Microsoft deelt prijzen per oktober beschikbare Windows 10-beveiligingsupdates

Het Windows 10 Extended Security Update-programma is vanaf oktober 2024 beschikbaar. Klanten die een licentie willen kopen, moeten het eerste jaar 61 dollar per apparaat betalen. Het programma loopt drie jaar en de prijs van de licentie wordt elk jaar met 61 dollar verhoogd.

Microsoft voorziet in drie manieren waarop klanten zich kunnen inschrijven voor het Windows 10 Extended Security Update-programma. Het bedrijf vermeldt allereerst een methode waarbij gebruikers een licentie kunnen kopen voor individuele Windows 10-apparaten. Een licentie kost voor het eerste jaar 61 dollar per apparaat. De prijs van een licentie voor het tweede jaar wordt volgens Microsoft 122 dollar per Windows 10-apparaat. De prijs van een licentie voor het derde jaar bedraagt 183 euro. Bedrijven die pas vanaf het tweede of derde jaar willen intekenen, moeten ook de licentiekosten van het voorgaande jaar of de vorige jaren betalen.

Het Windows 10 Extended Security Update-programma zal ook beschikbaar zijn voor zakelijke Windows 365-klanten die met hun Windows 10-apparaten Windows 11 streamen vanuit de cloud. Deze gebruikers zullen de updates volgens Microsoft kosteloos kunnen downloaden. Klanten die managementtools van Microsoft zelf gebruiken, zoals Microsoft Intune of Windows Autopatch, zullen ook een beroep kunnen doen op het Windows 10 Extended Security Update-programma. Zij zullen de beveiligingsupdates via de managementtools kunnen downloaden en krijgen korting volgens het bedrijf.

Microsoft vermeldt dat de betaalde beveiligingsupdates voor Windows 10 geen langetermijnoplossing zijn, maar eerder een overgangsmaatregel. De updates bevatten geen nieuwe functies en geen andere wijzigingen of bugfixes, behalve bij beveiligingsrisico's. Het Windows 10 Extended Security Update-programma moet volgens Microsoft klanten vooral helpen om de overgang naar Windows 11 comfortabeler te maken. Microsoft stopt in oktober 2025 met de ondersteuning voor Windows 10. Dat is iets meer dan tien jaar na de uitgave van het besturingssysteem en ongeveer vier jaar na de uitgave van Windows 11.