Microsoft Store laat gebruikers voortaan installatiemap kiezen voor games

Gebruikers van de Microsoft Store kunnen vanaf versie 22310.1401.8.0 kiezen in welke partitie en map games worden opgeslagen. Voorheen konden gebruikers dat niet zelf bepalen.

Vanaf de genoemde Microsoft Store-versie krijgen gebruikers bij het installeren van een game een pop-up te zien waarin ze de opslaglocatie kunnen kiezen, meldt een ontwikkelaar van de virtuele winkel. Dit scherm komt overeen met het venster dat gebruikers in de Xbox-app te zien krijgen en heeft dezelfde functie. Via hetzelfde scherm kan de standaardopslagmap voor games gekozen worden. Als er op de betreffende knop wordt gedrukt, worden de instellingen van de Microsoft Store geopend.

New Microsoft Store update just dropped, v22310. Available for all users. You can now select which drive to install games like Starfield, Halo, and Minecraft 🎮



Worked great when I installed Sea of Stars, one of my GOTY 🥰



Hope you like it. Send feedback! Team is listening 💪🏽 pic.twitter.com/N2J1z5ouKD