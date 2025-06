Microsoft onderzoekt problemen met heractivatie van geüpgradede Windows 7/8-keys

Windows 10- of 11-gebruikers die hun eerder geüpgradede Windows 7- of 8-key willen heractiveren, kunnen door een fout hun key mogelijk niet meer gebruiken. Het probleem treedt op bij gebruikers die bijvoorbeeld een nieuw moederbord kopen. Microsoft onderzoekt het probleem.

Tot september dit jaar konden gebruikers hun Windows 7- of Windows 8-sleutel gebruiken tijdens het installeren van Windows 10 of Windows 11 om die besturingssystemen te activeren. De oudere Windows-sleutel wordt daarbij geüpgraded naar een Windows 10- of 11-sleutel.

Sinds het stoppen van die installatiemethode melden gebruikers volgens The Verge dat ze de sleutel die ze eerder hebben geüpgraded naar Windows 10 of 11, niet langer kunnen gebruiken om die besturingssystemen te heractiveren. Het gaat bijvoorbeeld om gebruikers met een Windows 10- of 11-systeem die hun moederbord hebben vervangen of hun bios upgraden, waarna het besturingssysteem om een heractivatie vraagt.

Gebruikers moeten dan hun Windows 10- of 11-sleutel kunnen gebruiken, maar om onduidelijke reden lukt dit niet. Microsoft zegt tegen The Verge bekend te zijn met de gemelde problemen en ze te onderzoeken. Op dit moment is de enige oplossing het aanschaffen van een nieuwe Windows-key. Het is niet duidelijk bij hoeveel gebruikers dit probleem optreedt.