Gerucht: Samsung geeft Galaxy Z Fold5 geen slot voor S Pen

Samsung geeft de Galaxy Z Fold5 geen slot voor de S Pen. Dat claimt de Zuid-Koreaanse site ETNews. De fabrikant richt zich vooral op het dunner maken van de behuizing, en wil daarbij geen plaats maken voor de stylus.

De Z Fold5 is dichtgeklapt 13,4mm, dunner dan de 14,2mm van de Fold4, claimt ETNews. Bovendien schakelt Samsung over op een druppelvorm voor het scharnier, waardoor de behuizing helemaal dicht kan klappen, zonder gat tussen beide delen van de behuizing.

De Z Fold-telefoons ondersteunen de S Pen, maar in tegenstelling tot de S Ultra-telefoons is er geen slot voor in de behuizing. Bij de Fold5 gebeurt dat weer niet, zo zegt de site. Behalve het beperken van de dikte wil Samsung ook het gewicht beperken. Het huidige prototype komt uit op 254g.

Samsung brengt zijn Fold-telefoons afgelopen jaren telkens in augustus uit. Het is onbekend of dat dit jaar weer gaat gebeuren, maar het ligt wel voor de hand. Samsung heeft zelf nog niets bekendgemaakt over een eventuele opvolger van de Fold4.