Samsung ontkent geruchten over goedkopere midrangevouwtelefoon

Samsung ontkent dat het werkt aan een midrangevouwtelefoon. Eerder meldden betrokkenen van de bevoorradingsketen van Samsung-smartphones dat er volgend jaar een dergelijk toestel op de markt gebracht zou worden.

Tegenover Korea JoongAng Daily zegt Samsung: "We hebben geen plannen om een foldable smartphone te maken in de prijsklasse midrange en de geruchten zijn ongegrond." De Zuid-Koreaanse techgigant reageert hiermee op beweringen van bronnen van TrendForce; anonieme betrokkenen van de bevoorradingsketen van Samsung zeiden dat het bedrijf een goedkopere opvouwbare smartphone aan het maken zou zijn. Het toestel zou tussen de 400 en 500 dollar kosten, terwijl de goedkoopste foldable van het merk bij release tot dusver de Galaxy Z Flip-reeks was, waarvan het instapmodel al verschillende generaties zo'n 1000 dollar kost.

De bronnen meldden niet om welke formfactor het zou gaan. Samsung heeft momenteel twee productlijnen van opvouwbare smartphones, namelijk de Galaxy Fold-reeks die openvouwt tot een soort tablet en de Galaxy Flip-clamshells.