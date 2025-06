Microsoft introduceert Windows-app voor iOS, macOS en pc's

Microsoft komt met een Windows-app voor iOS, iPadOS, macOS, Windows en webbrowsers. De app biedt toegang tot Windows-cloud-pc's. De Windows-applicatie is voorlopig alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers.

Microsoft kondigde zijn Windows-app aan tijdens zijn Ignite 2023-evenement. Het betreft vooralsnog een Preview-app, die later breed beschikbaar komt. De applicatie biedt gebruikers toegang tot Windows-pc's in de cloud. De app kan daarvoor verbinding maken met Windows 365-, Azure Virtual Desktop- en Microsoft Dev Box-pc's. Gebruikers kunnen via de macOS- en iOS-versie ook eigen Remote PC- en Remote Desktop Services-systemen gebruiken.

De Windows-app bestaat uit een thuisscherm met daarop verschillende beschikbare cloud-pc's en diensten. De app beschikt ook over een functie om van Microsoft-account te wisselen. De dienst ondersteunt meerdere monitors, aangepaste schermresoluties, display scaling en device redirection voor onder meer webcams, audio- en opslagapparaten en printers.

De applicatie is beschikbaar voor Windows, iOS, iPadOS en macOS en webbrowsers. Windows-gebruikers kunnen de app downloaden via de Microsoft Store. Voor iOS, iPadOS en macOS zijn TestFlight-versies beschikbaar, schrijft Microsoft.

De Windows-app is momenteel ook alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers. Het is niet bekend of de app later ook beschikbaar komt voor consumenten. Tijdens de Activision Blizzard-rechtszaak tussen Microsoft en de FTC kwam wel naar buiten dat Microsoft de ambitie heeft om van Windows een volledige clouddienst te maken, ook voor consumenten.