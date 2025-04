Microsoft lijkt app-aanbiedingen in Windows 11-startmenu te willen tonen

Microsoft lijkt aanbiedingen voor apps te willen tonen in de ‘Aanbevolen’-sectie van het Windows 11-startmenu. Dat blijkt uit screenshots van een testversie van het besturingssysteem. Het bedrijf zou ook aanbevelingen willen tonen op de Windows 11-taakbalk.

Uit screenshots die X-gebruiker PhantomOcean3 heeft gedeeld, blijkt dat de ‘Aanbevolen’-sectie in het startmenu van een Windows 11-testversie niet enkel tips, bestanden of veelgebruikte applicaties bevat, maar ook zogenaamde 'app promotions'. Of het daarbij om betaalde reclame voor apps gaat, is niet duidelijk. De optie zou via het Instellingenmenu ook opnieuw uitgeschakeld kunnen worden.

Albacore, een andere X-gebruiker, heeft een screenshot gedeeld waaruit moet blijken dat Microsoft een nieuwe knop aan de Windows 11-taakbalk zou willen toevoegen. Het is volgens de gebruiker nog niet helemaal duidelijk waar de knop precies voor moet dienen, maar uit code van de Windows 11-testversie zou blijken dat het om een 'Aanbevolen'-knop gaat. Microsoft heeft dergelijke functies nog niet aangekondigd.