Omzet TSMC daalde vorige maand voor het eerst in jaren

De omzet van de Taiwanese chipfabrikant TSMC is voor het eerst sinds maart 2019 flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf. Ten opzichte van maart vorig jaar daalde de omzet met ongeveer 15 procent.

TSMC zei bij de presentatie van de vorige bespreking van de kwartaalcijfers al dat het invloed verwachtte van de gedaalde vraag naar elektronica en dat blijkt nu ook. De groei in omzet, die heel 2022 boven de 20 procent per maand was, daalde naar een groei van 10 procent in januari en februari en is nu gedaald naar een krimp van 15 procent ten opzichte van maart vorig jaar. Ook ten opzichte van februari van dit jaar was er krimp.

De laatste keer dat de omzet van TSMC zo sterk kromp is vier jaar geleden, toen de krimp 23 procent was. Ook in de jaren ervoor kwamen geregeld sterke fluctuaties voor. De grootste daarvan was in 2009. TSMC heeft net als veel andere techbedrijven last van de gedaalde vraag naar elektronica. Dat is verandering ten opzichte van vorige jaren, toen de techsector juist te maken had met een chiptekort. Samsung, een andere grote naam op het gebied van chipfabricage, zei voor het weekend al de productie terug te schroeven om de prijsdaling te remmen.