Apple Weather-app voor iPhones werkt momenteel voor veel gebruikers niet

De Weer-app van Apple lijkt momenteel niet te werken voor veel gebruikers. De app en bijbehorende widget tonen momenteel geen weersinformatie op Apples iOS-platform. Het is niet bekend wanneer de problemen naar verwachting worden opgelost.

De problemen met Apple Weather zouden vannacht al begonnen zijn. Op de statuspagina van Apple is te zien dat de Weather-dienst momenteel last heeft van een probleem, maar het bedrijf schrijft alleen dat dat speelt in Alaska. Gebruikers melden echter wereldwijd problemen op sociale media. Ook in Nederland lijkt de iOS-app momenteel niet te werken.

Door de storing toont de Weer-app geen enkele informatie over het weer. Ook weersvoorspellingen voor de komende uren en dagen zijn niet in te zien via de dienst. Datzelfde geldt voor de bijbehorende widget. Het is echter niet bekend in hoeverre de problemen ook spelen op andere Apple-platforms. De Apple Watch-versie lijkt momenteel wel te functioneren. Het is niet bekend wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost. Apple deelt daar geen indicatie voor.