Samsung stopt na vier jaar met regelmatige updates eerste Galaxy Fold

Samsung is gestopt met het uitbrengen van regelmatige beveiligingsupdates voor zijn eerste vouwbare smartphone, de Galaxy Fold uit 2019.

De Galaxy Fold is verdwenen van de lijst van ondersteunde smartphones. Maandag stond hij nog wel op de lijst volgens een pagina van Web Archive. De Galaxy Fold kwam vier jaar geleden uit en Samsung beloofde toen drie jaar updates. De eerste Galaxy Z Flip, die in 2020 uitkwam, krijgt nog wel beveiligingsupdates. Tegenwoordig belooft Samsung vijf jaar updates en vier OS-upgrades voor zijn telefoons. Dat gebeurt sinds de Z Fold3. De nieuwste telefoon in de serie is de Z Fold5.