systeem dat zet niet kunnen betalen en waar ze ook geen hulp (meer) bij kunnen krijgen omdat je "illegale" patches hebt geinstalleerd.
Je kan ze beter helpen een goedkopere oplossing te vinden.
LOTG @Dark Angel 583 april 2024 17:12
Je kunt ook gewoon niet betalen en de updates ergens downloaden?
Ook al betaal je een keer, het is nog steeds piraterij als je het daarna tegen de voorwaarden in installeert op andere systemen of verspreid.

Is het moreel beter dat je er een keer voor betaald hebt?
Blokker_1999
@Dark Angel 583 april 2024 19:14
Neen, dat kan niet. Je kan de updates gewoon downloaden als je wenst van Microsoft's update catalog. Maar die updates gaan nakijken welke licentiesleutel er gevonden wordt op je systeem. Is dat geen ESU sleutel die nog onder ondersteuning zit, dan zal de installatie van de update gewoon falen.
magnifor 3 april 2024 16:25
Ik vind het eeuwig zonde dat Windows 11 officieel niet meer ondersteund wordt op oudere hardware. Ik heb van de zaak een geruime tijd een HP elitedesk uit 2014 met een i5, zelf ram upgrade gedaan naar 32GB, SSD en LP GPU geplaatst. Dat ding gaat als een speer voor reguliere office zaken en zelfs de wat zwaardere taken pakt hij nog goed goed genoeg. Maar vanaf volgend jaar wordt je min of meer verplicht om een nieuwe pc aan te schaffen omdat Microsoft dus keiharde eisen stelt aan de CPU i.c.m TPM. Blijft eeuwig zonde. Linux voor desktop is geen optie. Vind dit ook totaal niet in het groene imago passen wat al die bedrijven tegenwoordig voor de bühne proberen uit te stralen. Goed, waarschijnlijk een nieuwe desktop bouwen en mijn huidige desktop als een server inzetten.
themadone @magnifor3 april 2024 16:59
Willen we betere beveiliging en minder hacks etc moeten we toch een keer de sprong maken natuurlijk.

Ja eens dat het zonde is, aan de andere kant gaan bij de meeste bedrijven de laptops/desktops na 4-5 jaar toch echt al de deur uit, al is het maar ivm batterij issues, gebrek aan spare parts etc.

Bij een van mijn klanten verzamelen we die spullen en nadat we alle kinderen van het fabriekspersoneel in Oost Europa hebben voorzien van een laptop voor school gaat de rest naar de recycling waarvan de opbrengst naar KiKa gaat.

Obsolete betekent niet altijd dat iets op de vuilnisbelt beland.
rko4u 3 april 2024 16:35
Toch houden veel mensen er geen rekening mee dat de laatste versie van windows toch een vervolg blijkt te krijgen en dan oudere devices niet meer kunnen worden geupdate.
maddog4004 3 april 2024 16:39
Ik wil geen Windows 11...ik wil geen verplicht online account waarmee ik vervolgens mijn prive gegevens aan een ai moet overhandigen.
themadone @maddog40043 april 2024 16:54
Is ook niet nodig, tijdens installatie aangeven dat je gaat domain joinen, en dan alleen een local account aanmaken.

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