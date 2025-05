Gerucht: Apple stopte productie van M2-socs en heeft nu productie beperkt

Apple heeft in januari en februari de productie van M2-socs naar verluidt stopgezet en liet in maart ongeveer de helft maken van het aantal M1-socs vorig jaar. Apple zei al eerder dat het tegenzit op de laptopmarkt door een teruglopende vraag.

Apple Macbook Air <M2

Dat TSMC in januari en februari helemaal geen M2-socs heeft gemaakt, leidt The Elec af uit informatie van toeleveranciers. Die zeggen de noodzakelijke onderdelen voor de fabricage van de socs helemaal niet te hebben geleverd voor productie in die maanden, terwijl in maart de leveringen op de helft liggen van hoe het was met M1-socs een jaar geleden.

Apple bracht vorig jaar en dit jaar diverse producten uit met een M2-soc, waaronder een MacBook Air, MacBook Pro met 13"-scherm, Mac mini en diverse iPad Pro-modellen. In de laatste maanden van 2022 was er een daling van de omzet uit de verkoop van Macs. Die omzet kwam uit op 7,7 miljard dollar, een daling van 29 procent. Het bedrijf zegt dat dit volgens verwachting is, omdat gedurende het laatste kwartaal van 2021 herontworpen MacBook Pro-laptops met M1 Pro- en M1 Max-processors werden geïntroduceerd en die verkopen werden deels meegenomen in de resultaten die in januari 2022 werden bekendgemaakt. Dat is nu niet, want de MacBook Pro's met M2 Pro en M2 Max kwamen nu pas dit jaar uit.