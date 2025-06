Samsung Galaxy Z Fold5

Het jaar van de foldable is in volle gang en hoewel wij er in de Benelux niet zoveel van meekrijgen, aangezien het overgrote deel hier niet wordt uitgebracht, gaat Samsung gestaag door met het uitbrengen van vouwbare smartphones. Dit jaar gaat het om de Galaxy Z Fold5 en Galaxy Z Flip5. De Flip5 hebben we al behandeld in een andere review en in deze review gaan we aan de slag met de Fold5. Op de markt van foldables met een clamshellfomfactor heeft Samsung meer concurrentie en moet het een tandje bijzetten. Bij de vouwbare smartphones met een bookformfactor is het in de Benelux wat rustiger.

Net als bij de Flip5 lijkt er niet zoveel te zijn veranderd aan de Fold5 als we kijken naar de voorgangers. De introductieprijs is wel met 100 euro omhooggegaan, maar dat lijkt een globale trend. Een andere opvallende verbetering is het scharnier. Dat is zo gemaakt dat de twee helften nu plat op elkaar rusten en het toestel weer een stukje dunner is geworden. Voor de rest heeft de smartphone een snellere processor en een model met meer geheugen.

Wij hebben de Z Fold5 op de pijnbank gelegd en op sommige punten vergeleken met de Galaxy S23 Ultra. Wij hadden de voorloper, de Fold4 graag willen meenemen in deze vergelijking, maar die was helaas niet voorhanden. Gelukkig kon ik hier en daar eventjes een privé-Fold4 in mijn handen houden om toch nog wat elementen te vergelijken. Zijn de weinige veranderingen die de Fold5 heeft ondergaan, genoeg om voor dit toestel te gaan, of kun je voor een lager bedrag beter gaan voor het model van vorig jaar? Je leest het in deze review.