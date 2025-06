OnLeaks publiceert renders en afmetingen van Samsung Galaxy Z Fold5

OnLeaks heeft samen met SmartPrix renders en afmetingen gedeeld van de Samsung Galaxy Z Fold5. In opgevouwen stand zou de telefoon 13,4mm dik zijn. Daarmee is deze een stuk dunner dan de Fold4.

De renders laten zien dat er een wijziging is aangebracht aan het scharnier. Dat steekt nu niet meer iets uit, wat er waarschijnlijk voor moet zorgen dat de telefoon beter dicht kan klappen. Bij de Fold4 is er een kleine opening te zien als het apparaat is opgevouwen. SmartPrix verwacht dat dit de reden is dat de Fold5 minder dik is dan zijn voorganger, die door de scharnieropening tussen de 14,2mm en 15,8mm dik is.

Naast de dikte in de gesloten stand verschillen de afmetingen van het apparaat niet veel ten opzichte van de Fold4: 154,9x129,9x6,3mm als deze niet is opgevouwen, en 154,9x67,1x13,4mm als deze wel is opgevouwen. Voor de Fold4 is het respectievelijk 155,1x130,1x6,3mm en 155,1x67,1x14,2-15,8mm. Ook het schermdiagonaal van 7,6" blijft hetzelfde.

De camera's aan de achterkant hebben wel een zichtbare wijziging ondergaan. Deze bevinden zich nu in een camera-eiland. Daarnaast is de flitser verplaatst. Deze bevond zich bij de Fold4 onder de drie camera's, maar is nu naast het camera-eiland aangebracht.

Samsung brengt zijn Fold-telefoons de afgelopen jaren telkens in augustus uit. Het is onbekend of dat dit jaar weer gaat gebeuren. SmartPrix verwacht dat de telefoon dit jaar wat eerder verschijnt. Samsung heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de opvolger van de Fold4.

Renders van de Samsung Galaxy Z Fold5. De laatste afbeelding is van de Fold4, ter vergelijking.